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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

En yüksek emekli maaşı almanın formülü! Emin Yılmaz adım adım açıkladı

Emekli maaşını yükseltmek mümkün. Brüt maaş, prim günü ve yaş gibi faktörlerin önemine dikkat çeken SGK uzmanı Emin Yılmaz, gerçek maaş üzerinden prim yatırılması gerektiğinin altını çizdi. İşte adım adım emekli maaşını yükseltmenin yolları.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.03.2025
saat ikonu 15:55
|
GÜNCELLEME:
27.03.2025
saat ikonu 16:00

SGK Emin Yılmaz, emekli maaşlarının artırılabileceğini belirterek brüt maaş, prim günü ve yaş gibi faktörlerin önemine dikkat çekti. Yılmaz, emekli maaşımı yükseltmek için ne yapmalıyım, sorusuna en net cevabı verdi.

EMEKLİ AYLIĞI NASIL YÜKSELTİLİR?

TGRT Haber TV'ye konuşan Emin Yılmaz'ın açıklamaları şöyle;

Emekli olmak isteyenler için en kritik sorulardan biri, “Emekli maaşını yükseltmek mümkün mü?” oluyor. İster EYT’li olun ister normal emekli, belirli tedbirler alarak ve bazı uygulamaları hayata geçirerek emekli maaşınızı yükseltme imkanınız var. Bunun için mutlaka bir emeklilik planlaması yapılması gerekiyor.

EMEKLİ MAAŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Emekli maaşı hesaplanırken 1999 öncesi, 1999-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere farklı yöntemler kullanılıyor. Maaş miktarınızı belirleyen ana faktörler şunlardır:

  • Sigorta primine esas kazanç (brüt maaşınız)
  • Sigorta prim gün sayınız
  • Emeklilik yaşı
  • Aylık bağlanma oranları

Bu faktörlerin her biri, maaşınızı doğrudan etkiliyor.

EMEKLİ MAAŞINI ARTIRMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

İlk olarak primlerinizin gerçek maaş üzerinden yatırılması gerekiyor.

  • İşveren tarafından primlerinizin düşük gösterilmesi, emekli maaşınızı olumsuz etkiler.
  • Elden ödeme yerine banka üzerinden tam maaş yatırılmalıdır.

Ek gelirlerinizin sigortaya dahil edilmesi gerekiyor.

  • İkramiye, kira yardımı, ayni ve nakdi yardımlar gibi ek ödemeler de sigorta primine dahil edilirse maaşınızı artırabilir.

Bağ-Kur statüsü

Eğer esnaf ya da şirket ortağıysanız, Bağ-Kur statüsündesiniz demektir. Ancak farklı bir iş yerinde sigortalı olarak çalışıyorsanız, çift sigorta primi ödemek mümkün olabilir ve bu maaşınızı yükseltebilir.

Birden fazla iş yerinde çalışmak

  • Aynı anda birden fazla iş yerinde çalışarak sigorta primi yatırmanız emekli maaşınızı olumlu etkiler.

Bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler

  • Eşiniz, çocuklarınız veya anne-babanız gibi bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin olması, bazı durumlarda emekli maaşınıza ek avantaj sağlayabilir.
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Borçlanma yöntemleri

Kadınlar için doğum borçlanması, erkekler için askerlik borçlanması gibi yöntemler ile prim gün sayınızı artırabilirsiniz. Bu borçlanmalar yüksek rakamlar üzerinden yapılırsa, emekli maaşına olumlu etki eder.

Emekli maaşınızı artırmak için çalışma hayatınız boyunca planlı hareket etmeniz önemli. Özellikle primlerinizin yüksek kazanç üzerinden ödenmesi, ek gelirlerin sigortaya dahil edilmesi ve borçlanma yöntemlerinin doğru kullanılması maaşınızı yükseltmek için kritik adımlardır.

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Sıkça Sorulan Sorular

Yüksek emekli maaşı almak için ne yapmalı?
Emekli aylığını yükseltme konusunda dikkate alınması gereken farklı faktörler bulunmaktadır. Sigorta prim ödeme süresi, yüksek maaşla emekli olma, prim gün sayısını artırma, bireysel emeklilik sistemine katılma ve ek gelir kaynaklarına yönelme gibi adımlar, emekli aylığının artmasına katkıda bulunabilir.
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