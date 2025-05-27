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 | Bengü Sarıkuş

En iyi yatırım aracı hangisi? İslam Memiş cevapladı! 'Sürü psikolojisine kapılmayın'

2025 Kurban Bayramı yaklaşırken serbest piyasada makasın giderek açıldığını ifade eden İslam Memiş, yatırımcıları; hala uygun rakamlardan işlem gören gümüş, kripto para piyasasında yükselişe geçen Bitcoin fiyatları, yeniden düşüş ivmesi gösteren altın fiyatları ve dış politikadan etkilenen döviz kurları konusunda uyardı.

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En iyi yatırım aracı hangisi? İslam Memiş cevapladı! 'Sürü psikolojisine kapılmayın'
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 10:36
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 10:36

Finans Analisti İslam Memiş, piyasaların genel görünümünü değerlendirerek önemli teknik seviyelere dikkat çekti. ABD ve İngiltere’de Memorial Day nedeniyle resmi tatil yaşanırken, Avrupa piyasaları açık kaldı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’ne yönelik vergi açıklamaları piyasalarda dalgalanmalara neden olurken, son açıklamasıyla bu vergilerin ertelendiğini duyurması iyimser bir havaya neden oldu. Dolar endeksindeki düşüşle birlikte riskli varlıklar ve kıymetli metallerde toparlanma gözlendi.

En iyi yatırım aracı hangisi? İslam Memiş cevapladı! 'Sürü psikolojisine kapılmayın'

BORSA İSTANBUL’DA TEKNİK GÖRÜNÜM

BIST 100 endeksi geçen haftayı 9.356 puandan kapattı. Memiş, bu hafta için 9.250 puan seviyesini destek, 9.550 ve 9.750 puan seviyelerini ise direnç olarak takip ettiğini belirtti. 9.500 puan altındaki seviyelerin 9.050 puana kadar kademeli alım fırsatı sunduğunu ifade eden analist, TL bazlı hedefinin 10.000 puan olduğunu söyledi.

En iyi yatırım aracı hangisi? İslam Memiş cevapladı! 'Sürü psikolojisine kapılmayın'

DÖVİZ PİYASASINDA BAYRAM ETKİSİ

Dolar/TL kuru haftaya 39 lira seviyesinden başladı. Serbest piyasalarda ise kurun 38,95 TL seviyelerinde işlem gördüğünü belirten Memiş, resmi kurla serbest piyasa arasında yaklaşık 20 kuruşluk bir fark oluştuğunu vurguladı. Bayram öncesi artan TL talebine dikkat çeken Memiş, vatandaşların kurbanlık ve tatil hazırlıkları nedeniyle döviz ve altın bozdurarak TL talebini artırdığını, bu durumun da makas aralıklarını genişlettiğini söyledi.

En iyi yatırım aracı hangisi? İslam Memiş cevapladı! 'Sürü psikolojisine kapılmayın'

ALTINDA MAKAS AÇILIYOR

Gram altın serbest piyasada 4.210 TL seviyesinden işlem görürken, alış fiyatı 4.180 TL’ye kadar gerilemiş durumda. Makas aralığı 30 TL’yi aşmış durumda. Kapanışlarda ise 60-70 TL’ye kadar çıkan farklar gözlendi. Bu hafta için 4.200 TL altına sarkmalarda 4.100 TL destek seviyesinin takip edileceğini söyleyen Memiş, ons altında 3.180-3.380 dolar aralığını izlemeye devam ettiğini belirtti. Ayrıca Memiş, 2025 Kurban Bayramı yaklaştıkça bu makasın daha da açılacağını ifade etti.

Gümüşün ons fiyatı 33,48 dolar seviyesinde. Bu hafta için 32,10-33,80 dolar aralığına dikkat çeken Memiş, gram gümüşte ise 40 TL destek, 42,50 TL direnç seviyelerinin izlenmesi gerektiğini söyledi.

En iyi yatırım aracı hangisi? İslam Memiş cevapladı! 'Sürü psikolojisine kapılmayın'

KRİPTO PARA PİYASASI

Bitcoin fiyatları 110.190 dolar seviyesine kadar yükseldi. yüzde 1,78’lik bir değer artışı kaydeden kripto para için Memiş, bu seviyelerin ilk kez yatırım yapacaklar için uygun olmadığını vurguladı. Önceden alım yapan yatırımcıların bu seviyelerde kâr satışı yapabileceğini ifade etti. 100.000 dolar altına bir geri çekilme durumunda yeniden değerlendirme yapılabileceğini söyledi.

En iyi yatırım aracı hangisi? İslam Memiş cevapladı! 'Sürü psikolojisine kapılmayın'

DOLAR ENDEKSİ VE GÜMÜŞ RASYOSU

Dolar endeksi 98,80 seviyesinde ve zayıf görünüm devam ediyor. 2025 yılı içinde 92 seviyesinin görülmesi beklentiler dahilinde. Gümüş yatırımı için hala en uygun fiyatlara sahip olduğunu ifade eden Memiş, gümüşün ucuz değil neredeyse bedava olduğunu vurguladı. Altın-gümüş rasyosunda ise 99,69 seviyesine dikkat çeken Memiş, bu rasyoda yükseliş trendinin kırıldığını, yılın ikinci yarısında sert düşüşlerin yaşanabileceğini belirtti.

En iyi yatırım aracı hangisi? İslam Memiş cevapladı! 'Sürü psikolojisine kapılmayın'

YATIRIMCIYA UYARILAR

Memiş, yatırımcıları özellikle sürü psikolojisinden kaçınmaları konusunda uyararak; “Piyasa yükselirken herkes kazanıyor gibi görünür. Ancak bu seviyeler alım için değil, kâr satışları için uygundur. Yeni yatırımcıların dikkatli hareket etmesi gerekiyor,” dedi.

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