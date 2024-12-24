En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? AK Parti hazırlık yapıyor: "Bu oranın üzerinde artış olmaz" diyerek net rakam verdi

24 Aralık 2024 14:57 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 15:17

Emekli maaşı, memur maaşı ve memur emeklisi zammı, milyonların son dönemde gündeminden düşmüyor. En düşük emekli maaşının ne kadar artacağı merakla beklenirken, gözler açıklanacak son enflasyon verisine çevrildi. Kanun değişikliği gerektiren bu konuda Gazeteci Ahmet Kıvanç, net bir rakam paylaşarak "Daha fazla bir artış beklenmiyor" ifadelerini kullandı. Peki, zamlar yeni maaşlara zamanında yansıyacak mı? Kıvanç, bu soruya da açıklık getirdi.

Milyonlarca emekli​ ve memurun gözü kulağı Ocak ayında yapılacak maaş​ zamlarında. Mevcutta 12.500 TL olan en düşük emekli maaşına yapılacak artışla ilgili dikkat çeken açıklamalar, Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç'tan geldi. Habertürk canlı yayınında konuşan Kıvanç, "En düşük emekli maaşı konusunda beklentiler oldukça yüksek. Muhalefet, maaşların asgari ücret seviyesine yükseltilmesi gerektiğini savunsa da bu durumun gerçekleşmesi zor görünüyor. Ancak, en düşük maaşın 15 bin TL’ye yakın bir seviyeye yükselmesi mümkün. Kesin rakam, önümüzdeki hafta açıklanacak enflasyon​ verileriyle netleşecek" ifadelerini kullandı.

Kıvanç, mevcut durumda kök aylığı 10.700 TL’nin altında olan emeklilerin Ocak ayında da 12.500 TL almaya devam edeceğini, ancak kök aylığı 10.700 ile 12.500 TL arasında olanların maaşlarında 100 TL ile 2.000 TL arasında değişen artışlar olabileceğini belirtti.

AK PARTİ’DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayı hatırlatan Kıvanç, "Yılmaz, en düşük emekli maaşında mutlaka bir değerlendirme yapılacağını ifade etti. Bu konuda AK Parti​ grubunda bir hazırlık yapılıyor. Çünkü en düşük maaşın artırılması için yasa değişikliği gerekiyor" şeklinde konuştu. Kıvanç, artış oranının SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak zamlarla paralel olmasının beklendiğini söyledi.

SSK ve Bağkur emeklilerinin zam​ oranlarının Temmuz-Aralık dönemindeki enflasyona bağlı olduğunu belirten Kıvanç, "Yıllık enflasyon yüzde 45 seviyesinde gerçekleşirse, bu oran yüzde 16,25’e denk geliyor. Ancak beklenti, enflasyonun yüzde 46 civarında olacağı yönünde. Bu durumda Ocak ayında SSK ve Bağkur emekli maaşlarına yüzde 17 oranında zam yapılabilir" dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN BEKLENEN RAKAMLAR

Kıvanç, SSK ve Bağkur emekli maaşlarına yüzde 17 zam yapılması durumunda, en düşük emekli maaşının 14.625 TL’ye çıkabileceğini, yuvarlama ile bu rakamın 14.500 veya 15.000 TL’ye ulaşabileceğini belirtti. Ancak, bu oranın üzerinde bir artış beklenmediğini de ekledi. "En düşük emekli maaşı alan kişi sayısının artmasını istemeyen hükümet, emekli aylığı ile prim günü arasındaki bağın daha fazla kopmasını da arzu etmiyor" ifadelerini kullandı.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN ZAM ORANI

Memur ve memur emeklilerinin zam oranlarına da değinen Kıvanç, "Bu oran, SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak zammın yaklaşık 4 puan altında olacak. Örneğin, SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 16,25 zam yapılırsa, memur maaş artışı yüzde 12 seviyesinde kalacak" dedi. Bu farkın, memurların toplu sözleşme zammı ile belirlenen maaş artışlarından kaynaklandığını ekledi.

GEÇMİŞE DÖNÜK FARKLAR ÖDENECEK

Kanun değişikliğinin Ocak ayının ikinci veya üçüncü haftasında gerçekleşmesi beklendiğini ifade eden Kıvanç, "Kanun değişikliği maaş ödemelerine yetişmezse, geçmişe dönük farklar daha sonra ödenecek" ifadelerini kullandı.