En düşük emekli maaşı hesaplandı, memurlar maaşları belli oldu! İşte zamlı maaş tablosu

04 Haziran 2024 12:55 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 13:11

Kulislerden sızdı, hükümetin asgari ücret ve emekli maaşları için planı ortaya çıktı

Kulislerden sızdı, hükümetin asgari ücret ve emekli maaşları için planı ortaya çıktı

Milyonlarca emekli ve memur 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyor. Maaş zamlarına etki edecek tek bir TÜFE verisi kaldı. Temmuzda emekli aylıklarına yüzde 25,2 ile yüzde 26,4 aralığında memur ve memur emeklisine ise yüzde 19-20’lik bir zam bekleniyor.

KİME NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Milyonların maaşını etkileyecek ilk beş aylık enflasyon farkı yüzde 22,72 olarak açıklandı. Haziran enflasyonunun beklendiği gibi gelmesi halinde işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine yüzde 25,2 ile yüzde 26,4 arasında zam yapılacak.

Haziran enflasyonunun yüzde 2,56’lık Merkez Bankası anket tahminlerini aşması halinde yüzde 26’lık zam garanti olacak.

İşte emekli ve memurun alacağı zam oranları

En düşük memur emeklisi

Şimdiki maaşı: 12.920 TL

Haziran'da enflasyon yüzde 2 olursa: 15.473 TL

Haziran'da enflasyon yüzde 3 olursa:15.620 TL

Memur emeklisi

Şimdiki maaşı: 15.000 TL

Haziran'da enflasyon yüzde 2 olursa: 17.964 TL

Haziran'da enflasyon yüzde 3 olursa: 18.135 TL

İşçi emeklisi

Şimdiki maaşı: 15.000 TL

Haziran'da enflasyon yüzde 2 olursa: 18.780 TL

Haziran'da enflasyon yüzde 3 olursa: 18.960 TL

İşçi emeklisi

Şimdiki maaşı: 11.000 TL

Haziran'da enflasyon yüzde 2 olursa: 13.772 TL

Haziran'da enflasyon yüzde 3 olursa: 13.904 TL

MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Hizmetli (15/1)

Şimdiki maaşı: 32.504 TL

Haziran'da enflasyon yüzde 2 olursa: 38.927 TL

Haziran'da enflasyon yüzde 3 olursa: 39.297 TL

Memur (12/1)

Şimdiki maaşı: 33.983 TL

Haziran'da enflasyon yüzde 2 olursa: 40.698 TL

Haziran'da enflasyon yüzde 3 olursa: 41.085 TL

Hemşire (8/1)

Şimdiki maaşı: 40.392 TL

Haziran'da enflasyon yüzde 2 olursa: 48.373 TL

Haziran'da enflasyon yüzde 3 olursa: 48.834 TL

Öğretmen (1/4)

Şimdiki maaşı: 38.220 TL

Haziran'da enflasyon yüzde 2 olursa: 45.772 TL

Haziran'da enflasyon yüzde 3 olursa: 46.208 TL

Mühendis (1/4)

Şimdiki maaşı: 50.589 TL

Haziran'da enflasyon yüzde 2 olursa: 60.585 TL

Haziran'da enflasyon yüzde 3 olursa: 61.162 TL

Profesör (1/4)

Şimdiki maaşı: 69.015 TL

Haziran'da enflasyon yüzde 2 olursa: 82.652 TL

Haziran'da enflasyon yüzde 3 olursa: 83. 439 TL

Şube Müdürü (4/1)

Şimdiki maaşı: 43.800 TL

Haziran'da enflasyon yüzde 2 olursa: 52.455 TL

Haziran'da enflasyon yüzde 3 olursa: 52.954 TL

Başkomiser (4/1)

Şimdiki maaşı: 48.050 TL

Haziran'da enflasyon yüzde 2 olursa: 57.545 TL

Haziran'da enflasyon yüzde 3 olursa: 58.092 TL

Kaymakam (1/4)

Şimdiki maaşı: 76.350 TL

Haziran'da enflasyon yüzde 2 olursa: 91.437 TL

Haziran'da enflasyon yüzde 3 olursa: 92.307 TL

Vali

Şimdiki maaşı: 101.750 TL

Haziran'da enflasyon yüzde 2 olursa: 121.856 TL

Haziran'da enflasyon yüzde 3 olursa: 123.016 TL

FORMÜL FARKI

Sözcü Gazetesi'nin haberinde yer alan hesaplamalara göre, TÜFE Haziran'da yüzde 2 gelirse işçi emeklileri yüzde 25.2, memur ve memur emeklileri ise yüzde 19.76 oranında zam alacak.

Bu durumda en düşük memur maaşı 33 bin 983 liradan 40 bin 698 liraya; 15 bin lira olan işçi emeklisinin aylığı da 18 bin 780 liraya çıkacak. TÜFE’nin yüzde 3 gerçekleşmesi durumunda ise işçi emeklisinin zammı yüzde 26.4’e, memur ve memur emeklisinin zammı yüzde 20.9’a çıkacak.

Memur ve emeklileriyle işçi emeklileri arasındaki zam farkı, maaş formüllerinin farklı olmasından kaynaklanıyor. İşçi emeklileri gerçekleşmiş 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor.