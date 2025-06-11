Altın borsayı geride bıraktı: 2026 için rekor tahmin geldi

Wells Fargo analistlerine göre, küresel çatışmalar ve ekonomik belirsizliklerin devam etmesi, altın fiyatlarını rekor seviyelere çıkaracak. Banka, 2026 sonu için altın fiyatları hakkında rekor tahminde bulundu.

ABD’li bankacılık devi Wells Fargo’nun 2025 ortası görünüm raporuna göre, jeopolitik gerilimlerin ve ekonomik belirsizliklerin tırmanmasıyla birlikte değerli metaller önümüzdeki iki yılda güçlü bir performans sergileyecek. Banka, altın fiyatlarının 2026’nın sonunda ons başına 3.600 dolara ulaşmasını bekliyor.

Raporda, “Emtia fiyatlarında yaşanan sert düzeltmeler, 2025 sonları ve 2026 yılı için daha iyi bir ekonomik ortamda pozisyon almak adına cazip fırsatlar sunuyor” ifadelerine yer verildi.



ENERJİ VE DEĞERLİ METALLER ÖNE ÇIKIYOR

Wells Fargo, yatırımcılara enerji ve değerli metaller gibi ekonomik döngüye duyarlı alanlara yönelmelerini öneriyor. Özellikle jeopolitik ve ekonomik politikalardaki dalgalanmalara karşı portföylerin bu tür varlıklarla çeşitlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.



Analistlere göre, son aylarda yaşanan hızlı politika değişimleri, yatırımcıları ve piyasaları fazlasıyla sarstı. 2024 seçimlerinin ardından tırmanan gümrük vergisi tartışmaları, ABD’deki ekonomik politika belirsizliğini pandemi dönemindeki zirve seviyelerin bile üzerine çıkardı.



MERKEZ BANKALARI ALTIN ALIMINDA BAŞI ÇEKİYOR

Wells Fargo, altın fiyatlarındaki yükselişin merkez bankalarının artan alımlarıyla da destekleneceğini düşünüyor. Halihazırda dünya genelindeki altın talebinin %21’lik kısmını merkez bankaları oluşturuyor. Banka, düşük ABD kısa vadeli faiz oranlarının ve hafif bir dolar toparlanmasının da değerli metallerdeki yükseliş eğilimini güçlendireceğini belirtti.



UYARI: AŞIRI İYİMSERLİK DÜZELTME GETİREBİLİR

Bununla birlikte analistler, yatırımcıların değerli metaller konusundaki iyimserliğinin tarihsel olarak keskin fiyat düzeltmeleriyle sonuçlandığını hatırlatıyor. Bu nedenle, yatırımcılara “geri çekilmelerde alım fırsatlarını değerlendirin” tavsiyesi veriliyor.



ALTIN, BORSAYI GERİDE BIRAKTI

Raporda dikkat çeken bir diğer veri de, değerli metallerin son dönemde borsa endekslerine göre çok daha iyi performans göstermesi. Bloomberg Değerli Metaller Endeksi, 19 Şubat ile 21 Nisan 2025 tarihleri arasında %12,1 değer kazanırken, aynı dönemde S&P 500 Endeksi %15,8 kayıp yaşadı.