Emeklilere il il indirim yapan kurum ve kuruluşların listesi yayınlandı! Ücretsiz maç biletinden internet indirimine kadar var

18 Temmuz 2024 14:37 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 14:43

Emeklilerin beklediği haber geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye genelindeki emeklilere yönelik "emekliler.gov.tr" adresi üzerinden özel indirim ve hizmetleri devreye aldı. Her ilde birçok alanda emekli vatandaşlara indirim sağlandı. Ücretsiz maç biletinden, otobüslere ve trenlere, sosyal tesislerden AVM'lere kadar dolu dolu fırsatları sizler için il il listeledik. İşte emeklilere yönelik indirim uygulayan kuruluşların isim listesi.

EMEKLİLER YILINDA BÜYÜK İNDİRİMLER

2024 yılında, çalışma ve sosyal güvenlik başta olmak üzere emeklilerin yaşamlarına katkıda bulunacak pek çok yeni projeyi hayata geçmeye devam ediyor.

En düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya çıkartılması ile ilgili kanun teklifi hayata geçti. Bu iyileştirmeden sonra 2024'ün Emekliler Yılı olması nedeni ile ilgili başka iyileştirmeler de planlandı.

EMEKLİLER BAYRAM EDECEK

2024 yılında emekliler için sağlıktan ulaşıma, sosyal imkanlardan kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede sosyal haklarını genişletecek adımlar atıldı.

Türkiye genelindeki emeklilere yönelik olarak "emekliler.gov.tr" adresinden emeklilere özel indirim ve hizmetler sık sık güncelleniyor.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından hayata geçirilen emekli indirimleri her gün il bazında siteye ekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yaptıkları protokoller doğrultusunda il bazında emekliler için ücretsiz maç bileti, basketbol ve bowling etkinlikleri, belediye imkanları, su ve şehir içi ulaşım hizmetleri, Türk Telekom ve TTNET indirimleri gibi birçok alanda fırsatlar mevcut.

Bu kapsamda her ilde indirim yapan kurum ve kuruluşların isim listesini sizler için sıraladık;

ADIYAMAN EMEKLİ İNDİRİMLERİ

ADİL IŞIK GROUP GİYİM SEKTÖRÜ %15

ALTINYILDIZ GİYİM SEKTÖRÜ %10

SAFİR AKSESUAR AKSESUAR %10

SAFİR SAAT SAAT %30

YEMEN KAHVE KAFE %20

SARAR GİYİM SEKTÖRÜ %10

ACCORT GİYİM SEKTÖRÜ %10

SEÇİL STORE GİYİM SEKTÖRÜ %15

MORVEN GİYİM SEKTÖRÜ %10

AYAKMOD AYAKKABI %10

AFYONKARAHİSAR EMEKLİ İNDİRİMLERİ

SARPA ET VE ET ÜRÜNLERİ ET VE ET ÜRÜNLERİ %15: Firmanın İşletme ünvanı SUCUK SARAYI olarak

geçmektedir. Firma yalnızca sucuk satışlarında indirim uygulamaktadır.

İPLİKÇİOĞLU MOBİLYA DEKORASYON İÇ MİMARİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MOBİLYA ÜRÜNLERİ %15: İndirimi yalnızca İSTİKBAL markalı mobilyalarda uygulamaktadır.

AFYON GROSS %15 - % 30 arası

POR ET GIDA PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DÖNER SATIŞI %15 (DANDİ DÖNER)

AĞRI EMEKLİ İNDİRİMLERİ

BAYRAM GIDA İNŞ. GIDA %5

TEMOK MARKETÇİLİK GIDA %5

ÖZEL LENA HASTANESİ SAĞLIK %15

BENGİSU MADENCİLİK GIDA %5

GENÇ MARKETÇİLİK GIDA %5

ÖZGÜL KARDEŞLER İNŞ. GIDA %5

YILTEM MARKETÇİLİK GIDA GIDA %5

ÖZEL AĞRI EFE TIP MERKEZİ SAĞLIK %20

ÖZEL İNCİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI SAĞLIK %5-%10

AKSARAY EMEKLİ İNDİRİMLERİ

DAĞ AKARYAKIT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (AYTEMİZ AKARYAKIT İSTASYONU) AKARYAKIT %4

ADEN SUCUKLARI GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (CİĞERCİ ŞAHİN) GIDA %10

DAMAR MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (DAMLA MOBİLYA İŞYERİ) MOBİLYA %15

DAMAR MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (BAMBİ YATAK İŞYERİ) MOBİLYA %15

ÖZEL AKSARAY VATAN EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (ENGLİSH TİME YABANCI DİL KURSU) EĞİTİM %20

AKSARAY UMUT SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ TİC. A.Ş. (ÖZEL AKSARAY HASTANESİ) SAĞLIK %10

AMASYA EMEKLİ İNDİRİMLERİ

ÖZEL KOLMED HASTANESİ SAĞLIK / HASTANE %15-20 Ayaktan tedavilerde %20, tetkik ve tedavi hizmetlerinde %15

PAYİDAR OTEL OTEL / KONAKLAMA %50

ALTAYHAN OTEL OTEL / KONAKLAMA %50

PAYİDAR RESTAURANT RESTORAN / YEMEK %15 GRAND HARŞENA HOTEL (AHTİ TURZİM SEYAHAT ACENTASI

TİCARET LTD.ŞTİ.) OTEL / KONAKLAMA %10

HARŞENA RESTORANT (AHTİ TURZİM SEYAHAT ACENTASI TİCARET LTD.ŞTİ.) RESTORAN / YEMEK %10

ZORLU OPTİK OPTİK/LENS/GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ %25

YERKAN SİGORTA TAMAMLAYICI SAĞLIK VE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI %15

TABURE ENERJİ TURİZM LTD. ŞTİ. RESTORAN / KAFETERYA %25

FİMAR LİFE TERMAL RESORT OTEL (METFAMER MADEN TİC. SAN. A.Ş.)

KONAKLAMA %10

GAZİANTEPLİ YILMAZ USTA BAKLAVA / KEBAP SALONU %10

KEYİF RESTAURANT RESTORAN / KAFETERYA %10

PAPUÇ GİYİM GİYİM %10

PAPUÇ AYAKKABI AYAKKABI %10

PAPUÇ İÇ GİYİM GİYİM %10

SEFA CAFE VE RESTAURANT (ÇINARALTI) RESTORAN / KAFETERYA %10

BÜTÜNER EV GEREÇLERİ LTD. ŞTİ. EV GEREÇLERİ %10

BELLONA AMASYA MOBİLYA %10

ÖZGÜR MOBİLYA LTD. ŞTİ. MOBİLYA %5-10 Bazı ürünlerde %10

BEĞENDİM MOBİLYA MOBİLYA %5

ENGLİSH TİME DİL OKULU YABANCI DİL KURSU %30

LALEHAN OTEL RESTAURANT KONAKLAMA / RESTORAN %10

AFİLLİ KÖŞK BUTİK OTEL KONAKLAMA %10

KÜÇÜKAĞA RESTAURANT RESTORAN / KAFETERYA %10

KAR YIKAMATİK KURU TEMİZLEME ÇAMAŞIR YIKAMA KURULAMA ÜTÜLEME %15

ELİT OTELHAN KONAKLAMA %20

ERSAŞ GIDA MARKET MARKET %3

NURTAŞ MARKET MARKET %3

ÇITIROĞLU MARKET MARKET %5

UYGUR MARKET MARKET %5

NAZAR OPTİK OPTİK/LENS/GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ %40 Camlarda %40, çerçevelerde %15

TOST KİNG KAFE / KAFETERYA %10

AMASYA MERKEZ OPTİK OPTİK/LENS/GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ %30 Ray-Ban optik ve güneş gözlükleri %20

HUMMEL SPOR GİYİM SPOR GİYİM %10-%40

AMASEİA MUTFAĞI RESTORAN %10

AKPINAR AYAKKABI AYAKKABI %10

PASTACIM PASTANE CAFE PASTA / KAFE %5

TEMENNİ TİCARET TEMİZLİK ÜRÜNLERİ VE EV GEREÇLERİ %10

AMASYA GİYİM GİYİM %20

KARDELEN ÇİÇEKÇİLİK ÇİÇEK, ÇİKOLATA %10

AKOTEK İNŞAAT MALZEMELERİ İNŞAAT %20

YENİ ÖZLEM PİDE LOKANTA %10

THE APPLE PALACE OTEL OTEL / KONAKLAMA %15

DOĞA ÇİÇEKÇİLİK ÇİÇEKÇİLİK %30

KAHVALTI POİNT KAHVALTI / KAFE %10

ADAY MEDİKAL SAĞLIK / MEDİKAL %10

ANADOLU MANTI EVİ RESTORAN %10

FOTO RENK FOTOĞRAF ÇEKİMİ VE DÜĞÜN DAVETİYE MATBA İŞLEMLERİ %15

ÇÖZÜM KURS (KAHYAOĞLU EĞİTİM KURUMLARI) EĞİTİM %25 Emeklilerin çocuk veya torunlarına

ANKARA EMEKLİ İNDİRİMLERİ

MONALİZA AYAKKABI&ÇANTA (GÖLBAŞI) KUNDURA %5

EFEM ERKEK KUAFÖRÜ (GÖLBAŞI) KUAFÖR %20

ÇOBANOĞLU AVM (ELMADAĞ) ZÜCCACİYE %10

LİBAS GİYİM (ELMADAĞ) KONFEKSİYON %10

AK KUNDURA (ELMADAĞ) KUNDURA %10

AKKOÇLAR ASPAVA (ELMADAĞ) LOKANTA %15

ALTIN MAKAS (ELMADAĞ) KUAFÖR %30

ÖZKAR SÜRÜCÜ KURSU (ELMADAĞ) SÜRÜCÜ KURSU %20

FLORANKA AĞIZ VE DIŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ LTD. ŞTİ. (ÇANKAYA) AĞIZ VE DİŞ %30

ARDAM OPTİK (ALTINDAĞ) GÖZLÜK %15

MURAT GÜLMEZ (ALTINDAĞ) LOKANTA %10

MARAŞ TOPTAN TENCERE TAVA (ALTINDAĞ) MUTFAK EŞYALARI SATIŞI %15

BEGÜM BUTİK (ÇANKAYA) KIYAFET %10

UMUT ÇİÇEKÇİLİK (ÇANKAYA) ÇİÇEK %20

LİVA PASTACILIK (ÇANKAYA) PASTANE %10

ER OPTİK (ÇANKAYA) GÖZLÜK %50

BİZİM ASPAVA (ÇANKAYA) RESTORANT %10

MERT ÇİÇEKÇİLİK (ÇANKAYA) ÇİÇEKÇİ %20

KUAFÖR HAKAN (ÇANKAYA) BAYAN KUAFÖRÜ %15

ERKAN KASAP (ÇANKAYA) KASAP %8

AVUKAT AHMET YAZICIOĞLU (ÇANKAYA) AVUKATLIK HİZMETLERİ %100

AVUKAT BORA SARIKAYA (ÇANKAYA) AVUKATLIK HİZMETLERİ %100

AVUKAT BURCU DEMİRŞAHİN ÖZMEN (ÇANKAYA) AVUKATLIK HİZMETLERİ %100

AVUKAT CANER TEMİZ (ÇANKAYA) AVUKATLIK HİZMETLERİ %100

AVUKAT GİZEM KAPLAN (YENİMAHALLE) AVUKATLIK HİZMETLERİ %100

AVUKAT MEHMET ALPEREN GÜRSOY (ÇANKAYA) AVUKATLIK HİZMETLERİ %100

AVUKAT MEHMET NİMET BABUR (ÇANKAYA) AVUKATLIK HİZMETLERİ %100

AVUKAT MERAL DEMİRHAN (ÇANKAYA) AVUKATLIK HİZMETLERİ %100

AVUKAT MUSTAFA CEMAL UYGUN (ÇANKAYA) AVUKATLIK HİZMETLERİ %100

AVUKAT NEMRE HABİBOĞLU (ÇANKAYA) AVUKATLIK HİZMETLERİ %100.

AVUKAT NEŞE BİLGE BOZKURT (ÇANKAYA) AVUKATLIK HİZMETLERİ %100

AVUKAT ÖZLEM AKALIN (ÇANKAYA) AVUKATLIK HİZMETLERİ %100

ARDAHAN EMEKLİ İNDİRİMLERİ

AKS OPTİK-NESİMİ EFE OPTİK %25

ARDAHAN İPEKYOLU OTEL - MEHMET AYDIN OTELCİLİK HİZMETLERİ %15

ARDAHAN LALEZAR APART OTEL-FATMA LALE AYDIN OTELCİLİK HİZMETLERİ %10

ARDAHAN MARKA MARKET MARKET %10

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL FAALİYET

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ OTELCİLİK HİZMETLERİ

ASKER YILDIRIM- SAMSUNG ARDAHAN BAYİİ BEYAZ EŞYA %15

AYŞEGÜL OPTİK OPTİK %25

AYTAÇ SİGORTACILIK ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. SİGORTA %25

CANERLER BUJİTERİ BUJİTERİ %10

CENGİZBEY SÜT ÜRÜNLERİ GIDA %10

KOÇ HALI HALI & KİLİM %30

ARTVİN EMEKLİ İNDİRİMLERİ

HASAN AKDENİZ (AKDENİZ MARKET) MARKET %10

SELÇUK İSKENDEROĞLU (MARKETİM) MARKET %10

ÖZTÜRK İNCE (ARTVİN OPTİK) OPTİK %20

AVNİ YILMAZ (OPTİK DÜNYASI) OPTİK %20

HÜSEYİN GÜNDOĞDU (GÜNDOĞDU OPTİK) OPTİK %20

SÜMEYYE KARADAĞ (TUNA OPTİK) OPTİK %20

MAHMUT YILMAZ (NET-GÖR) OPTİK %20

AYDIN EMEKLİ İNDİRİMLERİ

ÖZEL KUŞADASI GÖZDE HASTANESİ SAĞLIK 15%

ÖZEL MEDİNOVA HASTANESİ SAĞLIK 15%

ÖZEL REFERANS HASTANESİ - NAZİLLİ SAĞLIK 15%

YUSUF TEMEL (TEMELLER MOBİLYA) MOBİLYA 20%

ERDEMOĞLU KİLİM HALI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ HALI 35% İndirim sadece halı ürünlerinde geçerlidir.

KARA KARDEŞLER MOBİLYA MOBİLYA 10%

GÜN DUR OTELCİLİK TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TURİZM 30%

BARTIN EMEKLİ İNDİRİMLERİ

ÖZEL AKTIP HASTANESİ SAĞLIK %5

GÖZDE OPTİK SAĞLIK %20

OPTİK DERYASI SAĞLIK %20

ELİT OPTİK SAĞLIK %20

YENİ BARTIN OPTİK SAĞLIK %20

YILMAZ OPTİK SAĞLIK %20

ÜNAL OPTİK SAĞLIK %20

EMİR OPTİK SAĞLIK %20

YILDIZ OPTİK SAĞLIK %20

BARTIN HAYAT OPTİK SAĞLIK %20

BARTINHACETTEPE MEDİKAL SAĞLIK %15

YILDIZ MEDİKAL SAĞLIK %15

EKMEK TEKNESİ GIDA %15

GÜNEY KEBAP GIDA %15

BARTIN MERDANE EV YEMEKLERİ GIDA %10

LOCCA BRİSE RESTAURANT GIDA %20

SOMAKLI UNLU MAMULLERİ GIDA %15

FIRINIMM GIDA %10

PURA LEZZET ATÖLYESİ GIDA %15

MAŞHA RESTAURANT GIDA %15

BATMAN EMEKLİ İNDİRİMLERİ

WORLDMAR MAĞ. GIDA TEKS. PET. ELEKT. TURZ. NAK. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. A.Ş. MARKET - AVM %20

ÇÖMÇE ET LOKANTASI LOKANTA %10 Lokanta ürünlerinde % 10 indirim sağlanmıştır.

ZİYADE ET LOKANTASI LOKANTA %20 Lokanta ürünlerinde % 20 indirim sağlanmıştır.

(ASKON ÜYESİ) ALİ USTA ET LOKANTASI LOKANTA %20 Lokanta ürünlerinde % 20 indirim sağlanmıştır.

(ASKON ÜYESİ) ÇAĞLAYAN KARDEŞLER LASTİK %30 Lastiklerde % 30 indirim sağlanmıştır.

(ASKON ÜYESİ) NEJDET USTA YEMEK FABRİKASI %20 Yemek Fabrikasında % 20 indirim sağlanmıştır.

(ASKON ÜYESİ) POLYMAX AUTO ARABA BAKIMI %30

ÖZLEM GÜZELLİK MERKEZİ GÜZELLİK MERKEZİ %20 Güzellik Merkezinde % 20 indirim sağlanmıştır.

(ASKON ÜYESİ) 7 KITA YEMEK FABRİKASI YEMEK FABRİKASI %20 Yemek Fabrikasında % 20 indirim sağlanmıştır.

EVVADENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİNİKLİĞİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI %30

ŞAHMAR 72 GIDA İNŞ. TARIM. LTD. ŞTİ. MARKET %20

YEŞİL MAR MARKET %4

ATAŞ GİYİM- BATMANPARK AVM KARŞISI GİYİM MAĞAZASI %15 - %10

LEE&WRANGLER MAĞAZASI - BATMAN PETROL CİTY MAĞAZASI GİYİM MAĞAZASI %15

COLOMBİA MAĞAZASI – BATMAN PETROL CİTY MAĞAZASI GİYİM MAĞAZASI %15

ONLİNE ADRESİNDE GİYİM MAĞAZASI %15 “EMEKLIDESTEK” kodu girilerek tüm indirimlere ek % 15 indirim sağlanmıştır.

ÖNCÜ MAR MARKET %15

HHİSFİT SPOR SALONU %25

SABAH MARKET MARKET %10

KILIÇ MARKET MARKET %5

YAVUZLAR PASTANESİ PASTANE %5

SINIRLI SORUMLU PETROLKENT ÜRETEN KADINLAR KADIN GİRİŞİMİ LOKANTA %10

(ASKON ÜYESİ) AYDINLAR TARIM TARIM ÜRÜNLERİ %20

(ASKON ÜYESİ) SMART ALÜMİNYUM İNŞAAT MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK SANAYİ VE TİCARET LTD. CAM BALKON VE ALÜMİNYUM İŞLERİ %20

EMAK ELEKTRONİK PETROL NAKLİYE TEKSTİL İNŞAAT GIDA TEMİZLİK ELKTRONİK EŞYA BAK- ONR

BORU FABRİKASI %20

(ASKON ÜYESİ) SUNVİT İNŞ. SAN. VE DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ. SERAMİK %20

BEYZANUR OKAN DİŞ KLİNİĞİ DİŞ HEKİMLİĞİ %33 Tüm ürünlerde %33 indirim

BİTLİS EMEKLİ İNDİRİMLERİ

NSB MEDİKAL SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİC. A.Ş (ÖZEL TATVAN CAN HASTANESİ) SAĞLIK %15

TATLICIOĞULLARI İNŞ. GIDA. NAK. TAAH. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. GIDA %10

AKYILMAZLAR DAY. TÜK. MAD. GIDA TAŞ. İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. MOBİLYA %12

PÜRMÜS TİCARET İNŞAAT MAZLEMELERİ VE TAAHHÜT İŞLERİ İNŞAAT HIRDAVAT %10

İPEKYOLU RESTAURANT YEMEK %10

BEFAT İNŞAAT MAD. GIDA.

TURZ. SAN.&TİC. LTD. ŞTİ. İNŞAAT HIRDAVAT %10

DERSE MAĞAZACILIK GİYİM %25

NOKTA MARKET GIDA %5

YEKSEN AVM ZÜCCACİYE %15

BOLU EMEKLİ İNDİRİMLERİ

ÖZCAN MEDİKAL SAĞLIK (MEDİKAL) %10

LİFEMED14 MEDİKAL SAĞLIK (MEDİKAL) %10

BOLU TERMAL OTEL KONAKLAMA(TERMAL) %20

BOLU ÖZEL ÇAĞSU HASTANESİ SAĞLIK (HASTANE) %10 (Ayaktan) %5 (Yatarak)

BURDUR EMEKLİ İNDİRİMLERİ

AK-OPTİK OPTİK %25 %50 Emeklilerimizin kendisi ve eşi için;

IYAŞ ALIŞVERİŞ MERKEZİ %10

LOTUS SAĞLIKLI BESLENME VE ANDULASYON MERKEZİ (GÖLHİSAR) SAĞLIK %10

RANA KIRTASİYE (Ramazan ÖZDEMİR) (GÖLHİSAR) KIRTASİYE %5

GÖLHİSAR FİZYOTERAPİ (Safa YILDIRIM) (GÖLHİSAR) SAĞLIK %10

BURSA EMEKLİ İNDİRİMLERİ

İBALP GURME GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (ÖZGÜNOĞLU ŞEHRİN KEBAPÇISI) GIDA, LOKANTA %10

ÇANAKKALE EMEKLİ İNDİRİMLERİ

AKOL TURİZM İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. OTEL %25

ANZAC HOTELCİLİK TURİZM VE BİLİŞİM TİC. A.Ş. OTEL %10

ATALAR ABEN OPTİK TİC. LTD. ŞTİ. OPTİK %15 - 50

BAYC KAPİTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİC. ŞTİ. OTEL %10

BİRSEL YURDAKUL GIDA %15

ERAS TAŞ GIDA %10

FA ÖZDEMİR GIDA %15

KALE GROSS MARKET %5

MADEO CAFE PASTANE MURAT ÇUHADAR GIDA %10

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ (MEDİCAL PARK ÇANAKKALE) SAĞLIK %25

MURAT ÇOBANOĞLU OTEL %10

OPTİKA FERDA ÇOLAK OPTİK %30 - 50

ÖZEL BİGA ROYAL HASTANESİ SAĞLIK %10

ÖZEL LAPSEKİ PLATİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ LTD. ŞTİ. SAĞLIK %5 - 15

POLENTA SUNSET RESTORANT GIDA %15

TROİA TUSAN TURİZM TİC. A.Ş. OTEL %10

GÜRAY YÜKSEL GIDA %5

ÇANKIRI EMEKLİ İNDİRİMLERİ

DOĞANLAR HALI MOBİLYA %20

ÖZERDEM HALI MOBİLYA %15

İKİZLER DÖNER %15

KORGUN İŞBİR YATAK %20

ÖZ BAŞKENTLİLER MOBİLYA %20

KARA KARDEŞLER MONDİ MOBİLYA %5

KARA KARDEŞLER DÜĞÜN SALONU %20

VİSALİ KARA HALI VE MOBİLYA %20

BAŞKENT HALI MOBİLYA %15

GÖZDE OPTİK %20

ÇORUM EMEKLİ İNDİRİMLERİ

ÇORUM HİTİTZADE ALIŞVERİŞ MERKEZİ MARKET %5

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU KURUMU %50

ÇORUM ŞELLALE FIRIN \ CAFE FIRIN-CAFE-PASTANE %10

HAKVERDİ PASTANESİ PASTANE %10

PİANO PASTANELERİ PASTANE %10

GARAJ OTOMOTİV OTOMOTİV BAKIM ONARIM %20 (İşçilikten)

RIFAT OPTİK OPTİK %20

BİZİMKİLER KEBAP VE ÇORBA SALONU LOKANTA / RESTORAN %10

ATALAYOĞLU YEDEK PARÇA VE SERVİS HİZMETLERİ OTOMOTİV (YEDEK PARÇA) %20 (İşçilikten)

DENİZLİ EMEKLİ İNDİRİMLERİ

DENİZLİ ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ ODAYA BAĞLI ESNAFLAR %20

TAVAS TERZİLER, SEYYAR ELBİSE SATICILARI VE ÜTÜCÜLERİ ESNAF ODASI ODAYA BAĞLI ESNAFLAR %20

SERİNHİSAR MANAVLAR VE SEBZECİLER ESNAF ODASI ODAYA BAĞLI ESNAFLAR %20

GÜNEY ESNAF VE SANATKARLAR ODASI ODAYA BAĞLI ESNAFLAR %20

DENİZLİ BİLİMUM OTO DOĞRULTMA VE BOYACILAR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI ODAYA BAĞLI ESNAFLAR %15

ÇİVRİL ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI ODAYA BAĞLI ESNAFLAR %10

DENİZLİ TERZİLER, ODAYA BAĞLI ESNAFLAR %20

KARAHİSAR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI ODAYA BAĞLI ESNAFLAR %20

DENİZLİ DOKUMACILAR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI ODAYA BAĞLI ESNAFLAR %20

GÜRPINAR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI ODAYA BAĞLI ESNAFLAR %20

ÇİVRİL ESNAF VE SANATKARLAR ODASI ODAYA BAĞLI ESNAFLAR %20

BOZKURT ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER VE NAKLİYECİLER ESNAF ODASI ODAYA BAĞLI ESNAFLAR %20

ÇAMELİ ESNAF VE SANATKARLAR ODASI ODAYA BAĞLI ESNAFLAR %20

BABADAĞ DOKUMA ESNAF VE SANATKARLAR ODASI ODAYA BAĞLI ESNAFLAR %20

DENİZLİ LOKANTACILAR ESNAF ODASI ODAYA BAĞLI ESNAFLAR %20

YEŞİLYUVA ESNAF VE SANATKARLAR ODASI ODAYA BAĞLI ESNAFLAR %20

SARAYKÖY ESNAF VE SANATKARLAR ODASI ODAYA BAĞLI ESNAFLAR %20

DENİZLİ DEMİRCİ VE MADENİ İŞLER ESNAF VE SANATKARLAR ODASI ODAYA BAĞLI ESNAFLAR %20

ACIPAYAM ESNAF VE SANATKARLAR ODASI ODAYA BAĞLI ESNAFLAR %20

DENİZLİ BERBERLER ESNAF VE SANATKARLAR ODASI ODAYA BAĞLI ESNAFLAR %25

DENİZLİ FIRINCILAR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI ODAYA BAĞLI ESNAFLAR %20

DENİZLİ MANAVLAR VE SEYYAR PAZARCILAR ESNAF ODASI ODAYA BAĞLI ESNAFLAR %20

DENİZLİ ŞEKERCİLER ESNAF ODASI ODAYA BAĞLI ESNAFLAR %10

DİYARBAKIR EMELİ İNDİRİMLERİ

ÖZEL MEMORİAL HASTANELERİ (DİYARBAKIR) SAĞLIK %15

ÖZEL DİYARBAKIR BAĞLAR HASTANESİ SAĞLIK %20

ÖZEL DİYARBAKIR BATI HASTANESİ SAĞLIK %10

ÖZEL DİYARBAKIR SULTAN HASTANESİ SAĞLIK %10-20

DÜZCE EMEKLİ İNDİRİMLERİ

ÇAĞSU HASTANE SAĞLIK %5-10

DÜZCE MEDİKAL ( VEHBİ BAHADIR) SAĞLIK %5-10-20

İNTER-DZC MOBİLYA MOBİLYA %10

ÖZEN OPTİK OPTİK %15-20

ÖZEN TİCARET (JAPON PAZARI) KIRTASİYE-TEMİZLİK- HIRDAVAT, OYUNCAK VB. %7

ŞENGÜLOĞLU MOBİLYA LTD. MOBİLYA-TEKSTİL %20

KURT KAYNAK OTO KAYNAK %20

DAMLA GAZETESİ BASIN %20

KURT OTOMOTİV OTO ÜRÜNLERİ % 30

TARİHİ BÖREKÇİ İSMET USTA YİYECEK %10

EDİRNE EMEKLİ İNDİRİMLERİ

ARSLANZADE ARİF MERİÇ (ŞEKERLEME) YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ %10

KEŞAN KILINÇ TEKSTİL TEKSTİL SEKTÖRÜ %20

KEŞAN OTO AYDIN OTO YEDEK PARÇA %10

KEŞAN JAPON OTO OTO TAMİRİ %10

KEŞAN YAĞMUR LOKANTASI YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ %15

KEŞAN DUMAN YUFKA VE ŞUBELERİ (DUMAN YUFKA) YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ %10

KEŞAN KAFE MERT YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ %10

KEŞAN YAZICILAR MOBİLYA DAYANAKLI TÜKETİM MALZEMELERİ TİC. LTD. ŞTİ. (HACIKÖY YAZICILAR MOBİLYA) MOBİLYA VE EV TEKSTİLİ %15

KEŞAN VAHİT UYSAL İÇ GİYİM TEKSTİL SEKTÖRÜ %10

KEŞAN SEZEN BEBE TEKSTİL SEKTÖRÜ ÇOCUK GİYİMİ %10

KEŞAN PRESTİJ KUAFÖR BERBER VE KUAFÖRLER HİZMETLERİ %20

KEŞAN İLMAN TİCARET İÇ MİMARİ MUTFAK DEKORASYON %20

KEŞAN ERGİN ŞEN ÇOCUK GİYİM TEKSTİL SEKTÖRÜ ÇOCUK GİYİMİ %10

KEŞAN SELVİ KAFE YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ %10

İPSALA COŞKUN RESTAURANT YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ %10

İPSALA TZ DÖNER YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ %10

İPSALA ŞAPÇI RESTAURANT YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ %10

ENEZ EGE HOTEL KONAKLAMA HİZMETİ %10

ELAZIĞ EMEKLİ İNDİRİMLERİ

MEDİLİNES HOSPİTAL HASTANESİ SAĞLIK %20

ÖZEL ELAZIĞ HAYAT HASTANESİ SAĞLIK %20

ELAZIĞ ÖNCÜ DÖNER LOKANTACILIK %15

AYAKMMOD MAĞAZASI GİYİM %20

TAVADA TAVUK LOKANTACILIK %15

D’S DAMAT MAĞAZASI GİYİM %30

TARİHİ ORTAKÖY KUMPİRCİSİ LOKANTACILIK %10

BURSA KEBEP EVİ LOKANTACILIK %15

BEKO (ÇETİNTAŞ ELEKTRONİK) ELEKTRONİK %3

BATI KİTAP KIRTASİYE KIRTASİYE %15

CAJUN CORNER LOKANTACILIK %5

İZ KUYUMCULUK (MÜCEVHER) KUYUMCU %25

YANKI KOZMETİK BARGELLO KOZMETİK %8

DAİSY ANTİQUE KOZMETİK %20

CEBİR İLETİŞİM İLETİŞİM %20

SHELİZ AKSESUAR İLETİŞİM %10

HASAN OPTİK OPTİK %10

BAMBU TUR SEYEHAT %5

CEP BARI TELEFON AKSESUAR %10

ELAZIĞ ÜNİVERSAL GÖZ SAĞLIK %20