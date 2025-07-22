Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’e sert tepki, dünyaya Gazze için birlik çağrısı: ‘Barbarlıkta Hitler’i geçti’

Dünyanın sayılı fuarları içinde yer alan IDEF’2025 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, bugün kapılarını açtı. 6 gün sürecek fuarın açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleşiyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Etkinliğe bu yıl 33 ülkeden bakan ve 120'nin üzerinde bakan yardımcısı, genelkurmay başkanı, kuvvet komutanı gibi heyet başkanları katılacak. 44 ülkeden gelen katılımcıların stant açtığı IDEF 2025'te 400'ün üzerinde uluslararası firma da ürünlerini sergileyecek.

Fuar kapsamında kara araçları kısmında ana muharebe tankları, zırhlı muharebe araçları, elektronik harp sistemleri, roket ve güdümlü füzeler, taktik balistik füzeler, hava savunma füzeleri ve insansız kara araçları (İKA) yer alıyor.

Başta Milli Savunma Bakanlığı'mız olmak üzere Kurumlarımızı tebrik ediyorum. İleri teknolojiye sahip savunma ürünleri ile boy gösteren firmalarımıza teşekkür ediyorum. Burada bir milletin bağımsızlık yürüyüşüne şahitlik ediyoruz. Fuarımıza olan ilgilinin her geçen yıl artmasından kıvanç ve onur duyuyoruz. 99 ülke ve 219 heyeti temsilen 937 heyet üyesini misafir ediyoruz. 1000'e yakın yerli ve 400'ün üzerinde yabancı firma güvenlik alanlarında geliştirdikleri ürünleri 6 gün boyunca sergileyecek.

BEBEKLER ÖLÜRKEN BUNA SESSİZ KALAMAYIZ

Güç dengelerinin yeniden belirlendiği, küresel ağırlık merkezlerinin yer değiştirdiği süreçten geçiyoruz. Her gün yeni bir krize uyanıyoruz. Yarın ne olacağını kimse bilmiyor, kimse tahmin edemiyor. Kural temelli uluslararası sistemin yerini kimin gücü kime yeterse siyeceğimiz yeni düzen alıyor. Haklının hakkını arayacağı mekanizmalar görevini icra edemiyor. Türkiye konumu, tarihi itibariyle bu yeni statükonun etkilerini en çok hisseden ülkelerden biri. Gazze'deki soykırımın, ;İsrail'in coğrafyamızı istikrarsızlaştırmaya dönük saldırıların, geniş bir bölgede nükseden gerilimlerin tamamı bizi ilgilendirmekte, tedbir almamızı müdahil olmamızı gerektirmektedir. Etrafımız ateş çemberi ile kuşatılmış derken bunu hamasatle ifade etmiyor gerçeği sile getiriyoruz.

Açlıktan bir deri bir kemik kalmış çocukların derdi bizim derdimizdir. 8 Aralık devrimi ile umutların yeşerdiği Suriye'ye saldırılar bizim sorunumuz. Karadeniz'deki çatışmalar bizim için endişe kaynağıdır. Nerede bir sıkıntı istikrarsızlık varsa ülkemiz için dikkatle takip edilmesi gereken hassas konulardır. Nüfus peşinde, tahakküm peşinde değiliz, kimsenin iç işlerine karışmak niyetinde değiliz. Bölgemizde huzur, barış, dayanışma istiyoruz. Bunu isterken gerekliklerini de yerine yetirmekten çekinmiyoruz. Nerede bir zulüm görsek sesimizi de belli uslupla ortaya koyuyoruz. İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımını insanlığın gündeminde tutmaya devam ediyoruz. Diplomatik temaslarımızı da artırmış durumdayız. Gayemiz ateşkesin tesis edilmesidir. İnsani yardımların girişi önceliğimizdir. Kızılhaç'ın bile girişine izin verilmemesi korkunç bir durumdur. Netanyahu Hitler'i bile geride bıraktı. Avrupa'daki Holokost sürecinde bile Gazze'deki korkunç görüntüler ortaya çıkmadı. Gazze'de bebekler ölürken buna sessiz kalamayız.

400'ÜN ÜZERİNDE FİRMA

Fuar, 33 ülkeden bakan düzeyinde olmak üzere, 120'nin üzerinde bakan yardımcısı, genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanından oluşan 1000'i aşkın kişilik üst düzey yabancı delegasyonu ağırlayacak. Ayrıca 44 ülkeden firmalar da 400'ün üzerinde ürünü fuarda sergileyecek.

Bu yıl getirdiği yeniliklerle de dikkati çeken IDEF 2025 kapsamında düzenlenecek etkinlikler, şehrin farklı noktalarına yayılacak.

Açılış seremonisi, Atatürk Havalimanı'nın açık alanında, kara araçları ve hava platformlarının geçit törenleriyle yapılacak. Eş zamanlı olarak Ataköy Marina'da demirli bulunan 14 farklı deniz platformu da açılış etkinliğinde yer alacak.

Ziyaretçilerin tüm bu alanlar arasında kolayca ulaşım sağlaması için fuar boyunca ring servisleri hizmet verecek.

FUAR SÜRESİ 2 GÜN UZATILDI

Fuar organizasyonunda yapılan bir diğer önemli değişiklik ise sürenin uzatılması oldu. Toplam altı gün sürecek etkinliğin son iki günü olan Cumartesi ve Pazar, konuya ilgi duyan tüm vatandaşların ziyaretine açık olacak.

Ayrıca, katılımcılar arasındaki iş görüşmelerini kolaylaştırmak amacıyla "MEET@IDEF" adlı dijital bir platform hayata geçirildi. Fuarın üçüncü günü akşamı ise yoğun tempoya sosyal bir mola vermek amacıyla "Network Summit" etkinliği düzenlenerek profesyoneller bir araya getirilecek.