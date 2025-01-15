En yakıt, yolculuğu özgürleştiriyor

15 Ocak 2025 14:21 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 14:22

EN YAKIT, “Özgürlüğe Yolculuk” sloganıyla Türkiye’de elektrikli araç kullanıcılarının şarj bulamama tedirginliğini her geçen gün azaltıyor.

Türkiye​'nin ilk elektrikli şarj​ işletmecisi lisansına sahip EN YAKIT, “Özgürlüğe Yolculuk” sloganıyla Türkiye’de elektrikli araç​ kullanıcılarının şarj bulamama tedirginliğini her geçen gün azaltıyor. EN YAKIT, elektrikli araçların konforunu, sağladığı kesintisiz enerji tedariğiyle keyifli yolculuklara dönüştürmek için yeni yılda yatırımlarını daha da hızlandıracak.

KESİNTİSİZ ÖZGÜRLÜK

EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, sürücülere, planladıkları lokasyonlara özgürce ulaşma imkânı sunduklarını belirterek “Tüm istasyon ağı, üstün hizmet kalitesi ve titizlikle bakım yapılan cihazları ile her bir yolculuğu kolaylaştırıyoruz. EN YAKIT, sürücülerini bağımsızlaştırarak özgürleştiriyor; onları, yolculuklarını rahatlıkla yapıp sevdiklerine, işlerine ve hedeflerine kolayca ulaşabilmeleri için destekliyor” dedi. Şenses “EN YAKIT ile özgürce yolculuk etmek, sadece bir ulaşım değil, bir yaşam biçimi haline geliyor. Her adımda büyüyen ve gelişen EN YAKIT, ‘Özgürlüğe Yolculuk’ mottosu ile kullanıcıların yolculuklarına değer katacak” diye konuştu. Bu doğrultuda atacakları yeni adımlardan da bahseden Şenses “Şu anda 200 km menzili olan araçlarla EN YAKIT’ın şarj noktalarından ikmal yapanlar bugün tüm Türkiye’de özgürce seyahat edebiliyor. " dedi.

HEDEF 500 İSTASYON

Yıl sonu itibarıyla 220 adet tamamı DC (hızlı) şarj noktası ile hizmet verdiklerini anlatan Şenses "Biz EN YAKIT olarak Türkiye'deki elektrikli araçların %24'üne hizmet veriyoruz. 2024 sonu itibarıyla 42 bin aktif müşteriye ulaştık" dedi. Tayfun Şenses EN YAKIT'ın yeni yıla ilişkin diğer hedeflerini de şöyle anlattı: "Müşterilerimize sunduğumuz kaliteli iş birliklerimiz, 7/24 müşteri hizmetlerimiz ve sadakat programlarımızı geliştirip, farklılaştırarak 2025 yılında yeni projelerimizle kullanıcılarımızı memnun edeceğiz. 2025 yılında 300 adet yüksek hızlı şarj istasyonu yatırımı için planlamalarımızı yaptık. Bu konuda yatırım ekiplerimiz doğru lokasyonları bulmak için çalışmalarına devam etmektedir. Mevcutta Türkiye'deki otoyolların %90'ında EN YAKIT olarak hizmet veriyoruz. Önümüzdeki süreçte tüm Türkiye genelindeki otoyollarda %100 olarak faaliyet göstereceğiz" dedi.



YOLCULUĞA KEYİF KATIYORUZ

Tayfun Şenses, EN YAKIT olarak ana stratejilerinin şarj istasyonlarını uygun noktalara konumlandırmak olduğunu da belirterek “Otoyollardaki şarj cihazlarını yalnızca araçların enerji ihtiyaçlarını karşılamak için değil, aynı zamanda sürücüler ve yolcuların konforlu bir deneyim yaşamalarını sağlamak amacıyla özenle seçiyoruz" dedi. Şenses şunları ekledi: "Şarj istasyonlarımızı, sık mola verilen noktalarda, geniş yeme-içme seçenekleri, dinlenme alanları ve hijyenik tuvalet imkânları sunan tesislerde konumlandırmaya dikkat ediyoruz. Bu sayede sürücüler, aracını şarj ederken kaliteli ve keyifli vakit geçirme fırsatına sahip oluyor. EN YAKIT'ın bu stratejik yerleşimi, uzun yolculuklarda hem fiziksel hem de zihinsel bir mola imkânı sağlayarak yol güvenliğini ve sürüş konforunu artırıyor."