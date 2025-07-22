İstanbul için felaket kapıda! Orhan Şen uyardı: 'Mesai erken bitsin'

Yaz ayının gelmesiyle hava sıcaklıkları zirveyi gördü. İstanbul'da 40 dereceye kadar yükselen sıcaklıklar nefes aldırmazken, uzman isimlerden de peş peşe kritik uyarılar geldi. Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medyada yaptığı açıklamada, yarına dikkat çekti. Sıcaklıkların rekor kıracağını söyleyen Şen, yetkililere seslendi. Mesai saatlerinin erkene alınması gerektiğini söyleyen Şen, afete dönüşmeden atlatırız dedi.

"MESAİ SAATLERİ ERKEN BİTSİN" TALEBİ

Şen sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Bugün ve yarın ısı çarpmalarına dikkat. Yarın İstanbul'da en sıcak gün. Isı adası etkisinden dolayı aşırı sıcaklar iş çıkışına kadar devam eder. Bu gece en sıcak gece olacak 27C. Gündüz İstanbul'un güney ilçelerinde rekor kırılabilir. 38-40C. Yarın dışarı çıkmayın. Sayın valimiz yarın mesai saatini erkene alırsa afete dönüşmeden atlatırız." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE KAVURULACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 22 - 28 Temmuz tarihli hava tahmin raporuna göre; hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerine çıkacak. Özellikle Güneydoğu Anadolu ve Ege Bölgesi'nde 40 derecenin üzeri değerler bekleniyor.

Özellikle bazı illerde rekor düzeye yaklaşan sıcaklıklar bekleniyor. Buna göre:

26 Temmuz Cumartesi günü, Diyarbakır’da hava sıcaklığının 46 dereceye, Şanlıurfa’da 44 dereceye, Gaziantep’te ise 40 dereceye ulaşması öngörülüyor. Aynı gün Antalya’da da sıcaklık 42 derece olarak tahmin ediliyor.

22 Temmuz Salı günü, Manisa’da sıcaklık 42 derece, Denizli’de 40 derece, Adana’da yine 40 derece, İzmir’de ise 39 derece olacak.

İstanbul içinse Meteoroloji, 23 Temmuz Çarşamba günü 37 derece tahmininde bulunuyor. Bu nedenle İstanbul’da haftanın en sıcak günü çarşamba olarak öne çıkıyor.

Başkent Ankara’da en yüksek sıcaklık yine 23 Temmuz Çarşamba günü bekleniyor ve sıcaklığın 37 dereceye kadar çıkması tahmin ediliyor.