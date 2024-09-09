En yüksek reel getiri külçe altında! Ağustos'un güldüreni altın fiyatı oldu

09 Eylül 2024 10:23 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 10:49

TÜİK, finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,82, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 4,01 oranlarıyla külçe altında oldu.

Finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları TÜİK tarafından açıklandı. Ağustos'ta en çok altın fiyatı yatırımcısına kazandırdı. Aylık en yüksek reel getiri külçe altında oldu.

AĞUSTOS'UN ŞAMPİYONU KÜLÇE ALTIN

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %4,82, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %4,01 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde;

Yatırım araçlarından Euro %2,18, mevduat faizi (brüt) %1,64 ve Amerikan Doları %0,60 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %0,68 ve BIST 100 endeksi %10,07 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde;

Euro %1,40 ve mevduat faizi (brüt) %0,86 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %0,18, DİBS %1,44 ve BIST 100 endeksi %10,76 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE DE ZİRVEDE KÜLÇE ALTIN VAR

Yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %18,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise %5,54 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde;

yatırım araçlarından BIST 100 endeksi %3,58, Euro %7,30, Amerikan Doları %8,12, mevduat faizi (brüt) %11,20 ve DİBS %24,61 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde;

BIST 100 endeksi %13,87, Euro %17,19, Amerikan Doları %17,92, mevduat faizi (brüt) %20,68 ve DİBS %32,66 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.