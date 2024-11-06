En düşük emekli maaşı ve SSK-BAĞKUR zammında hesaplar sil baştan! SGK uzmanı açıkladı: OVP hedefi tutmayacak

06 Kasım 2024 16:35 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 17:02

Yeni maaşlar için nefesler tutuldu. 2025 yılı en düşük emekli maaşı için sorgulamalar başladı. 12 bin 500 TL olarak hesaplara geçen tutar yeni yılla birlikte artacak. Yeni emekli maaş zammı ocak 2025 hesaplaması ekim ayı verilerinden sonra değişti. OVP'de yer alan yıl sonu enflasyon hedefinin tutmayacağını belirten SGK Uzmanı Emin Yılmaz, emekli maaşını hesapladı. İşte tabloda 4A, 4B ve 4C Emekli Sandığı SSK, Bağkur emekli maaşları.

SSK, Bağkurlu, memur ve memur emeklileri yıl sonunu iple çekiyor. Emekli maaşları asgari ücret ve memur maaşları ocak ayından itibaren değişecek. Maaş zamları için kritik verilerden biri olan ekim ayı enflasyon verisi açıklandı. Ekim ayında enflasyon 2.88 geldi. SSK ve Bağkur emeklisi ekim ayına kadar kesinleşen zam oranı ise 12.06 oldu. Emekli sandığına bağlı memur emeklileri ve memurlar ise yüzde 8 civarında zammı şu an garantiledi. Kasım ve aralık ayı enflasyonunun ardından net emekli zam oranı belli olacak.

SSK BAĞKUR EMEKLİLERİ YÜZDE KAÇ ZAM ALACAK?

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, ekim enflasyonun ardından yeni zam hesaplaması yaptı. Açıklamaları şöyle;

"Eğer yıl sonu enflasyonu ilgili kasım aralık ayı sadece yüzde 1 çıkarsa o zaman SSK Bağkur emeklileri yüzde 14.95 zam alacak. Eğer yüzde 2 çıkarsa o zaman yüzde 16.59, yüzde 3 çıkarsa o zaman da yüzde 18.88 bir artış almaya hak kazanacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM ORANI

Memur ve memur emeklisi için aylık bazda kasım aralık enflasyonu yüzde 1 çıkarsa yüzde 10.77, yüzde 2 çıkarsa 12.35, aynı şekilde yüzde 3 çıkarsa 14.56 zam alacak.

OVP HEDEFİ TUTMAYACAK

Şu ana kadar hep orta vadeli program üzerinden hesap yapıldı. Orta vadeli programda yüzde 41,5 üzerinden değerlendiriliyordu ama enflasyon kasım aralık yüzde 1 bile çıksa o zaman yıllık enflasyon yüzde 41,5 hedefini aşacak. Yüzde 2 çıkarsa o zaman da yıllık enflasyon yüzde 45.42, yüzde 3 çıkarsa da yüzde 48.58 olacak. Yüzdelik kısımları bir tarafa bırakırsak benim cebime ne kadar para

girecek? Bu sorunun cevabı çok merak ediliyor.

Bununla ilgili de yine bir hesaplama yaptık. Şu an en düşük emekli maaşı SSK Bağkur için 12.500 liraydı. Ocak ayında bir düzenleme

bekleniyor. Mecburen bir düzenleme gelecek. Nasıl bu kadar emin nasıl konuşabiliyorum?

EMEKLİYE SIFIR ZAM RİSKİ DEVAM EDİYOR

Geçmiş dönemde temmuz ayı zamlarında yaklaşık 3 milyon 700 bin emeklinin maaşında sıfır zam riski vardı. Buna göre 10.000 liralık taban aylık 12.500 liraya yükseltildi. Aynı hesaplamayı burada da yapabiliyoruz.

Yukarıda bahsettiğimiz simülasyonda kasım aralık enflasyonu yüzde 1, 2 ve 3 dedik. İşte bunun üzerinden yine hesaplamayı yaptığımız zaman sıfır zam riski halen devam ediyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 15 BİN LİRA OLACAK

Vatandaş kök aylıklarını açıp maaşlarını kontrol ederlerse 10 bin 514 lira ile 10 bin 874 lira arasında ve altında bulunan kök aylıklarla ilgili

yine sıfır zam riski var. Bu sebepten dolayı 12.500 liraya da bir müdahale şart olacak. Yeni en düşük emekli maaşı da kabaca 14.000 lira ile 15.000 lira seviyesine çıkacağını şimdiden söylememiz mümkün."