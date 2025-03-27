Kuyumcularda yüzde 50 indirim! İslam Memiş altın kampanyası için net konuştu

Finans analisti İslam Memiş, kuyumculardaki yüzde 50 gibi indirimler hakkında önemli uyarılarda bulundu. Altın hakkında yanıltıcı kampanyalar olduğu konusunda vatandaşları uyardı. Altının gram fiyatı standart olduğunu belirterek, kampanyalar ile tüketicilerin kandırıldığını aktardı.

İslam Memiş, kuyumcularda görülen yüzde 50 indirim kampanyalarının yalan olduğu konusunda uyardı. Dünya çapında aynı fiyatlı altın için büyük indirim vaatleri ile tüketicilerin kandırılmaya çalışıldığını belirtti.

ALTINDA BÜYÜK TUZAK

TGRT Haber TV'ye konuşan İslam Memiş, kuyumcularda sıkça görülen ”%50 indirim” kampanyalarının gerçeği yansıtmadığını belirterek vatandaşları uyardı. Altının dünya genelinde belirlenen bir fiyatı olduğunu vurgulayan Memiş, “Bu bir yalan, sakın inanmayın” dedi.

YÜZDE 50 İNDİRİM YALANINA KANMAYIN

Sevgililer Günü, Anneler Günü gibi özel günlerde yapılan kampanyaların tamamen tüketiciyi yanıltmaya yönelik olduğunu ifade eden Memiş, “Altının gram fiyatı her yerde aynıdır, büyük indirim vaatleri sadece bir aldatmaca” şeklinde konuştu.

ALTIN FİYATI SABİTTİR OYUNLARA DİKKAT

Mücevher ve pırlanta alışverişinde de benzer manipülasyonlar yapıldığını belirten uzman, “Bu ürün 50 bin liraydı ama bana 20 bine geldi” gibi söylemlerle müşterilerin yanıltıldığını dile getirdi. Gerçek değeri bilinmeyen taşlar üzerinden fiyat oyunları yapıldığını ve bu tuzaklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.