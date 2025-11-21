Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Enerjide acele kamulaştırma kararları! İşte etkilenen bölgeler

Enerji alanında acele kamulaştırma için Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Türkiye'nin çeşitli illerinde tesis edilecek enerji iletim hatları, jeotermal kaynak işleme ruhsat sahası ve doğal gaz üretim faaliyetlerinin güzergahındaki taşınmazları kapsıyor.

Enerjide acele kamulaştırma kararları! İşte etkilenen bölgeler
Türkiye'nin çeşitli illerinde tesis edilecek enerji iletim hatları, jeotermal kaynak işleme ruhsat sahası ve üretim faaliyetlerinin güzergahındaki taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Enerjide acele kamulaştırma kararları! İşte etkilenen bölgeler

Buna göre bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek "154 kV Akçakoca- Melen Enerji İletim Hattı Projesi ve 154 kV Erdemir Ağrı GES TM- (Ağrı 2 TM-Patnos TM) (Girdi- Çıktı) (Kuzey- Güney) Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında bazı taşınmazların, direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ () tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Enerjide acele kamulaştırma kararları! İşte etkilenen bölgeler

Ayrıca TEİAŞ tarafından, "400/154 kV Kocayatak Transformatör Merkezi Sahası Projesi" ve "400 kV Ada 2 DGKÇS Br.N.- Bağlum- Sincan EİH) Brş. N. Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında bazı taşınmazlar, direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle acele kamulaştırılacak.

Manisa sınırlarında yer alan "2022-İR-01" numaralı jeotermal kaynak işleme ruhsat sahası içindeki "Salihli JES 1-2-3" tesisinin elektrik üretim santraline kuyulardan elde edilen akışkanı taşıyacak boru hatlarının inşası ve bu suretle jeotermal elektrik enerjisi yatırımının devamının sağlanması amacıyla Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Enerjide acele kamulaştırma kararları! İşte etkilenen bölgeler

"Dörtyol-Erzin Doğal Gaz Boru Hattı Projesi" kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yatakların yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ () tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

