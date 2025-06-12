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 | Bengü Sarıkuş

Engelli bireyler için erken emeklilik hakkı kalktı mı? Özgür Erdursun açıkladı

14 Ocak 2025’te engellilere vergi indirimiyle erken emeklilik hakkı kaldırıldı. Artık SGK kendi sağlık raporunu esas alacak ve yeni, daha zor şartlar geçerli olacak. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, konuyla ilgili tüm detayları açıkladı.

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Engelli bireyler için erken emeklilik hakkı kalktı mı? Özgür Erdursun açıkladı
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
12.06.2025
saat ikonu 09:18
|
GÜNCELLEME:
12.06.2025
saat ikonu 09:18

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, yıllardır uygulanan ve engelli bireylere yaş şartı aranmaksızın erken emeklilik hakkı tanıyan vergi indirimiyle emeklilik sisteminin kaldırıldığını paylaştı.

Engelli bireyler için erken emeklilik hakkı kalktı mı? Özgür Erdursun açıkladı

SİGORTALILIK ŞARTLARI DEĞİŞTİ

Erdursun, 2008 öncesi sigortalı engelliler, yalnızca vergi indirimi belgesiyle yaş şartı olmadan emekli olabildiğini; engel oranına göre 15-20 yıl sigortalılık ve 3600-4400 gün primin yeterli olduğunu ve SGK'nın ek rapor istemediğini belirtti.

Engelli bireyler için erken emeklilik hakkı kalktı mı? Özgür Erdursun açıkladı

Fakat yeni uygulamaya göre artık SGK, Gelir İdaresi’nden alınan ver­gi indirimi belgesini değil, kendi sağlık ku­rullarının vereceği raporu esas alacak. Erdursun, şimdiki uygulama çalışma gücü kaybına bakılarak en az yüzde 40–49 oranında en­gelli olanlar için artık 18 yıl sigortalılık sü­resi ve 4100 prim günü, yüzde 50-59 oranın­da engelli olanlar için de 16 yıl 3700 prim günü arandığını belirtti. Ayrıca tek bir rahatsızlıktan dolayı en az çalışma gücü kaybının yüzde 40 olma­sı gerekiyor.

Engelli bireyler için erken emeklilik hakkı kalktı mı? Özgür Erdursun açıkladı

YENİ SİSTEM ADİL DEĞİL

Yeni sistemde SGK, kişiyi hastaneye sevk edip raporu kendisi değerlendirdiğini ve son kararın verildiğini belirten Erdursun, "Artık vergi indirimi belgesi yeterli değil. Değişiklik ani ve duyurulmadan yürürlüğe girdiği için birçok kişi mağdur oldu. Düzenleme, Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. Geçmişte hak kazanmış kişilere istisna uygulanmaması adil değil." dedi.

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