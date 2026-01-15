Menü Kapat
Ekonomi
En düşük emekli aylığına yönelik düzenleme Komisyon'da kabul edildi

En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını öngören düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. İşte detaylar...

En düşük komisyondan geçti. Düzenlemeyi içeren 5. madde Komisyonu'nda kabul edildi.

En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını öngören düzenleme, TBMM Plan ve Komisyonu'nda kabul edildi.

En düşük emekli aylığına yönelik düzenleme Komisyon'da kabul edildi

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek kabul edilen teklifle, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 16 bin 881 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 2026 ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin liraya yükseltiliyor.

