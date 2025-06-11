İşçiye çifte ücret müjdesi! İsa Karakaş tüm şartları anlattı

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Kurban Bayramı’nın 4,5 gün süren resmî tatil olduğunu belirterek, bu sürede çalışmayan işçilere tam maaş, çalışanlara ise çifte yevmiye ödenmesi gerektiğini açıkladı. Ödemeler ne kadar yükselecek ne zaman ödeme yapılacak? İşte detaylar...

17/3/1981 tarihli Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanuna göre arife günüyle birlikte Kurban Bayramı tatili toplamda 4,5 gün olduğunu ve tüm çalışan işçiler açısından da aynı zamanda resmî tatil olduğunu ifade eden Karakaş, Kurban Bayramı mesaisi yapan işçilerin tüm haklarını açıkladı.

Kurban Bayramı’nda görev yapacağı toplu veya ferdî iş sözleşmesiyle işçi ve işverenin anlaşmasıyla belirlenebileceğinden bahseden Karakaş, çalışmaya onay vermeyen işçinin, bayram günlerinde çalışmaya zorlanamayacağını belirtti. Ayrıca işçi daha önce verdiği onayı da en az 30 gün önceden yazılı olarak bildirerek geri alabilir.

İŞÇİ KIDEM VE İHBAR TAZNMİNATINA HAK KAZANIR

İşveren, onayı olmayan işçiyi sırf bayram günü işe gelmedi diye işten çıkaramaz. Aksi durumda işçi hem kıdem hem ihbar tazminatına hak kazanır ve şartlar oluşursa işe iade davası açabilir. Öte yandan, işverenin onaysız çalıştırma ısrarı, işçiye haklı fesih imkânı tanır. Bu durumda işçi kıdem tazminatını alabilir ancak ihbar tazminatı talep edemez.

Karakaş, onayı olmadığı hâlde işveren işçiyi çalışmaya zorlamışsa sırf bu sebep işçi lehine, haklı fesih sebebi teşkil edeceğini belirtti. Ancak bu durumda işçi sözleşmesini feshederek kıdem tazminatı alırken ihbar tazminatı alamaz. Kurban Bayramı günlerinde çalışan işçilere işverenin ücret vermek yerine izin kullandırılması da mümkün değil.

Karakaş, "Bayram süresince çalışmayan işçiler, hiçbir iş yapmasalar bile tam ücret alacak. Tatilde çalışmayı kabul eden işçilere ise her gün için bir günlük ilave ücret ödenecek. Örneğin aylık 120.000 TL maaş alan bir mühendisin günlük ücreti 4.000 TL’dir. Bayramda çalışması halinde bu kişi günlük 8.000 TL alacak. Bayramın tüm günlerinde (4,5 gün) çalışan bir işçiye toplamda 18.000 TL ek ödeme yapılması gerekecek." dedi.

İŞÇİ ÇİFTE YEVMİYE VE YÜZDE 50 ZAMLI ÖDEME ALACAK

Karakaş, bayram günlerinde fazla mesai yapan işçilerin, çifte yevmiyeye ek olarak fazla mesai ücretini yüzde 50 zamlı alacağını vurguladı. Özellikle haftalık 45 saatin aşıldığı durumlarda işçilere ek mesai ücreti ödenmesi zorunlu hale geliyor.

Karakaş, "Bayram günü çalışan işçiler fazla mesai yapmazlar ise her halükârda çifte yevmiyeye hak kazanacaktır. Fazla mesai yaparlarsa çift yevmiyenin yanı sıra her fazla mesai saati için %50 zamlı fazla çalışma ücretine de hak kazanacaklardır." dedi.

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Bayram nedeniyle hak edilen tüm ödemelerin, en geç maaş ödeme günü itibarıyla işçiye ödenmesi gerekiyor. Gecikme durumunda işçinin faiz talep etme hakkı bulunuyor.

