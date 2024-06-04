Enflasyon nasıl zirve yaptı? Merkez Bankası TÜFE'deki artışın nedenlerini açıkladı

04 Haziran 2024 11:17 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 11:19

Kulislerden sızdı, hükümetin asgari ücret ve emekli maaşları için planı ortaya çıktı

Kulislerden sızdı, hükümetin asgari ücret ve emekli maaşları için planı ortaya çıktı

TCMB'nin mayıs ayına ilişkin fiyat gelişmeleri raporu yayımlandı. Bankanın verilerine göre enflasyondaki artışı doğal gazda ilk 25 metreküpün bedelsiz olarak kullandırılması uygulamasının sona ermesi ve enerji grubunda yıllık enflasyonun kayda değer şekilde yükselmesi etkiledi.

BEDELSİZ DOĞALGAZ UYGULAMASI ETKİLİ OLDU

Merkez Bankası yıllık tüketici enflasyonundaki baz etkisi kaynaklı belirgin artışa karşın, bu dönemde çekirdek B ve C göstergelerinin yıllık değişimlerin ılımlı bir seyir izlediğini ifade etti. Yıllık enflasyonun hizmet ve temel mal gruplarında bir miktar düşerken, enerjide belirgin olmak üzere diğer gruplarda yükseldiği açıklandı.

Bir önceki yılın aynı döneminde doğal gazın ücretsiz kullanılması kaynaklı düşük baza ek olarak, cari ayda meskenlere yönelik doğal gazda ilk 25 metreküpün bedelsiz olarak kullandırılması uygulamasının sona ermesiyle, enerji grubunda yıllık enflasyonun kayda değer şekilde yükseldiğin vurgulandı.

Raporda, "Bu uygulamanın sona ermesi mayıs ayı manşet enflasyonunu 0,64 puan yukarıya çekmiş, söz konusu etki arındırıldığında aylık tüketici enflasyonu sınırlı bir iyileşme kaydetmiştir." ifadesi yer aldı.

ÇEKİRDEN ENFLASYONDA YAVAŞLAMA DURDU

Merkez Bankası'nın değerlendirmesinde şu ifadeler yer aldı:

"Gıda grubunda aylık enflasyon mevsimsel etkilerle zayıflamış, bu gelişmede sebze kalemi öncülüğünde fiyatları gerileyen işlenmemiş gıda alt grubu belirleyici olmuştur. Diğer taraftan, işlenmiş gıdada aylık enflasyon bir önceki aya kıyasla artmıştır.

Hizmet grubunda, yüksek aylık fiyat artış eğilimi sürmüş; lokanta-otel, kira ve eğitim öne çıkan kalemler olmaya devam etmiştir.

Temel mal grubunda mayıs ayında sezon geçişine bağlı olarak giyim ve ayakkabıda fiyatlar yükselirken, dayanıklı mal alt grubunda fiyat artışı yavaşlamıştır.

Türk lirasındaki ılımlı seyri takiben üretici fiyatları aylık artışı önemli ölçüde zayıflamış, yıllık üretici enflasyonu ise düşük bazın da etkisi ile yükselmiştir.

Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle, B ve C göstergelerinin aylık artış oranlarında gözlenmekte olan zayıflama eğilimi mayıs ayında kesintiye uğramıştır."