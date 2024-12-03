Enflasyonun ardından piyasalarda hareketlilik! Borsa İstanbul direnci kırdı 10 bine koşuyor

03 Aralık 2024 11:34 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 11:50

Kasım ayı enflasyon verilerindeki düşüş, faiz indirimi beklentilerini artırırken, BİST 100 endeksi banka hisselerindeki alımlarla 9750 seviyesini aşarak 10 bin puan hedefiyle yükselişini sürdürüyor. Endeks, son 2,5 ayın zirvesine yaklaşırken 9750 destek, 10.000 ise kritik direnç seviyesi olarak izleniyor. Döviz cephesinde ise sakinlik hakim dolar 34,74 TL seviyesinden işlem görüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, enflasyonun aylık bazda yüzde 2,24 ve yıllık bazda yüzde 47,09’a gerilediğini ortaya koydu. Bu düşüşle birlikte piyasalarda Aralık ayında bir faiz indirimi​ hamlesi geleceği beklentisi güçlendi. Bu gelişmenin etkisiyle borsada özellikle banka hisseleri öncülüğünde alımlar hız kazandı. Bankacılık Endeksi (XBANK), sabah saatlerinde yüzde 3’ü aşan bir primle dikkat çekti.

BIST 100 ENDEKSİ 10 BİN SEVİYESİNE YAKLAŞIYOR

Borsa​ İstanbul (BIST) 100 Endeksi, uzun süredir test ettiği 9750 seviyesini aşarak 10.000 puana doğru hareket etmeye başladı. Sabah saatlerinde endeks, 9850 puanın üzerine çıkarak son 2,5 ayın en yüksek seviyelerine ulaştı. Teknik analizlere göre 9750 seviyesi destek, 10.000 seviyesi ise güçlü direnç olarak takip ediliyor. Kurlarda ise sakin bir seyir hâkim ve dolar/TL kuru işlemleri 34,74 seviyesinden devam ediyor.

BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖN PLANDA

Faiz indirimi beklentisinin en fazla bankacılık sektörünü olumlu etkilediği görülüyor. Son bir aylık süreçte bu beklenti doğrultusunda Bankacılık Endeksi (XBANK) yüzde 23 oranında yükseldi. Dün yayımlanan Bank of America (BofA) raporu da bu pozitif görünümü destekledi. Raporda dört büyük banka hissesi için 12 aylık hedef fiyatlar yukarı yönlü revize edildi ve "al" tavsiyesi verildi.

BOFA’NIN YENİ HEDEF FİYATLARI

Akbank: 88,00 TL (Son Kapanış: 61,00 TL)

Garanti BBVA: 166,00 TL (Son Kapanış: 120,80 TL)

İş Bankası: 20,60 TL (Son Kapanış: 13,66 TL)

Yapı Kredi: 43,50 TL (Son Kapanış: 29,00 TL)

AÇIĞA SATIŞ YASAĞI GÜNDEMDE

Geçtiğimiz gün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen Finansal İstikrar Komitesi toplantısında borsadaki açığa satış yasağının kaldırılması konusu masaya yatırıldı. SPK Başkanı Ömer Gönül de geçtiğimiz günlerde yasağın bu yıl bitmeden kaldırılabileceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Piyasa aktörleri bu adımı yakından takip ediyor.