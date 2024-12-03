TÜİK enflasyon rakamları açıklandı!

03 Aralık 2024 10:01 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 10:23

Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Kasım ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 2,24, üretici fiyatları ise yüzde 0,66 arttı. Yıllık enflasyon oranları tüketicide yüzde 47,09, üreticide ise yüzde 29,47 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu​ enflasyon​ rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre, Kasım ayında 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları​ yüzde 47,09, yurt içi üretici fiyatları yüzde 29,47 arttı.

YILLIK EN YÜKSEK ARTIŞ EĞİTİMDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 26,24 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92,49 ile eğitim oldu.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup yüzde-0,25 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,28, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,68 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,56 olarak gerçekleşti.

5 AYLIK SSK​, BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ZAMMI ENFLASYON FARKI

SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşlar Ocak 2025 maaş zammını büyük bir merakla bekleniyor. Bu zam oranı, Temmuz-Aralık 2024 dönemindeki 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek. TÜİK'in Kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, 5 aylık enflasyon farkı netleşmiş olacak. Açıklanan veriler ile yeni maaşlarda da tablo şekillenecek.

EKİM AYI ENFLASYON RAKAMI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun geçtiğimiz ay açıkladığı verilerine göre enflasyon Ekim ayında yıllık yüzde 48,58 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Ekim'de aylık bazda yüzde 2,88 artış gösterirken yıllık yüzde 48,58'e gerilemişti.