En düşük emekli aylığında gergin bekleyiş! Düzenleme Meclis'e geliyor

16 Temmuz 2024 06:42 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 06:48

En düşük emekli maaşı zammının ne kadar olacağı bu akşam belli olacak

En düşük emekli maaşı zammının ne kadar olacağı bu akşam belli olacak

Son dakika | Emekli zammı için AK Parti'den açıklama: Tarih belli oldu! "Rakamlar Erdoğan'a sunulacak"

Son dakika | Emekli zammı için AK Parti'den açıklama: Tarih belli oldu! "Rakamlar Erdoğan'a sunulacak"

Emekliye ek zam için gözler Kabine'de! Kulisler hareketlendi, işte masadaki en güçlü rakam

Emekliye ek zam için gözler Kabine'de! Kulisler hareketlendi, işte masadaki en güçlü rakam

En düşük emekli maaşının artırılması için harekete geçildi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığında artış düzenlemesine ilişkin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Genel Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Efkan Ala'nın da katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Ortaya birkaç alternatifin çıktığını söyleyen Güler, "Bunun bütçe dengeleri çok önemli. Bütçe karşılığı ve sürdürülebilirlik çok önemli" dedi.

'BİRKAÇ ALTERNATİF VAR'

En düşük emekli maaşının şu anda 10 bin TL'ye tamamlandığını hatırlatan Güler, "Bu nasıl bir rakama tamamlanabilir, birkaç alternatif var. Onlar üzerinde de bir rapor çıkarttık. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mıza arz edeceğiz. Meclis Başkanlığımıza sunacağımız vergi düzenlemelerine ilişkin kanun teklifimiz içerisinde vermeyi düşünüyoruz" dedi.

Güler, henüz bir rakamın ortada olmadığını, rakamın netleşeceğini de söyledi.