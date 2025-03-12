En düşük taşıt kredisi veren banka belli oldu! İşte aylık taksit tutarları

BDDK tarafından yapılan açıklamada, taşıt alımına ilişkin kredi tutarlarında değişikliğe gidildi. Resmi açıklamaya göre, taşıt kredilerinin vade sınırları, aracın nihai fatura değerine göre yeniden belirlendi. Taşıt Kredisi vade oranları ve kredi tutarları sorgulanmaya başlandı. Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından taşıt kredisi faiz oranları yüzde 3,0 ile yüzde 3,55 arasında değişiyor. İşte en düşük taşıt kredisi veren bankalar.

Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından taşıt kredisi faiz oranları yüzde 3,0 ile yüzde 3,55 arasında seyrediyor. Ancak oranlar vadeye göre değişiyor. En düşük oran yüzde 3,00 ile Kuveyt Türk tarafından sunuluyor. İşte taşıt kredisi aylık taksit tutarları.

YENİ TAŞIT KREDİ LİMİTLERİ

BDDK, taşıt kredisi yeni tutar ve vade oranlarını duyurdu. Türkiye'de üretilen elektrikli motorlu taşıtların satın alınmasına yönelik kredi vadelerinde ve kredi kullanım oranlarında değişiklik yaşandı. Buna göre;

2,5 milyon TL ve altındaki araçlar için 48 ay,

2,5 - 5 milyon TL arasındaki araçlar için 36 ay,

5 - 6,5 milyon TL arasındaki araçlar için 24 ay,

6,5 - 7,5 milyon TL arasındaki araçlar için 12 ay olacak.

EN UYGUN TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANI

Merkez Bankası faiz oranını 250 baz puan düşürerek %42,50’ye çekti. Bu gelişmeyle birlikte taşıt kredisi faiz oranları da gündeme geldi. Bankalara göre değişen faiz oranlarıyla birlikte en düşük taşıt finansmanını Kuveyt Türk ve Albaraka sunuyor. Vade uzadıkça toplam geri ödeme tutarı da artıyor.

Kuveyt Türk, %3,00-3,10 oranlarıyla en düşük taşıt finansmanı sunuyor.

200 bin TL için 12-48 ay vadelerde aylık taksitler 9.279 TL - 21.347 TL arasında değişiyor.

BANKA BANKA 48 AY VADELİ KREDİ ORANLARI

Akbank: %3,30 faiz – Toplam geri ödeme: 476.251 TL

Garanti BBVA: %3,39 faiz – Toplam geri ödeme: 485.161 TL

Albaraka: %3,09 kâr payı – Toplam geri ödeme: 454.232 TL

Türkiye Finans: %3,24 kâr payı – Toplam geri ödeme: 470.097 TL

Vakıf Katılım: %3,25 kâr payı – Toplam geri ödeme: 471.096 TL

İş Bankası: %3,55 faiz – Toplam geri ödeme: 501.429 TL