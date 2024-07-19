En düşük emekli aylığının düzenlendiği madde komisyonda kabul edildi

19 Temmuz 2024 03:18 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 03:36

Emeklilere il il indirim yapan kurum ve kuruluşların listesi yayınlandı! Ücretsiz maç biletinden internet indirimine kadar var

Emeklilere il il indirim yapan kurum ve kuruluşların listesi yayınlandı! Ücretsiz maç biletinden internet indirimine kadar var

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

53 maddelik teklifte yer alan en düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL'ye çıkarılmasına ilişkin madde komisyonda kabul edildi.

En düşük emekli aylığı düzenlemesiyle 3,7 milyon kişinin aylıkları yükseltilecek.

En düşük emekli maaşı alanlara 12 bin 500 liralık maaş Ağustos ayında ödenecek. Ayrıca Temmuz ayı için de 2 bin 500 liralık fark ödemesi yapılacak.

Söz konusu artışın bütçeye maliyeti ise 33,2 milyar lira olacak.