Petrol fiyatları dibi görmek üzere

06 Şubat 2025 10:21 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 10:40

Petrol fiyatları, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi ve enerji politikalarına dair belirsizlikler nedeniyle yılın en düşük seviyelerine yaklaştı. Küresel büyüme endişeleri ve arz kısıtlamaları piyasaları sarsarken, yatırımcılar petrol fiyatlarının seyrini belirleyecek gelişmelere odaklanıyor.

Petrol piyasaları, ABD ile Çin arasındaki süregelen ticaret gerilimi ve ABD'nin enerji politikalarına dair belirsizlikler nedeniyle sarsılmaya devam ediyor. Brent ham petrolü, hafta ortasında yaşanan düşüşün ardından 75 doların altına gerilerken, ABD Batı Teksas türü ham petrol (WTI) 71 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Özellikle ABD'nin Çin'e yönelik tarifelerini artırma ve Çin'in buna misilleme olarak yeni gümrük vergileri getirme hamleleri, küresel ekonomik büyüme endişelerini artırarak petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı yapıyor.

ABD'NİN POLİTİKALARI VE KÜRESEL ETKİLERİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji politikalarına dair yaptığı açıklamalar ve ülkenin stratejik rezervlerine ilişkin belirsizlikler, yatırımcıları endişelendiriyor. Trump yönetiminin İran ve Rusya’dan gelen petrol arzına yönelik yaptırımları sertleştirmesi beklenirken, Kanada ve Meksika’dan gelen ham petrole yönelik kısıtlamaların ertelenmesi piyasalar için karmaşık bir tablo oluşturuyor. Bu durum bazı Orta Doğu petrol sınıflarını daha değerli hale getirirken, özellikle Suudi Arabistan'ın Asya pazarına yönelik ham petrol fiyatlarını artırmasına yol açtı.

TİCARET SAVAŞLARININ PETROL PİYASASINA ETKİSİ

ABD ile Çin arasında tırmanan ticaret savaşı, küresel petrol talebine yönelik belirsizlikleri artırıyor. Çin’in Pazartesi gününden itibaren ABD menşeli bazı ürünlere yönelik misilleme tarifeleri uygulamaya başlaması bekleniyor. Küresel büyümeye zarar verme potansiyeline sahip bu adımlar, enerji sektöründe yatırımcı güvenini sarsarken, piyasaların volatilitesini de artırıyor.

Singapur merkezli aracı kurum Phillip Nova'nın Kıdemli Piyasa Analisti Priyanka Sachdeva, "ABD ile Çin arasındaki süregelen ticaret anlaşmazlığı, küresel petrol piyasasına ciddi bir belirsizlik enjekte ediyor. Ayrıca, ABD'deki petrol envanterlerinde gözlemlenen artış, iç piyasada potansiyel bir arz fazlası olabileceğini göstererek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturuyor" dedi.

PETROL ARZINDA KISITLAMALAR VE BÖLGESEL FİYATLANDIRMALAR

Öte yandan, İran ve Rusya’dan gelen petrol arzına yönelik sıkılaştırmalar ve küresel talebin geleceğine dair belirsizlikler nedeniyle bazı bölgesel petrol fiyatları direnç göstermeye devam ediyor. Suudi Arabistan, Asya pazarına yönelik ham petrol fiyatlarını yukarı çekerken, bu hamle, özellikle büyük tüketicilerden gelen talebin hala canlı olduğunu gösteriyor. Ancak, Çin ve diğer Asya ülkelerinin ekonomik büyüme beklentilerinde yavaşlama olması, uzun vadede bu fiyat politikalarının sürdürülebilir olup olmayacağına dair soru işaretleri oluşturuyor.