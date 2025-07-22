Sıcaklık 40 dereceyi gördü, esnaf asfalt üstünde yumurta pişirdi!

Son günlerde ülkenin pek çok yerinde yaşanan kavurucu sıcaklar İstanbul'u da etkisi altına almaya devam ediyor. Gün içinde yer yer 40 dereceleri bulan sıcaklıklar nedeniyle klasikleşmiş olan "asfaltta yumurta pişirme" görüntülerinden bir yenisi Pendik'ten geldi. Pendik Çamçeşme Mahallesi'nde esnaflık yapan Ünsal Kuş, hava sıcaklığının ne kadar yüksek olduğunu gösterebilmek adına asfaltta yumurta pişirmeyi denedi. Kaldırım üzerine tava bırakan Kuş; kırdığı yumurtanın asfalt sıcaklığıyla birlikte pişmesini bekledi. Tavadaki yumurtanın bir süre sonra piştiği görülürken, ortaya çıkan ilginç manzara bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yarım saat boyunca asfalttaki sıcaklıkla yumurtasının pişmesini bekleyen Kuş'un, pişen yumurtayı yine asfalt üzerine oturarak yemesi ise görenleri hayrete düşürdü.