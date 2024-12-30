En düşük emekli maaşı için düzenleme olacak mı? Bakan Vedat Işıkhan'dan kritik açıklama geldi!

30 Aralık 2024 11:19 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 11:41

Emekli maaşlarına yönelik kök maaş zammı, 3 Ocak Cuma günü açıklanacak 6 aylık enflasyon rakamlarının ardından netleşecek ve yeni düzenleme için çalışmalar başlayacak. Açıklamayı Vedat Işıkhan yaptı.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli ve memur zammı ortaya çıktı! İşte en net maaş hesaplama tablosu

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli ve memur zammı ortaya çıktı! İşte en net maaş hesaplama tablosu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan​, Şanlıurfa​'da gerçekleştirilen Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından emekli maaşlarına yönelik açıklamalarda bulundu. Ocak ayında yapılacak EKK toplantısında, en düşük emekli maaşlarının artırılması konusunda bir çalışmanın gündeme gelebileceğini ifade eden Bakan Işıkhan, bu düzenlemenin yasal çerçeve doğrultusunda yapılacağını belirtti.

Bakan Işıkhan, emekli maaşlarına yapılan zamların mevcut kanunlara göre belirlendiğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık TÜFE oranında zam alıyor. Memur emeklilerinin maaş artışları ise enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşmede belirlenen oranlar doğrultusunda yapılıyor. En düşük emekli aylığı Temmuz ayında 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Az prim ödeyerek düşük maaş alan emeklilerimizin maaşı Hazine ve Maliye Bakanlığımızın desteğiyle 12 bin 500 liraya tamamlanıyor."

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek. Uzmanlar, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 17 civarında olmasını bekliyor. Bu durumda, en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liradan 14 bin 625 liraya yükselebilir. Kesin rakamlar, enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından netlik kazanacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun ardından basın mensuplarına gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 yılı enflasyon tahminleriyle ilgili herhangi bir sapma beklemediklerini ifade ederek, "2025'te çok daha güçlü şekilde dezenflasyon sürecini devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

CEVDET YILMAZ'DAN ASGARİ ÜCRET DEĞERLENDİRMESİ

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Enflasyonda çok ciddi sapma olması durumunda asgari ücreti değerlendiririz." açıklamalarının hatırlatılması üzerine Yılmaz, şöyle konuştu:

"Biz bir sapma beklemiyoruz. 2025'te çok daha güçlü şekilde dezenflasyon sürecini devam ettireceğiz. Bu süreç zaten başlamıştı, 2025'te de devam edecek. Enflasyonun düştüğü bir ortamda insanımızın satın alma gücü yükselecek. Önemli olan satın alma gücüdür. Kalıcı sosyal refahın özü budur. Bugün bir artış yaparsınız, yarın ondan daha yüksek enflasyon olur, hiçbir anlamı kalmaz. Gönül ister ki daha fazla olsun. Hep altını çiziyoruz, bu asgari ücret. Asgari ücretli sayısıyla ilgili yanlış yorumlar yapılıyor, yüzde 50'si gibi şeyler söyleniyor. 33 milyon çalışan içinde 6,7 milyon kişi. Bunun da bir kısmı eksik kayıtlılık yani daha az prim ödemek için daha az gösterilir. Vergiden, primden kaçınmak için gösterilebiliyor. Dolayısıyla bu istatistiklere bakıp herkes bu kadar alıyor diye düşünmek doğru değil."