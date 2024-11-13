En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun açıkladı: 3 milyon kişi sıfır zam ağına takılacak

13 Kasım 2024 10:26 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 10:48

Memur ve emekliler merakla ocak 2025 maaş zammı için son rakamları sorguluyor. Merkez Bankası'nın sene sonu enflasyon tahmini yüzde 38'den yüzde 44'e revize edildi. Bu enflasyon tahmini revize edilince yukarı yönlü ödenek ve ücretler de değişti. 2024 enflasyon tahmini yüzde 444 olunca SSK, Bağkur ve memur emeklisi en düşük memur maaşı ne olacak, hesaplamalar gelmeye başladı. İşte yeni yılda 4A, 4B Ve 4C Emekli Sandığı SSK en düşük emekli maaşı.

Emeklilik için 2024 yılında mı yoksa 2025 yılında mı emekli olayım, sorusu yeni yıl yaklaştıkça yeniden gündem oldu. Merkez Bankası enflasyon için sene sonu tahminini revize etti. Beklentiye göre enflasyon sene sonu yüzde 44 olacak. Temmuzda zam alan memur ve memur emeklileri, SSK, Bağkur emeklileri ile dul ve yetim maaşları da dahil birçok ödeme arttı. Yılda iki defa zamlanan bu ödemeler ocak ayıyla birlikte enflasyon oranına göre yeniden belirlenecek. İşte 6 aylık enflasyon tahmini ile memur, işçi emeklisi ve emekli zammı hesap tablosu.

BAĞKUR SSK MAAŞLARI 6 AYLIK ENFLASYONLA ZAMLANACAK

Ocak 2025 emekli maaşı zammı için yaklaşık 3 milyon kişi nefesini tuttu. Bu ayda emekli aylıkları zam alacak. Ancak en düşük emekli maaşı düzenlemesi olmazsa yeni yılın başında 3 milyon kişi yine sıfır zam tehlikesi ile karşı karşıya kalacak.

EMEKLİNİN KÖK MAAŞ BİLMECESİ ÇÖZÜLECEK Mİ?

Milyonlarca emekliyi doğrudan ilgilendiren yeni yıldaki zam oranları, ocak ayında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyonunun ardından 3 Ocak'ta belirlenecek.

Aylardır tartışma konusu olan yılbaşında enflasyon oranına göre yapılacak zammın ardından milyonlarca emeklinin taban maaşın altında kalarak sıfır zam alacağı konusu ise henüz netliğe kavuşmuş değil. Emekli kök maaşı 10.700 TL altında olanlar için sıfır zam riski devam ediyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ

Temmuz ayında emekliye yönelik yeni düzenlemeyle asgari ödeme tutarı dosya bazında 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye yükseltildi. 2024 yılında emekli maaşları en az 12.500 TL oldu.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun konuyla ilgili uyarıda bulunarak, "Emekli maaşına yüzde 17 enflasyon farkı verilirse ve 12.500 TL olan taban aylık tutarı değişmez ise 10.700 TL'nin altında kalan kök aylıklar enflasyon farkı sonrası 12.500 TL olarak devam eder." dedi.

Eğer düzenleme gelmezse en düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak devam edecek. Taban aylığın artması için Meclis'te kanun düzenlemesi gerekiyor.

Ocak ayında emekli zam oranının netleşmesinin ardından en düşük emekli maaşı için bir düzenleme bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama henüz yok ancak kulislere yansıyan bilgilere göre rakamın ise 15 bin TL'yi bulması öngörülüyor.

EMEKLİNİN CEBİNE GİREN ZAM ORANI YÜZDE 12,06

Emeklilerin alacakları 4 aylık zam oranı şimdiden belli oldu. Ekim sonu itibarıyla SGK ve Bağkur emeklileri şimdiden yüzde 12,06'lık zam farkını elde etti. Memurlar ise ekim ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte yüzde 1,87'lik enflasyon farkını hak etmiş oldu. Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 6 da toplu sözleşme zammı alacak. Böylece Emekli Sandığı (4C) emekli zammı ise yüzde 7,98 oldu.

6 AYLIK EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI TABLOSU

6 aylık enflasyon tahminlerine göre SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur zam oranı için tablo netleşmeye başladı. Gelen verilere göre emekli zammının yüzde 15,54, memur emeklisi için yüzde 4,95 6 aylık enflasyon farkı ile zam oranının yüzde 11,25 olması bekleniyor.