En düşük emekli aylığının düzenlendiği madde komisyonda kabul edildi
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Temmuz 2024 03:18 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 03:36
Vergi paketinde yer alan ve en düşük emekli aylığını 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmasını öngören düzenleme maddesi, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda oy çokluğuyla kabul edildi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.
53 maddelik teklifte yer alan en düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL'ye çıkarılmasına ilişkin madde komisyonda kabul edildi.
En düşük emekli aylığı düzenlemesiyle 3,7 milyon kişinin aylıkları yükseltilecek.
En düşük emekli maaşı alanlara 12 bin 500 liralık maaş Ağustos ayında ödenecek. Ayrıca Temmuz ayı için de 2 bin 500 liralık fark ödemesi yapılacak.
Söz konusu artışın bütçeye maliyeti ise 33,2 milyar lira olacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı