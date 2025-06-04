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Ekonomi
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 | İrem Çınar

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli zammı için kritik rakam!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, emekli ve memurların ilk 5 aya ait maaş artışları netleşti. Şimdi gözler Haziran enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. Bununla birlikte 6 aylık zam oranı kesinleşecek ve maaşlara yansıyacak. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar...

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KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 10:39

Milyonlarca emekli ve memur için yılın ikinci maaş artışına sadece bir ay kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte, Temmuz ayında yapılacak zamla ilgili kritik gösterge olan 5 aylık enflasyon oranı da netleşmiş oldu.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli zammı için kritik rakam!

GÖZLER HAZİRAN ENFLASYON VERİLERİNDE

TÜİK verilerine göre, Mayıs ayında enflasyon yüzde 1,53 olarak açıklandı. Bu oranla birlikte Ocak-Mayıs dönemini kapsayan 5 aylık enflasyon yüzde 15.09’a ulaştı. Bu da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zammın, şimdiden yüzde 15.09 olduğu anlamına geliyor.

Ocak enflasyon oranı yüzde 5.03, şubat yüzde 2.27, mart yüzde 2.47 ve nisan ayı yüzde 3 olarak açıklanmıştı. Şimdi gözler Haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyonuyla birlikte 6 aylık kesin zam oranı belli olacak ve hem emekliler hem de memurların maaşlarına yapılacak artış resmiyet kazanacak. Altı ay enflasyon rakamında beklenti oranı ise yüzde 1.70.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli zammı için kritik rakam!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Ocak 2025'te enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikteSSKveBAĞKURemekli maaşlarına yüzde 15.75,memurve memur emeklisi için de zam oranı yüzde 11.54 olarak gerçekleşmişti. Bu doğrultuda en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liradan 14 bin 469 TL'ye çıkarılmıştı.

TÜİK'in ilk beş aylık verisine göre en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'den 16 bin 652 TL'ye yükselmiş oldu. Ayrıca 15 bin TL maaş alan bir emekli 17 bin 263 TL, 17 bin TL maaş alan bir emekli de 19 bin 565 TL alacak. 20 bin TL alan emeklinin maaşı 23 bin 18 TL'ye ve 25 bin TL alan 28 bin 772 TL'ye, 30 bin TL maaş alan emeklinin maaşı da 34 bin 527 TL'ye yükselecek. Haziran ayı enflasyon oranlarının belli olmasıyla da2025 yılıilk altı aylık zam oranı kesinleşmiş olacak.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli zammı için kritik rakam!

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur maaşlarında ilk beş aylık enflasyon farkı ise yüzde 14.01 oldu. Memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Böylece memur maaşlarına yüzde 14.01 oranında artış yapılacak. Buna göre aile yardımı ödeneği dahil 43 bin 726 TL olan en düşükmemurmaaşı ilk beş aylık veriler doğrultusunda 6 bin 126 TL zam uygulanarak 49 bin 852 TL'ye çıkacak.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli zammı için kritik rakam!

MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ALACAK?

Memur emeklilerine de yüzde 14.01 artış oranı uygulanacak. Böylece 19 bin 617 TL olan en düşük memur emekli maaşı ise 2 bin 748 TL zamla birlikte 22 bin 365 TL'ye yükselecek.

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Sıkça Sorulan Sorular

5 aylık enflasyon farkı kaç oldu?
5 aylık enflasyon yüzde 15.09’a ulaştı. Bu da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zammın, şimdiden yüzde 15.09 olduğu anlamına geliyor.
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#Ekonomi
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