EN YAKIT’tan örnek atık toplama projesi

01 Kasım 2024 17:29 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 17:31

EN YAKIT, örnek gösterilen “Çevren Geleceğindir” projesini bu yıl da devreye aldı. Proje kapsamında EN YAKIT istasyonlarının bulunduğu noktalardaki araçlardan geri dönüştürülebilir atıklar toplanarak geri dönüşüm noktalarına teslim ediliyor.

Türkiye'nin ilk elektrikli şarj işletmecisi lisansına sahip EN YAKIT, “Çevren Geleceğindir” projesini bu yıl da sürdürüyor. Proje kapsamında EN YAKIT istasyonlarının bulunduğu noktalardaki araçlardan veya çevreden geri dönüştürülebilir atıklar toplanarak geri dönüşüm noktalarına teslim ediliyor. Geçen yılki kampanyadan olumlu dönüşler aldıklarını belirten EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses “EN YAKIT olarak ‘Çevren Geleceğindir’ projesi kapsamında, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da geri dönüştürülebilir atıkları toplama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçen yılki kampanyadan elde edilen geri dönüşler oldukça olumlu oldu. Katılımcılar bu projenin günümüzde çok önemli bir yeri olduğunu, herkesin bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini ve bu gibi projelerin sıklıkla yapılmasını istediler” dedi.



YENİ PROJELER YOLDA

Tayfun Şenses “İstasyonlarımızın bulunduğu illerde belirli aralıklarla cihazlarımız ve çevresinde gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalarla çevre bilinci oluşturmak, farkındalığı artırmak istiyoruz. Ayrıca geri dönüştürülme süreçlerine katkıda bulunarak sürdürülebilir çevremize destek olmayı amaçlıyoruz” dedi. Şenses toplumsal bilinci geliştirmek ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için başka projeleri de bulunduğunu belirterek “Zamanla bu projeleri de hayata geçirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. Şenses şarj istasyonu noktalarında toplanan atıkları geri dönüşüm noktalarına aktardıklarını da söyledi.



ÖĞRENCİLERE EĞİTİM

EN YAKIT, “Çevren Geleceğindir” projesi kapsamında zaman zaman genç nesillere dönük de etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda genç nesillere sürdürülebilir gelecek ve çevre dostu teknolojiler konusunda eğitimler verilmişti. Öğrenciler bu eğitimler sırasında elektrikli şarj istasyonlarını deneyimleme imkanı da bulmuştu.