En düşük emekli maaşı alanlar dikkat! Emekli maaş farkları ödemesinde tarih belli oldu

06 Şubat 2025 10:52 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 11:04

Ocak 2025 itibarıyla en düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseltildi. TBMM'de kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile yasal olarak kesinleşen bu artış, emeklilerin maaşında 1.696 TL’lik bir fark oluşturdu. Peki, bu maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar...

Milyonlarca emekli, 2025 yılına ait maaş farklarının hesaplarına ne zaman yatacağını merak ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, maaş farklarının Şubat ayının ikinci haftasında ödenmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl da benzer şekilde, Ocak maaş farkları Şubat ayının ilk haftasında hesaplara yatırılmıştı.

EMEKLİ MAAŞ FARKI HESAPLAMASI

2025 yılı itibarıyla en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu çerçevede, 12 bin 500 TL maaş alan emekliler, bin 969 TL'lik fark alacak. Söz konusu fark, Şubat ayının ilk 14 günü için ödenecek.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI VE ENFLASYON ORANLARI

2025 yılında emekliler, enflasyon farkı kapsamında toplamda %15,75 oranında bir zam alacak. SGK ve Bağ-Kur emeklileri için yapılan bu zam, aylık bazda enflasyon artışına göre hesaplanıyor. İşte her ay için belirlenen enflasyon farkları:

Temmuz: %3,32

Ağustos: %2,47

Eylül: %2,97

Ekim: %2,88

Kasım: %2,24

Aralık: %1,03

EMEKLİ MAAŞI ARTIŞLARI NASIL BELİRLENİYOR?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez belirleniyor. Bu artışlar, bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranına göre hesaplanıyor. Böylece emeklilerin maaşları, enflasyon karşısında korunarak alım güçleri desteklenmeye çalışılıyor.

Şubat ayının ikinci haftasında hesaplara yatması beklenen maaş farkları, milyonlarca emekliye maddi anlamda bir nebze olsun rahatlama sağlayacak.