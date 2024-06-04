Kulislerden sızdı, hükümetin asgari ücret ve emekli maaşları için planı ortaya çıktı

04 Haziran 2024 09:31 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 09:34

Son dakika! 5 aylık enflasyon farkı belli oldu, İşte emekli, memur, SSK ve Bağ-Kurlu'nun alacağı zam oranı

Son dakika! 5 aylık enflasyon farkı belli oldu, İşte emekli, memur, SSK ve Bağ-Kurlu'nun alacağı zam oranı

5 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla emekli ve memurun maaşlarındaki artışı etkileyecek tek bir veri kaldı. Emekli ek zam ve kök maaşlarda düzenleme beklemeye devam ediyor. Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı ise yeniden kulislerde konuşuluyor.

EKONOMİ GERÇEKÇİ KARARLAR ALINACAK

AK Parti’nin Kızılcahamam kampında emeklilere ek zam yapılmaması, kök maaşların düzeltilmemesi ve asgari ücrete ara zam yapılmaması konusunda karar alındığı öğrenildi. Ekonomide gerçekçi, popülizmden uzak bir ekonomi politikası uygulanması konusunda kararlılık vurgusu yapıldı.

MUHALEFETİN VAATLERİ GERÇEKÇİ DEĞİL

Yapısal reformlara önem verileceği ifade edilirken Asgari ücret ve emekli maaşlarındaki iyileştirmelerle ilgili son dönemde muhalefetten gelen vaatler gerçekçi bulunmadı. Yani temmuz ayında ne asgari ücrette bir artış olacak ne de emekli aylıklarında, kök maaşlar dahil artı bir iyileştirmeye gidilmesi planlanmıyor.

ÖNCELİKLİ GÜNDEM MALİ TEDBİRLER

Enflasyonu tek haneye indirmek önümüzdeki dönemde birinci öncelik olarak belirlendi. AK Parti’de enflasyonu tek haneye indirmeden seçime gidilmemesi görüşü hakim. Önümüzdeki günlerin öncelikli gündemi mali tedbirler olacak.

Bu noktada vergi de adalet ve etkinliğin sağlanması AK Parti’nin masasında. Türkiye’deki büyük şirketlerin yeteri kadar vergi ödememesinin vergi adaletini zedelediği görüşünü ortadan kaldırmaya dönük adımlar atılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in NTV’ye yaptığı, “Türkiye'deki kurumlar vergisi mükelleflerinin önemli bir kısmı uzun yıllardır zarar beyan ediyorlar. 20 yıl boyunca zarar eden bir şirketi açık tutar mısınız?“ şeklindeki açıklamaları ise Kızılcahamam’daki değerlendirmelerin yansıması oldu.