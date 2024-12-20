Türkiye'deki kredi kartı sayısında rekor artış! Biriken borçlar artık kabus olmayacak: Kredi kartı borcu 60 ay yapılandırma fırsatı

20 Aralık 2024 14:17 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 14:49

Türkiye'deki kredi kartı sayısı her geçen gün artıyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından açıklanan verilere göre, ülkede kartı sayısı yıllık yüzde 11 artışla 128,9 milyon oldu. Kişi başına 2 kart düşen Türkiye'de kartlı ödemelere yüklenen vatandaşların borcu da hızla yükseliyor. Kredi kartı borcu olanlar için yapılandırma ve taksitlendirme işlemleri 1 Kasım 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemeye göre kredi kartı borçları için uygulanacak referans faiz oranı yüzde 3,11 olarak belirlendi. Birçok vatandaş 60 ay yapılandırma şartlarını merak ediyor. İşte kredi kartı borcu olanlar için 60 ay yapılandırma şartları ve asgari ödeme oranı ile bankalar aracılığıyla taksitlendirme fırsatları.

Türkiye'de kredi kartı sayısı yıllık yüzde 11 artışla 128,9 milyon adet oldu. 15 yaş üstü nüfusun yaklaşık 67 milyon kişi olduğu hesaplandığında kişi başına yaklaşık 2 kart düşüyor. Kredi kartı borcu olan vatandaşlar içinse fırsat 1 Kasım'da duyurulmuştu. Ancak birçok vatandaş 60 ay yapılandırma şartlarına ilişkin ayrıntıları sorgulamaya devam ediyor. İşte Türkiye genelinde milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiren yeni düzenlemenin ayrıntıları.

TÜRKİYE'DEKİ KREDİ KARTI SAYISI HIZLA YÜKSELİYOR

Kredi kartı sayısı yıllık yüzde 11 artışla 128,9 milyon adet oldu. Banka kartı sayısı ise 3 artışla 193,5 milyon ve ön ödemeli kart sayısı yüzde 25 artışla 110,4 milyon adet oldu. Toplam kart sayısı ise 432,8 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış gösterdi.

TOPLAM ÖDEME TUTARI YÜZDE 73 ARTTI

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Kasım ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 73 artarak 1.533,3 milyar TL oldu. Kartlı ödemelerin 1.303,3 milyar TL’si kredi kartları ile yapıldı. Kredi kartı ile yapılan ödemeler yüzde 78 oldu.

Kasım ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 1,55 milyar adet oldu.

KREDİ KARTI BORCUNDA 60 AY YAPILANDIRMA

1 Kasım 2024 itibarıyla yürürlüğe giren kredi kartı yapılandırma kararı kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için can suyu oldu.

Biriken borçlar artık 60 aya kadar taksitlendirilebilecek. Ancak borçluların 1 yıl içinde başvuru yapması gerekiyor.

KREDİ KARTI BORCU ASGARİ ÖDEME ORANI

Yapılandırma başvurusu için asgari ödeme oranları kritik önem taşıyor. Yeni düzenlemeye göre, kredi kartı borçlarının asgari ödeme oranı değişti. 25 bin TL'ye kadar olan borçlarda asgari ödeme oranı yüzde 20 olarak belirlenirken, 50 bin TL ve üzeri borçlar için bu oran yüzde 40'a çıkarıldı.

60 AY YAPILANDIRMA VE FAİZ ORANLARI

Dönem borcu 25 bin liranın altında olanlar için azami akdi faiz oranı yüzde 3,5, azami gecikme faiz oranı ise yüzde 3,8 oldu. Dönem borcu 25 bin ila 150 bin lira arasında olanlar için bu oranlar sırasıyla yüzde 4,25 ve yüzde 4,55, 150 bin liranın üstündekiler için ise yüzde 4,75 ve 5,05 olarak uygulanacak.

BORCU 150 BİN LİRA ÜSTÜNDE OLANLAR DİKKAT

Dönem borcu 150 bin liranın üzerinde olanlar için, borç tutarına bakılmaksızın kurumsal kredi kartlarında da aynı oranlar uygulanacak.

KREDİ KARTI YAPILANDIRMA ADIMLARI