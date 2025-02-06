En fazla servete sahip ülkeler açıklandı! Türkiye'nin sıralaması merak edildi
Dünyada en fazla serveti olan ülkelerin listesi belli oldu. İlk 15 ülkenin serveti 4,8 Trilyon dolar, 8,4 Trilyon dolar, 11 Trilyon dolar şeklinde değişiyor. Türkiye'nin sıralamadaki yeri ve serveti merak edildi. İşte detaylar...
Dünya üzerindeki en etkili finansal güce sahip olan ülkeleri belli oldu. Ülkelerin servetlerinin belirlenmesinde doğal kaynaklar, üretim, ihracat başarısı gibi etkenler önde gelirken küresel piyasalara doğrudan petrol ve doğal gaz üreticiliği de etki ediyor. Dünya ticaretine yön veren, güvenilir limanlara yatırım yapan ülkeler değerlerini katlıyor.
ÜLKE ZENGİNLİKLERİNİ BELİRLEYİCİ UNSURLAR
Ülkelerin zenginlikleri belirlenip listelenirken gayri safi yurt içi hasıla verileri göz önünde tutuluyor. GSYİH olarak kısaltılan gayri safi yurt içi hasılanın belirlenmesinde ülkenin ihracat gelirleri, ekonomik gelirleri, tüketim oranı ve 1 yıl içinde ürettiği mal ve hizmetlerin değeri rol oynuyor.
Son yıllarda yapılan araştırmalar, dünya genelindeki servetin büyük bir kısmının, nüfusun küçük bir yüzdesinin elinde toplandığını ortaya koyuyor.
EN FAZLA SERVETE SAHİP ÜLKELER
Özellikle bazı ülkeler, yüksek net servete sahip bireylerin yoğunlaştığı merkezler haline gelmiştir. UBS'nin açıkladığı veriler doğrultusunda en fazla serveti olan ülkeler belli oldu. Türkiye’nin sıralamada konumu ve değeri merak edildi.
15) MEKSİKA
|4.8 TRİLYON DOLAR
14) HOLLANDA
|4.8 TRİLYON DOLAR
13) TAYVAN
|5.4 TRİLYON DOLAR
12) İSPANYA
|8,4 TRİLYON DOLAR
11) AVUSTRALYA
|9.7 TRİLYON DOLAR
10) GÜNEY KORE
|9,8 TRİLYON DOLAR
9) İTALYA
|11 TRİLYON DOLAR
8) KANADA
|11,2 TRİLYON DOLAR
7) HİNDİSTAN
|15,3 TRİLYON DOLAR
6) FRANSA
|15,7 TRİLYON DOLAR
5) BİRLEŞİK KRALLIK
|15,9 TRİLYON DOLAR
4) ALMANYA
|17,4 TRİLYON DOLAR
3) JAPONYA
|22,5 TRİLYON DOLAR
2) ÇİN
|84,4 TRİLYON DOLAR
1) ABD
|139,8 TRİLYON DOLAR
TÜRKİYE'NİN SERVETİ
Türkiye 226 ülke arasında 37. sırada kaynağa göre 1.041 Trilyon Dolarlık servetle yer alıyor.