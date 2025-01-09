Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’dan Gabar müjdesi: 70 bin varile geldik!

09 Ocak 2025 21:26 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 21:39

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yerli petrol üretiminin, özellikle Gabar bölgesindeki keşifler sayesinde önemli bir sıçrama yaptığını söyledi. Bakan Bayraktar, Gabar petrolünün dünya standartlarında yüksek kaliteli bir petrol olduğunu ve rafinasyon süreçlerinde kolaylıkla işlenebildiğini vurguladı. İşte Bayraktar’ın açıklamalarından önce çıkanlar…

Enerji​ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar​, Suriye​'deki iç savaşın yol açtığı enerji krizine Türkiye'nin yakından ilgilendiğini vurguladı. Bayraktar, Suriye'de yaşamın normale dönmesi için elektrik enerjisinin hayati önem taşıdığını belirterek, Türkiye'nin bu alanda önemli adımlar atmaya hazır olduğunu ifade etti.

SURİYE'NİN ENERJİ ALT YAPISI

Bayraktar, Suriye'ye gönderilen heyetlerin yaptığı incelemeler sonucu ülkenin enerji altyapısının ciddi hasar gördüğünü ve büyük bir yatırım ihtiyacı olduğunu belirtti. BM'nin yaptığı bir çalışmaya göre Suriye'nin enerji altyapısını yeniden inşa etmek için yaklaşık 500 milyar dolarlık bir yatırım gerekiyor.

“SON DERECE VERİMLİ”

Bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Bayraktar, Gabar bölgesinin petrol üretimi açısından son derece verimli olduğunu belirterek, bu durumun Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedeflerine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"500 MİLYAR DOLARLIK BİR YATIRIMA İHTİYAÇ VAR"

"Suriye'nin altyapısı için BM'nin yaptığı bir çalışma var. 500 milyar dolarlık bir yatırıma ihtiyaç var. Suriye'nin istikrarı kazanmasıyla beraber kendi kaynaklarını ekonomiye kazandırmak da konuşulabilir. Suriye 2002 yılında 630 bin varil günlük petrol üreten bir ülke. Bu çok ciddi bir rakam. Türkiye ihtiyacının yüzde 60'ı diyebiliriz. Bu rakam tabi savaş nedeniyle düştü. Bunları ekonomiye kazandırmak altyapı çalışmaları açısından çok önemli.

71 BİN VARİL ÜRETİYORUZ

Gabar petrolü, Türkiye'nin en kaliteli petrolüdür. Ham petrol olduğu gibi kullanılmıyor. Rafinelerinde işlendikten sonra araçlarda kullanılabiliyor. O işlem yapılırken bu petrol daha rahat işlenebiliyor. Dünya standartlarında kaliteli bir petrol. Gabar'da bugün itibariyle 71 bin varile geldik günlük üretimde. Türkiye Petrolleri 2016 yılında 35-36 bin varil petrol üretiyordu. Bugün sadece Gabar'da bunun 2 katına çıkmış durumdayız. 75 kuyuda 71 bin varil üretiyoruz. Türkiye'nin geri kalan kuyularında 40-50 varillerde. Saha çok verimli.

"100 BİN VARİLE ÇIKACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"

Gabar bizim 2021 yılında yaptığımız bir keşif. Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi. Bu yılki üretimimiz Cumhuriyet tarihinin en yüksek üretimi. 29 Aralık itibariyle günlük yurtiçi üretimimiz 127 bin varil oldu. Gabar dahil. Gabar terörle anılan bir yerdi. Neden Türkiye'ye terörle meşgul edilmiş anlaşılıyor. Şırnak 2024 yılında Türkiye'de ekonomisi en çok büyüyen il. 3 bini üzerinde o dağlarda çalışanımız var. Çoğunluğu o bölgeden. Şırnak petrol kenti haline dönmüş durumda. İktisadi petrolün yanında sosyal bir dönüşüm de var. Geçmişte gidilemeyen o dağlara 540 km yol yaptık. Biz bu çalışmaları sürdürdükçe üretim artacak. Gabar'daki keşifte 100 bin varile çıkacağımızı düşünüyoruz. Yeni keşiflere ihtiyaç var. Arama faaliyetlerimiz devam edecek. Yaptığımız operasyon 4 km yerin altında. Gabar'da biraz farklı çalışıyor. Her arama kuyumuz, üretim kuyumuz haline geliyor. 2025 için daha endüstrinin standartlarına uygun çalışılarak bölgenin tüm potansiyeli ortaya çıkarılacak.

Türkiye her gün 140 milyon metreküp doğalgaza ihtiyaç duyuyor. Her gün 1 milyon varil üzerinde petrole ihtiyacı var. Yaklaşımımız geleneksel yaklaşımların ötesinde. 2016-2017 yılında yeni stratejimizi açıkladık. Gidilmedik ve aranmadık hiçbir yer bırakmayacağız dedik. 35 bin varilde 70 bin varile geldik. İki kat büyük büyüme ama Türkiye'nin ihtiyacı daha fazla. Onun için Türkiye'de aramaya devam edeceğiz. Türkiye olarak dışardaki arama çalışmalarımızı da yoğunlaştırmamız lazım. 71 bin varil, yıllık 2 milyar dolar tutarında. Şuan ki ekonomik değeri bu. Bunu bir fabrika olarak düşünün. Buraya yatırımımızı yaptık. İşin boyutu çok büyük. Bu 2 milyar dolar içerde kalıyor, dışarı vermiyoruz. Hem ekonomik hem de sosyal katkı sağlıyor. Oranın o gençleri dağa çıkmıyor ve şimdi orada çalışıyor.

BORDA YENİ REKOR GELDİ

Türkiye'nin önemli alanlarından bir tanesi madenleri. Altın, demir, bakır, kömür üretimini ekonomiye kazandırmamız lazım. Maden tarafında da ithalat yapıyoruz. 90 madenin 70'i Türkiye'de var. Bu zenginliği ekonomiye katmamız lazım. Borda rekor geldi. Yüzde 97'sini ihraç ediyoruz. Boru katma değerli hale getirerek ihraç etmeliyiz. Borun tonunu 500 dolara satıyorsunuz. İşleyince 25 bin dolara satıyorsunuz. Madenlerle ilgili 2035 vizyonunu açıklamayı hedefliyoruz. Eleştirilerde bazen haksızlık yapılıyor. Maden burada olsun deme şansımız yok. Maden neredeyse oraya gitmeliyiz. Çevreye rağmen değil çevreyle beraber yapmamız lazım. Türkiye'nin yani büyüyen bir ülkenin 'maden orada kalsın, çıkarmayalım' deme şansı yok. Kimsenin böyle bir lüksü yok. Kritik madenlerin kimin kontrolünde olacağına dair mücadele var dünyada. Çevre hassasiyetini göstererek dünya standartlarda bunu yapıyoruz. Maden kazalarının olmadığı bir süreç yaşamalıyız. Erzincan İliç'i maalesef yaşadık. ABD'li bir şirketin işlettiği bir maden. Burada bir kaza meydana geldi. Kamuoyunu desteğini bu konuda artırmalıyız. Muhalefet 'Akdeden ormanı...' diyor. Bunun ekonomiye katkısını düşünmüyorsunuz en azından oradaki 3 bin 500 madenciyi düşünün. Ormanları da düşünüyoruz. Dünyadaki standartlar neyse biz de onu uygulayalım."