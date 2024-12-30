En düşük emekli maaşı için 15 bin lira hayal oldu! İsa Karakaş yeni rakamı açıkladı

30 Aralık 2024 15:00 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 15:35

Memur ve emeklinin maaş zammı için geri sayım başladı. 6 aylık enflasyon farkına göre zam alacak SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı'na bağlı vatandaşlar 3 Ocak tarihini bekliyor. Öte yandan temmuz ayında 10 bin liradan 12 bin 500 liraya tamamlanan en düşük emekli maaşına da düzenleme sinyali Bakan Vedat Işıkhan tarafından verildi. Gözler taban emekli aylığına yapılacak zamma çevrildi. Asgari ücrete gelen kısıtlı zammın ardından en düşük emekli maaşında da beklentiler değişti. SGK Uzmanı İsa Karakaş, 15 bin olmasının da bugün itibariyle zor olduğunu açıkladı.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli ve memur zammı ortaya çıktı! İşte en net maaş hesaplama tablosu

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli ve memur zammı ortaya çıktı! İşte en net maaş hesaplama tablosu

Şu anda 3 milyon 718 bin emeklinin maaşı, 12 bin 500 liraya tamamlanmış durumda. En düşük emekli maaşları ancak yeni kanun düzenlemesi ile artabilir. Milyonlarca emekli gözü en düşük emekli maaşının artıp artmayacağını merak ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan​, konuyla ilgili emeklileri sevindiren haberi verdi. Asgari ücret zammının ardından uzmanların en düşük emekli maaşı beklentileri de değişti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliler için sevindirecek haberi verdi. Emekli zammı ve SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı düzenlemesi olmak üzere 2 düzenleme yapılacak. Bakan Işıkhan, "Ocak ayındaki EKK'da en düşük emekli aylığının artırılması için bir çalışma olabilir" açıklaması yaptı.

EMEKLİ TABAN AYLIĞI İÇİN BEKLENTİLER DÜŞTÜ

Kulislerde yüzde 30'luk asgari ücret zammı​ ve son altı aylık enflasyon oranı dikkate alınarak belirlenecek tutarın 14-15 bin TL bandında olacağı konuşuluyor. Ancak uzman görüşleri farklılaştı.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş 15.000 olmasının da bugün itibariyle zor olduğunu ifade ederek şöyle konuştu;

"En düşük emekli maaşı 12.500 lira. Bu rakamın da yasal düzenleme ile güncellenmesi bekleniyor. Bu rakam en fazla 15.000 liraya kadar çıkarılabilir ancak yine asgari ücretteki emareyi göz önünde bulundurduğumuz zaman 15.000 olmasının da bugün itibariyle zor olduğunu söyleyebiliriz. Benim beklentim 13.500 ile 14.000 civarında."

UZMANLARIN EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BEKLENTİLERİ DÜŞTÜ

Milyonlarca emekli aralık ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. 12500, 13000, 13500, 14000,14500, 15000, 15500 TL maaş alan emekliler ne kadar alacak? İşte uzman görüşleri;

Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş;

“Şu anda yeni yapılacak zam oranlarıyla bile 12 bin 500 liranın altında kök maaşı olan emekliler olacak. Bunun için bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 liradan 15 bin liraya yükseleceğini düşünüyorum.” dedi.

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz;

"Mutlaka bir müdahale yapılacaktır diye öngörülüyor. Bakıldığı zaman halen 8.000 lira civarında kök aylığı olan emekliler mevcuttur. Muhtemel olarak 12.500 liralık taban aylık 14.600 lira ile 15.000 lira arasında bir rakama getirilecektir" ifadelerini kullandı.

Ekonomist Muhammet Bayram;

"Eğer aralık ayı enflasyon farkı yüzde 1.5 olursa bu yüzde 16.29 enflasyon farkı anlamına geliyor. Bu da en düşük emekli maaşının 14 bin 500 TL’ye olabileceğini gösteriyor."

Gazeteci Ferhat Ünlü;

TGRT Haber sunucusu Ferhat Ünlü canlı yayında emekli ve memur maaşı zamlarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"En düşük emekli maaşı alanlar 12 bin 500 TL alıyorlar, takribi 10 milyon insana tekabül ediyor, az değil, aileleriyle beraber hesaplarsak daha da fazla elbette. 15 bine yaklaşması bekleniyor ama 15 bini tartmayacak, 15 bine yaklaşacak ama 14 bin 500 ile 15 bin arasında olması bekleniyor."

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun;

"Yeni hesaplama sistemi büyümeden pay verme şekline döndü. Bununla beraber yüzde 70 pay verilmeye başlandı. 2008'de bir kere daha değişti. Verilen pay yüzde 30'a düştü. Bu üç dönemi ayrı hesaplamaları yapılarak bir hesaplama yapılmaya başlandı." ifadelerini kullanırken, sosyal medya hesabından yaptığı "En düşük emekli aylığı da 15.000₺ olur." açıklamasında bulundu.