En fazla servete sahip ülkeler açıklandı! Türkiye'nin sıralaması merak edildi

06 Şubat 2025 14:26 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 14:50

Dünyada en fazla serveti olan ülkelerin listesi belli oldu. İlk 15 ülkenin serveti 4,8 Trilyon dolar, 8,4 Trilyon dolar, 11 Trilyon dolar şeklinde değişiyor. Türkiye'nin sıralamadaki yeri ve serveti merak edildi. İşte detaylar...

Dünyanın en değerli para birimleri belli oldu! İşte zirvedeki para birimi

Dünyanın en değerli para birimleri belli oldu! İşte zirvedeki para birimi

Dünya üzerindeki en etkili finansal güce sahip olan ülkeleri belli oldu. Ülkelerin servetlerinin belirlenmesinde doğal kaynaklar, üretim, ihracat başarısı gibi etkenler önde gelirken küresel piyasalara doğrudan petrol ve doğal gaz üreticiliği de etki ediyor. Dünya ticaretine yön veren, güvenilir limanlara yatırım yapan ülkeler değerlerini katlıyor.

ÜLKE ZENGİNLİKLERİNİ BELİRLEYİCİ UNSURLAR

Ülkelerin zenginlikleri belirlenip listelenirken gayri safi yurt içi hasıla verileri göz önünde tutuluyor. GSYİH olarak kısaltılan gayri safi yurt içi hasılanın belirlenmesinde ülkenin ihracat gelirleri, ekonomik gelirleri, tüketim oranı ve 1 yıl içinde ürettiği mal ve hizmetlerin değeri rol oynuyor.

Son yıllarda yapılan araştırmalar, dünya genelindeki servetin büyük bir kısmının, nüfusun küçük bir yüzdesinin elinde toplandığını ortaya koyuyor.

EN FAZLA SERVETE SAHİP ÜLKELER

Özellikle bazı ülkeler, yüksek net servete sahip bireylerin yoğunlaştığı merkezler haline gelmiştir. UBS'nin açıkladığı veriler doğrultusunda en fazla serveti olan ülkeler belli oldu. Türkiye’nin sıralamada konumu ve değeri merak edildi.

15) MEKSİKA 4.8 TRİLYON DOLAR 14) HOLLANDA 4.8 TRİLYON DOLAR 13) TAYVAN 5.4 TRİLYON DOLAR 12) İSPANYA 8,4 TRİLYON DOLAR 11) AVUSTRALYA 9.7 TRİLYON DOLAR 10) GÜNEY KORE 9,8 TRİLYON DOLAR 9) İTALYA 11 TRİLYON DOLAR 8) KANADA 11,2 TRİLYON DOLAR 7) HİNDİSTAN 15,3 TRİLYON DOLAR 6) FRANSA 15,7 TRİLYON DOLAR

5) BİRLEŞİK KRALLIK 15,9 TRİLYON DOLAR 4) ALMANYA 17,4 TRİLYON DOLAR 3) JAPONYA 22,5 TRİLYON DOLAR 2) ÇİN 84,4 TRİLYON DOLAR 1) ABD 139,8 TRİLYON DOLAR

TÜRKİYE'NİN SERVETİ

Türkiye 226 ülke arasında 37. sırada kaynağa göre 1.041 Trilyon Dolarlık servetle yer alıyor.