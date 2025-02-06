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En fazla servete sahip ülkeler açıklandı! Türkiye'nin sıralaması merak edildi

Editör: Murat Makas / Kaynak: UBS, Haber 7
06 Şubat 2025 14:26 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 14:50

Dünyada en fazla serveti olan ülkelerin listesi belli oldu. İlk 15 ülkenin serveti 4,8 Trilyon dolar, 8,4 Trilyon dolar, 11 Trilyon dolar şeklinde değişiyor. Türkiye'nin sıralamadaki yeri ve serveti merak edildi. İşte detaylar...

Dünya üzerindeki en etkili finansal güce sahip olan ülkeleri belli oldu. Ülkelerin servetlerinin belirlenmesinde doğal kaynaklar, üretim, ihracat başarısı gibi etkenler önde gelirken küresel piyasalara doğrudan petrol ve doğal gaz üreticiliği de etki ediyor. Dünya ticaretine yön veren, güvenilir limanlara yatırım yapan ülkeler değerlerini katlıyor.

En fazla servete sahip ülkeler açıklandı! Türkiye'nin sıralaması merak edildi - 1. Resim

ÜLKE ZENGİNLİKLERİNİ BELİRLEYİCİ UNSURLAR

Ülkelerin zenginlikleri belirlenip listelenirken gayri safi yurt içi hasıla verileri göz önünde tutuluyor. GSYİH olarak kısaltılan gayri safi yurt içi hasılanın belirlenmesinde ülkenin ihracat gelirleri, ekonomik gelirleri, tüketim oranı ve 1 yıl içinde ürettiği mal ve hizmetlerin değeri rol oynuyor.

En fazla servete sahip ülkeler açıklandı! Türkiye'nin sıralaması merak edildi - 2. Resim

Son yıllarda yapılan araştırmalar, dünya genelindeki servetin büyük bir kısmının, nüfusun küçük bir yüzdesinin elinde toplandığını ortaya koyuyor.

EN FAZLA SERVETE SAHİP ÜLKELER

Özellikle bazı ülkeler, yüksek net servete sahip bireylerin yoğunlaştığı merkezler haline gelmiştir. UBS'nin açıkladığı veriler doğrultusunda en fazla serveti olan ülkeler belli oldu. Türkiye’nin sıralamada konumu ve değeri merak edildi.

En fazla servete sahip ülkeler açıklandı! Türkiye'nin sıralaması merak edildi - 3. Resim

15)  MEKSİKA

4.8 TRİLYON DOLAR

14)  HOLLANDA

4.8 TRİLYON DOLAR

13)  TAYVAN

5.4 TRİLYON DOLAR

12)  İSPANYA

8,4 TRİLYON DOLAR

11)  AVUSTRALYA

9.7 TRİLYON DOLAR

10)  GÜNEY KORE

9,8 TRİLYON DOLAR

9)  İTALYA

11 TRİLYON DOLAR

8)  KANADA

11,2 TRİLYON DOLAR

7)  HİNDİSTAN

15,3 TRİLYON DOLAR

6)  FRANSA

15,7 TRİLYON DOLAR

5)  BİRLEŞİK KRALLIK

15,9 TRİLYON DOLAR

4)  ALMANYA

17,4 TRİLYON DOLAR

3)  JAPONYA

22,5 TRİLYON DOLAR

2)  ÇİN

84,4 TRİLYON DOLAR

1)  ABD

139,8 TRİLYON DOLAR

En fazla servete sahip ülkeler açıklandı! Türkiye'nin sıralaması merak edildi - 4. Resim

TÜRKİYE'NİN SERVETİ

Türkiye 226 ülke arasında 37. sırada kaynağa göre 1.041 Trilyon Dolarlık servetle yer alıyor.

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Kaynak: UBS, Haber 7

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