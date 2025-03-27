En yüksek emekli maaşı almanın formülü! Emin Yılmaz adım adım açıkladı

Emekli maaşını yükseltmek mümkün. Brüt maaş, prim günü ve yaş gibi faktörlerin önemine dikkat çeken SGK uzmanı Emin Yılmaz, gerçek maaş üzerinden prim yatırılması gerektiğinin altını çizdi. İşte adım adım emekli maaşını yükseltmenin yolları.
SGK Emin Yılmaz, emekli maaşlarının artırılabileceğini belirterek brüt maaş, prim günü ve yaş gibi faktörlerin önemine dikkat çekti. Yılmaz, emekli maaşımı yükseltmek için ne yapmalıyım, sorusuna en net cevabı verdi.
TGRT Haber TV'ye konuşan Emin Yılmaz'ın açıklamaları şöyle;
Emekli olmak isteyenler için en kritik sorulardan biri, “Emekli maaşını yükseltmek mümkün mü?” oluyor. İster EYT’li olun ister normal emekli, belirli tedbirler alarak ve bazı uygulamaları hayata geçirerek emekli maaşınızı yükseltme imkanınız var. Bunun için mutlaka bir emeklilik planlaması yapılması gerekiyor.
Emekli maaşı hesaplanırken 1999 öncesi, 1999-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere farklı yöntemler kullanılıyor. Maaş miktarınızı belirleyen ana faktörler şunlardır:
Bu faktörlerin her biri, maaşınızı doğrudan etkiliyor.
İlk olarak primlerinizin gerçek maaş üzerinden yatırılması gerekiyor.
Ek gelirlerinizin sigortaya dahil edilmesi gerekiyor.
Bağ-Kur statüsü
Eğer esnaf ya da şirket ortağıysanız, Bağ-Kur statüsündesiniz demektir. Ancak farklı bir iş yerinde sigortalı olarak çalışıyorsanız, çift sigorta primi ödemek mümkün olabilir ve bu maaşınızı yükseltebilir.
Birden fazla iş yerinde çalışmak
Bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler
Borçlanma yöntemleri
Kadınlar için doğum borçlanması, erkekler için askerlik borçlanması gibi yöntemler ile prim gün sayınızı artırabilirsiniz. Bu borçlanmalar yüksek rakamlar üzerinden yapılırsa, emekli maaşına olumlu etki eder.
Emekli maaşınızı artırmak için çalışma hayatınız boyunca planlı hareket etmeniz önemli. Özellikle primlerinizin yüksek kazanç üzerinden ödenmesi, ek gelirlerin sigortaya dahil edilmesi ve borçlanma yöntemlerinin doğru kullanılması maaşınızı yükseltmek için kritik adımlardır.