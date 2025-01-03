En düşük emekli maaşı için bomba kulis! Özgür Erdursun açıkladı: Maaşlara refah payı eklenecek mi?

03 Ocak 2025 12:03 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 12:16

Bugün açıklanan enflasyon verileriyle yıllık enflasyon oranı belirlenirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına en az yüzde 15,75 oranında zam yapılacağı kesinleşti. SGK Uzmanı Özgür Erdursun ise bu artışa refah payı ekleneceğini vurgulayarak, emekli maaşlarındaki zam oranına dair detaylı bilgi paylaştı.

Yeni yılda milyonlarca emekli​ ve memurun maaşını etkileyecek enflasyon oranı açıklandı. 2024'ün son 6 aylık döneminde oluşan enflasyon​ farkı yüzde 15,75 olarak belirlendi. Bu artışla birlikte, en düşük memur​ maaşı 43 bin 726 TL’ye, en düşük memur emekli aylığı ise 19 bin 617 TL’ye yükseldi.

REFAH PAYI ARTIŞI BEKLENİYOR

2009 yılından bu yana AK Parti iktidarı tarafından uygulanan ve ocak aylarında enflasyon farkına eklenen "refah payı" düzenlemesi bu yıl da gündemde yerini alıyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, yaptığı açıklamada SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş​ zamlarının yalnızca yüzde 15,75 ile sınırlı kalmayacağını öne sürdü. Erdursun, sosyal medya hesabından, enflasyon farkına yüzde 8 oranında bir refah payı eklenmesinin muhtemel olduğunu belirtti. Bu durumda emeklilerin ocak ayında alacağı toplam zam oranı yüzde 23,75’e ulaşacak. Ayırca Erdursun, oransal artışın emekliyi mutlu etmeyeceğini ve emekliye seyyanen zam yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ DÜZENLEME GÜNDEMDE

Mevcut SGK mevzuatlarına göre, açıklanan enflasyon farkı yalnızca emeklilerin kök maaşlarına yansıyor. Ancak halihazırda 12 bin 500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşında artış yapılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) yeni bir kanun teklifi sunulması gerekiyor.

İktidar kulislerinden edinilen bilgilere göre, ocak ayının üçüncü haftasında Meclis'e getirilmesi planlanan bir düzenleme ile en düşük emekli maaşının 15 bin TL’ye yükseltilmesi bekleniyor. Bu düzenleme, özellikle düşük gelirli emekliler için önemli bir rahatlama sağlayacak.