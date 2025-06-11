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 | Bengü Sarıkuş

İhracatta yeni zirve: Serbest bölgeler Mayıs ayında rekor kırdı

Serbest bölgeler, Mayıs 2025'te 1,18 milyar dolarlık ihracatla tarihinin en yüksek Mayıs ayı rekorunu kırdı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 163’e, dış ticaret fazlası ise 456 milyon dolara yükseldi. Ege Serbest Bölgesi en fazla ihracat yapan bölge oldu.

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İhracatta yeni zirve: Serbest bölgeler Mayıs ayında rekor kırdı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.06.2025
saat ikonu 08:54
|
GÜNCELLEME:
11.06.2025
saat ikonu 09:46

Ticaret Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren ve ülkemizin yatırım, üretim ve ihracatına önemli katkılar sunan serbest bölgeler, 2025 yılı Mayıs ayında ihracatta tarihi bir rekora imza attı. Geçtiğimiz yılın aynı ayında 1 milyar 60 milyon dolar olan serbest bölgeler ihracatı, bu yıl Mayıs ayında yüzde 11,2’lik artışla 1 milyar 180 milyon dolara yükseldi. Bu rakam, serbest bölgeler tarihindeki en yüksek Mayıs ayı ihracat değeri olarak kayıtlara geçti.

İhracatta yeni zirve: Serbest bölgeler Mayıs ayında rekor kırdı

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 163

Dış ticaret dengesine de güçlü bir katkı sağlayan serbest bölgelerde, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 163’e ulaştı. Bu oran, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 33 puanlık bir artışı işaret ederken, dış ticaret fazlası ise 244 milyon dolardan 456 milyon dolara yükseldi.

İhracatta yeni zirve: Serbest bölgeler Mayıs ayında rekor kırdı

En fazla ihracat yapan bölge ise 288 milyon dolarlık performansıyla Ege Serbest Bölgesi oldu. Geçen yılın aynı ayına göre ihracatını 36 milyon dolar (%14,4) artıran bölge, liderliğini bu yıl da korudu.

İhracatta yeni zirve: Serbest bölgeler Mayıs ayında rekor kırdı

İLK 5 AYDA İHRACAT 5,25 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

2025 Ocak-Mayıs arası ilk 5 aylık dönemde serbest bölgelerden yapılan toplam ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre %3,9 artarak 5,25 milyar dolara çıktı. Bu değerle birlikte serbest bölgeler, Ocak-Mayıs döneminde de tüm zamanların en yüksek ihracat seviyesine ulaşmış oldu. Bu rakamla, serbest bölgeler, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir’in ardından Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren 5 ilinin ardına yerleşti. Ekonomik dinamizmin ve üretim gücünün simgesi haline gelen serbest bölgeler, ihracattaki ivmesini 2025’in ilk yarısında da sürdürüyor.

İhracatta yeni zirve: Serbest bölgeler Mayıs ayında rekor kırdı

Ülkemizde ilki 1985’te açılan, toplam 26 bin dönüm arazi üzerinde kurulu, 19 adet serbest bölgelerde bulunmaktadır. Bu serbest bölgelerde 515’i yabancı sermayeli olmak üzere, toplam 2.018 firma faaliyet göstermekte, ve yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağlanmaktadır.

ÜLKENİN İHRACAT YÜKÜNDE ÖNEMLİ ROL

Ülkemiz ihracatının yaklaşık yüzde 5’i serbest bölgelerden gerçekleştirilmekte olup, yüksek teknolojili ürün ihracatında da bu bölgeler öncü bir rol üstlenmektedir. 2025 yılı Ocak-Mayıs ayları arasında serbest bölgelerden yapılan ihracatın %57’si orta-ileri ve yüksek teknoloji ürünlerinden oluşmuştur.

İhracatta yeni zirve: Serbest bölgeler Mayıs ayında rekor kırdı

Ticaret Bakanlığı olarak, önümüzdeki dönemde faaliyete geçirmeyi planladığımız yeni serbest bölgelerle birlikte, bu bölgelerin teknoloji odaklı ve yüksek katma değerli üretime dayalı stratejik ihracat üslerine dönüştürülmesine yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

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ETİKETLER
#Altın Ithalatı
#Ithalat Denetimi
#Ihracat Avantajı
#Ihracat Kontrolü
#Ithalat Tarifeleri
#Ege Serbest Bölgesi
#serbest bölge
#Ekonomi
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