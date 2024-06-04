En düşük emekli maaşı hesaplandı, memurlar maaşları belli oldu! İşte zamlı maaş tablosu
Mayıs ayı enflasyonunun aylık yüzde 3,18 olarak açıklanmasının ardından 5 aylık enflasyon farkı yüzde 22,77 oldu. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi verilerine göre, Temmuz'da emekli aylıklarına yüzde 25,2 ile yüzde 26,4 aralığında bir zam bekleniyor. İşte madde madde maaş hesabı…
Milyonlarca emekli ve memur 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyor. Maaş zamlarına etki edecek tek bir TÜFE verisi kaldı. Temmuzda emekli aylıklarına yüzde 25,2 ile yüzde 26,4 aralığında memur ve memur emeklisine ise yüzde 19-20’lik bir zam bekleniyor.
KİME NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Milyonların maaşını etkileyecek ilk beş aylık enflasyon farkı yüzde 22,72 olarak açıklandı. Haziran enflasyonunun beklendiği gibi gelmesi halinde işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine yüzde 25,2 ile yüzde 26,4 arasında zam yapılacak.
Haziran enflasyonunun yüzde 2,56’lık Merkez Bankası anket tahminlerini aşması halinde yüzde 26’lık zam garanti olacak.
İşte emekli ve memurun alacağı zam oranları
En düşük memur emeklisi
Şimdiki maaşı: 12.920 TL
Haziran'da enflasyon yüzde 2 olursa: 15.473 TL
Haziran'da enflasyon yüzde 3 olursa:15.620 TL
Memur emeklisi
Şimdiki maaşı: 15.000 TL
Haziran'da enflasyon yüzde 2 olursa: 17.964 TL
Haziran'da enflasyon yüzde 3 olursa: 18.135 TL
İşçi emeklisi
Şimdiki maaşı: 15.000 TL
Haziran'da enflasyon yüzde 2 olursa: 18.780 TL
Haziran'da enflasyon yüzde 3 olursa: 18.960 TL
İşçi emeklisi
Şimdiki maaşı: 11.000 TL
Haziran'da enflasyon yüzde 2 olursa: 13.772 TL
Haziran'da enflasyon yüzde 3 olursa: 13.904 TL
MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Hizmetli (15/1)
Şimdiki maaşı: 32.504 TL
Haziran'da enflasyon yüzde 2 olursa: 38.927 TL
Haziran'da enflasyon yüzde 3 olursa: 39.297 TL
Memur (12/1)
Şimdiki maaşı: 33.983 TL
Haziran'da enflasyon yüzde 2 olursa: 40.698 TL
Haziran'da enflasyon yüzde 3 olursa: 41.085 TL
Hemşire (8/1)
Şimdiki maaşı: 40.392 TL
Haziran'da enflasyon yüzde 2 olursa: 48.373 TL
Haziran'da enflasyon yüzde 3 olursa: 48.834 TL
Öğretmen (1/4)
Şimdiki maaşı: 38.220 TL
Haziran'da enflasyon yüzde 2 olursa: 45.772 TL
Haziran'da enflasyon yüzde 3 olursa: 46.208 TL
Mühendis (1/4)
Şimdiki maaşı: 50.589 TL
Haziran'da enflasyon yüzde 2 olursa: 60.585 TL
Haziran'da enflasyon yüzde 3 olursa: 61.162 TL
Profesör (1/4)
Şimdiki maaşı: 69.015 TL
Haziran'da enflasyon yüzde 2 olursa: 82.652 TL
Haziran'da enflasyon yüzde 3 olursa: 83. 439 TL
Şube Müdürü (4/1)
Şimdiki maaşı: 43.800 TL
Haziran'da enflasyon yüzde 2 olursa: 52.455 TL
Haziran'da enflasyon yüzde 3 olursa: 52.954 TL
Başkomiser (4/1)
Şimdiki maaşı: 48.050 TL
Haziran'da enflasyon yüzde 2 olursa: 57.545 TL
Haziran'da enflasyon yüzde 3 olursa: 58.092 TL
Kaymakam (1/4)
Şimdiki maaşı: 76.350 TL
Haziran'da enflasyon yüzde 2 olursa: 91.437 TL
Haziran'da enflasyon yüzde 3 olursa: 92.307 TL
Vali
Şimdiki maaşı: 101.750 TL
Haziran'da enflasyon yüzde 2 olursa: 121.856 TL
Haziran'da enflasyon yüzde 3 olursa: 123.016 TL
FORMÜL FARKI
Sözcü Gazetesi'nin haberinde yer alan hesaplamalara göre, TÜFE Haziran'da yüzde 2 gelirse işçi emeklileri yüzde 25.2, memur ve memur emeklileri ise yüzde 19.76 oranında zam alacak.
Bu durumda en düşük memur maaşı 33 bin 983 liradan 40 bin 698 liraya; 15 bin lira olan işçi emeklisinin aylığı da 18 bin 780 liraya çıkacak. TÜFE’nin yüzde 3 gerçekleşmesi durumunda ise işçi emeklisinin zammı yüzde 26.4’e, memur ve memur emeklisinin zammı yüzde 20.9’a çıkacak.
Memur ve emeklileriyle işçi emeklileri arasındaki zam farkı, maaş formüllerinin farklı olmasından kaynaklanıyor. İşçi emeklileri gerçekleşmiş 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor.