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En uygun konut kredisi şubeleri belli oldu! 2 milyon ev kredisinin geri ödemesi ne kadar?

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
20 Aralık 2024 14:53 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 15:51

Hem yatırımcılar hem de ev sahibi olmak isteyen milyonlar yüzünü yeniden konuta çeviriyor. Türkiye'de konut satışında kredili satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 315.7 oranında arttı. Özel bankalarda konut kredisi faiz oranları şu anda ortalama yüzde 2.84 seviyelerinde seyrediyor. Konut kredisi çeken vatandaşlar, yüksek faiz oranlarına rağmen ileride yapılandırma yapabileceğini düşünüyor. Cazip fırsatların oluşabileceği konut satışında 2 milyonluk ev kredisinin geri ödemesi ve taksit tutarı merak ediliyor. İşte 2 milyon TL 120 ay vadeli konut kredileri ayrıntıları.

Asgari ücret artışlarının konut fiyatlarını yukarı çekebileceği öngörüsü vatandaşları harekete geçirdi. Türkiye genelinde kasım ayında konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63.6 oranında arttı. Her geçen gün artan kira fiyatları arasında vatandaş kendi evine sahip olmak istiyor.  Kendi evine sahip olma hayali kuran yurttaş 2 milyonluk eve ne kadar kredi çıkar, sorusunu internette sorguluyor. Kredi çekenler, önümüzdeki dönemde faiz oranları düştüğünde yapılandırma yaparak avantaj elde etmek istiyor. Bu kapsamda gözler uygun konut kredilerine çevrildi. İşte banka banka uygun konut kredileri.

En uygun konut kredisi şubeleri belli oldu! 2 milyon ev kredisinin geri ödemesi ne kadar? - 1. Resim

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Ev almak hayali kuran milyonlarca vatandaş avantajlı konut kredisi faiz oranlarını merak ediyor.  2024'ün son günlerinde gözler konut kredilerine çevrildi. En düşük faizli konut kredisi veren bankaları ev sahibi olmak isteyenler için derledik.

En uygun konut kredisi şubeleri belli oldu! 2 milyon ev kredisinin geri ödemesi ne kadar? - 2. Resim

2 MİLYON TL 120 AY VADELİ KONUT KREDİLERİ DETAYLARI

İşte bankalara konut kredisi başvurusunda bulunmak isteyenler için kalem kalem konut kredisi hesaplama.

En uygun konut kredisi şubeleri belli oldu! 2 milyon ev kredisinin geri ödemesi ne kadar? - 3. Resim

AKBANK KONUT KREDİSİ

İlk Evim Konut Kredisi kapsamında, %2,89 faiz oranı ile 2 milyon TL 120 ay vadeli konut kredileri aylık taksidi 59.757,08 TL toplam ödemesi ise 7.195.469 TL'dir.

En uygun konut kredisi şubeleri belli oldu! 2 milyon ev kredisinin geri ödemesi ne kadar? - 4. Resim

VAKIF KATILIM KONUT KREDİSİ

Konut Finansmanı kapsamında %2,99 faiz oranı ile 2 milyon TL 120 ay vadeli konut kredileri aylık taksidi 61.595,32 TL toplam ödemesi ise 7.411.338 TL'dir.

En uygun konut kredisi şubeleri belli oldu! 2 milyon ev kredisinin geri ödemesi ne kadar? - 5. Resim

GARANTİ BBVA KONUT KREDİSİ

Konut/Ev kredisi kapsamında %3,06 faiz oranı ile 2 milyon TL 120 ay vadeli konut kredileri aylık taksidi 62.889,51 TL toplam ödemesi ise 7.572.846 TL'dir.

En uygun konut kredisi şubeleri belli oldu! 2 milyon ev kredisinin geri ödemesi ne kadar? - 6. Resim

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ

Konut Kredisi kapsamında %3,09 faiz oranı ile 2 Milyon TL 120 ay vadeli konut kredileri aylık taksidi 63.445,96 TL toplam ödemesi ise 7.630.889 TL'dir.

En uygun konut kredisi şubeleri belli oldu! 2 milyon ev kredisinin geri ödemesi ne kadar? - 7. Resim

ING KONUT KREDİSİ

Konut Kredisi kapsamında %3,24 faiz oranı ile 2 milyon TL 120 ay vadeli konut kredileri aylık taksidi 66.243,39 TL toplam ödemesi ise 7.970.466 TL'dir.

En uygun konut kredisi şubeleri belli oldu! 2 milyon ev kredisinin geri ödemesi ne kadar? - 8. Resim

ALTERNATİF BANK KONUT KREDİSİ

Konut Kredisi kapsamında %3,29 faiz oranı ile 2 milyon TL 120 ay vadeli konut kredileri aylık taksidi 67.181,19 TL toplam ödemesi ise 8.080.042 TL'dir.

En uygun konut kredisi şubeleri belli oldu! 2 milyon ev kredisinin geri ödemesi ne kadar? - 9. Resim

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ

Sıfır Konutlara Özel SarıPanjur Konut Kredisi kapsamında %3,30 faiz oranı ile 2 milyon TL 120 ay vadeli konut kredileri aylık taksidi 67.369,06 TL toplam ödemesi ise 8.105.287 TL'dir.

En uygun konut kredisi şubeleri belli oldu! 2 milyon ev kredisinin geri ödemesi ne kadar? - 10. Resim

HALKBANK KONUT KREDİSİ

Hesaplı Evim Konut Kredisi kapsamında %3,40 faiz oranı ile 2 milyon TL 120 ay vadeli konut kredileri aylık taksidi 69.253,07 TL toplam ödemesi ise 8.334.068 TL'dir.

En uygun konut kredisi şubeleri belli oldu! 2 milyon ev kredisinin geri ödemesi ne kadar? - 11. Resim

ZİRAAT KATILIM KONUT KREDİSİ

Konut Finansmanı kapsamında %3,54 faiz oranı ile 2 milyon TL 120 ay vadeli konut kredileri aylık taksidi 71.906,08 TL toplam ödemesi ise 8.644.294 TL'dir.

En uygun konut kredisi şubeleri belli oldu! 2 milyon ev kredisinin geri ödemesi ne kadar? - 12. Resim

DENİZBANK KONUT KREDİSİ

Mortgage Kredisi kapsamında %4,21 faiz oranı ile 2 milyon TL 120 ay vadeli konut kredileri aylık taksidi 84.801,56 TL toplam ödemesi ise 10.194.286 TL'dir.

En uygun konut kredisi şubeleri belli oldu! 2 milyon ev kredisinin geri ödemesi ne kadar? - 13. Resim

ANADOLUBANK KONUT KREDİSİ

Konut Kredisi kapsamında %5,25 faiz oranı ile 2 milyon TL 120 ay vadeli konut kredileri aylık taksidi 105.226,71 TL toplam ödemesi ise 12.645.405 TL'dir.

En uygun konut kredisi şubeleri belli oldu! 2 milyon ev kredisinin geri ödemesi ne kadar? - 14. Resim

ŞEKERBANK KONUT KREDİSİ

Konut Kredisi kapsamında %5,89 faiz oranı ile 2 milyon TL 120 ay vadeli konut kredileri aylık taksidi 117.922,74 TL toplam ödemesi ise 14.171.428 TL'dir.

En uygun konut kredisi şubeleri belli oldu! 2 milyon ev kredisinin geri ödemesi ne kadar? - 15. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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