Son dakika! Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamları sonrası ilk yorum

03 Haziran 2024 10:30 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 10:47

Son dakika! Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek rakamları "en kötüsü geride kaldı" diyerek yorumladı.

MAYIS AYINDA ENFLASYON NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mayıs ayında TÜFE beklentileri geride bıraktı. 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %75,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,51 olarak gerçekleşti.

İLK YORUM GELDİ

Bakan Şimşek TÜFE rakamlarına ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

En kötüsü geride kaldı!

Geçmiş 12 ayın birikimli etkilerini içeren yıllık enflasyonda en yüksek seviyeyi bu ay gördük. Enflasyonla mücadelede geçiş dönemi böylece tamamlandı, dezenflasyon sürecine giriyoruz.

Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak. Yıllık enflasyon yüksek ihtimalle üçüncü çeyrek sonunda yüzde 50’nin altına gerileyecek.

Dezenflasyon öngören piyasa yıllık enflasyonu 12 ay sonra yüzde 33,2, 24 ay sonra yüzde 21,3 bekliyor. Önümüzdeki dönemde beklentiler hedeflerimize daha da yakınsayacak.

Mali disiplini güçlendirerek dezenflasyon sürecine verdiğimiz destek artarak devam edecek.

Fiyat istikrarına ulaşmak sabır ve zaman gerektiriyor, hedefimize ulaşmakta kararlıyız.