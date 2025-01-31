Petrol fiyatlarında dalgalanma: Trump’ın vergi tehdidi piyasaları karıştırdı!

31 Ocak 2025 09:12 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 09:17

Trump’ın Meksika ve Kanada’dan yapılan ihracata %25 gümrük vergisi getirme tehdidi, petrol fiyatlarını hareketlendirdi. Brent petrol 77,48 dolara yükselirken, WTI 73,38 dolara çıktı. Ancak haftalık bazda fiyatlar düşüşte. OPEC+ toplantısı ve ABD’nin petrol politikaları piyasalar için kritik önem taşıyor.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika ve Kanada’dan gelen ihracata %25 gümrük vergisi getirme tehdidi sonrası yükselişe geçti. Ancak haftalık bazda fiyatlar hâlâ düşüşte.

Cuma günü Brent petrolünün Mart vadeli fiyatı varil başına 77,48 dolara yükselirken, Nisan vadeli kontratlar 76,37 dolara çıktı. ABD West Texas Intermediate (WTI) petrolü ise 73,38 dolardan işlem gördü.

Petrol Piyasasında Hafta ve Ayın Özeti

Hafta genelinde Brent petrolü %1,3, WTI ise %1,69 değer kaybetti. Ancak Ocak ayı itibarıyla Brent petrolü %3,8 yükselerek Haziran’dan bu yana en iyi ayını geçirirken, WTI %2,3 artış gösterdi.

Phillip Nova'nın kıdemli piyasa analisti Priyanka Sachdeva, “Trump’ın gümrük vergisi tehditleri, küresel ekonomik büyümeyi yavaşlatacağı endişesiyle petrol fiyatlarını aşağı çekti” dedi.

Trump’ın Vergi Kararı Petrolü Nasıl Etkileyecek?

Trump, Meksika ve Kanada’dan gelen fentanyl sevkiyatlarını durdurmadıkları takdirde %25 oranında gümrük vergisi getireceğini açıkladı. Ancak bu vergilerin ham petrolü kapsayıp kapsamayacağı net değil.

ABD Enerji Bilgi İdaresi verilerine göre, 2023 yılında ABD’nin ham petrol ithalatı 6,5 milyon varil/gün seviyesinde gerçekleşti. Bunun 3,9 milyon varili Kanada’dan, 733 bin varili ise Meksika’dan geldi. Eğer bu ithalata vergi uygulanırsa, ABD’de petrol fiyatlarının hızla yükselmesi bekleniyor.

ANZ Bank analisti Daniel Hynes, Trump’ın politikalarının küresel petrol arzında belirsizlik oluşturduğunu belirtti. Özellikle, Rusya’ya yönelik yaptırımlar, Venezuela’dan petrol alımının durdurulması ve İran’a maksimum baskı politikası, petrol fiyatlarının yükselmesine neden olabilecek başlıca riskler arasında gösteriliyor.

OPEC+ Toplantısı Kritik Öneme Sahip

Öte yandan gözler, 3 Şubat’ta yapılacak OPEC+ toplantısına çevrildi. ABD’nin Rus petrolüne getirdiği yaptırımlar nedeniyle piyasadan günde 1 milyon varilden fazla petrol çekildi. Bu durum, OPEC+’ın üretim politikalarını gözden geçirmesine neden olabilir.

Kazakistan Enerji Bakanı, Trump’ın ABD petrol üretimini artırma planlarının toplantının ana gündem maddelerinden biri olacağını açıkladı.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed), faiz oranlarını değiştirmeyerek ihtiyatlı bir politika izlemeye devam etti. Ancak ekonomistler, Trump’ın vergi planlarının enflasyonla mücadeleyi daha da zorlaştıracağını düşünüyor.