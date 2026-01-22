Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

En düşük emekli maaşı 20 bin TL! Teklif Meclis'ten geçti

Son dakika haberi: En düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesine ilişkin madde, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.01.2026
saat ikonu 02:43
|
GÜNCELLEME:
22.01.2026
saat ikonu 03:39

En düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 8 maddesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 20 BİN TL'YE YÜKSELTİLDİ

Kabul edilen maddelere göre, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 16 bin 881 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 2026 ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin liraya yükseltiliyor.

En düşük emekli maaşı 20 bin TL! Teklif Meclis'ten geçti

7 MADDE DAHA MECLİS'TEN GEÇTİ

Ayrıca Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Buna göre, adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin herhangi birinde başarısız olanlar, birden fazla uyarma ve/veya kınama cezası almış olanlar ile aylıktan kesme ya da kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların, disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayıyla ilişikleri kesilecek. İlişikleri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Kamu Personel Bilgi Sisteminin bulunduğu kuruma bildirilecek. Bu hükümlere göre, sağlık nedenleri hariç ilişikleri kesilenler 3 yıl süreyle devlet memurluğuna alınmayacak.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı çerçevesinde devlet memurlarının disiplin cezalarının yargı kararıyla iptal edilmesi halinde uygulanacak zaman aşımı süresine ilişkin düzenlemeye gidiliyor. Buna göre, disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet 2 yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrayacak. Disiplin cezasının yargı kararıyla iptal edilmesi halinde, kararın idareye ulaştığı tarihten itibaren kalan disiplin cezası zaman aşımı süresi içerisinde, zaman aşımı süresinin dolması veya 6 aydan daha az süre kalması halinde en geç 6 ay içerisinde karar gerekçesi dikkate alınarak yeniden tesis edilebilecek.

En düşük emekli maaşı 20 bin TL! Teklif Meclis'ten geçti

Karayolları Trafik Kanunu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının görevlerine ilişkin düzenleme yapılıyor. Buna göre Bakanlık, paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliği faaliyetinde bulunanları denetlemek, aykırı görülen hususlarla ilgili sorumlular hakkında idari para cezasına dair tutanak düzenlemekle yetkili olacak.

Katma Değer Vergisi Kanunu'nun dahilinde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak girdilerin tecil ve terkin uygulaması kapsamında yurt içinden temin edilebilmesine imkan veren düzenlemenin uygulama süresi 31 Aralık 2030'a kadar uzatılacak. Düzenleme 1 Ocak 2026'dan geçerli olacak.

11 Eylül 2014 ile 15 Ekim 2019 tarihi arasında imzalanan ihale sözleşmeleri kapsamında alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilere kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan kıdem tazminatı ödemelerinden alt işverenlere rücuya konu tutarların söz konusu ihale sözleşmeleri kapsamında geçen kısmının tahsilinden vazgeçilecek.

Düzenlemeyle, işverenlerin işgücü maliyetlerinin düşürülerek istihdamın arttırılması ve kayıtlı istihdamın korunması amacıyla asgari ücret işveren desteği 1 Ocak 2026'dan itibaren 1000 liradan 1270 liraya çıkarılıyor.

#Ekonomi
#Ekonomi
