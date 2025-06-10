Altın ve gümüş alacaklara çağrı! Kuyumcular bile ondan alıyor: Yeni yatırım aracı baş döndürüyor

Altın ve gümüş fiyatlarını yakından takip edip almak isteyen yatırımcılar ve kuyumcular son zamanlarda platinin çıkışını konuşuyor. Yatırımcılara seslenen Bank of America analistleri kuyumcuların da platine yoğun ilgi gösterdiğini söylüyor. İşte detaylar...

Piyasaların seyrini belirleyecek enflasyon verileri altın ve gümüş fiyatlarını da etkileyecek. Yatırımcılar altın ve gümüş fiyatlarını yakından takip ederken analistler platin fiyatlarına dikkat çekti. Beyaz değerli bir metal olan platinin fiyatları bu yıl bugüne kadar %30'un üzerinde arttı ve spot fiyatlarda ons başına 1.200 dolar seviyelerine geldi.

PLATİNDEN BAŞ DÖNDÜRÜCÜ YÜKSELİŞ

Platinin baş döndürücü yükselişi yalnızca altın fiyatlarındaki çarpıcı yükselişi yansıtmıyor, daha temel bir arz açığı sorununu da yansıtıyor. Bank of America analistleri platin fiyatlarının sağlam temeller tarafından desteklendiğini yazdı ve mücevher endüstrisinde beyaz metale olan talebi vurguladı.



KUYUMCULARDAN PLATİNE YOĞUN İLGİ

Yatırımcılara çağrı yapan BofA analistleri, altın fiyatlarının platini desteklemeye başladığını söyleyerek "Yıllarca azalan talebin ardından, platin mücevherlere olan ilginin Çin'de yeniden hareketlendiğine dair kanıtlar var. Yükselen altın fiyatları, kuyumcuları çeşitlendirmeye teşvik ediyor" dedi. BofA analistleri, kuyumcuların son zamanlarda platine daha çok ilgi gösterdiğine vurgu yapıyor.

Çin, nisan ayında 11,5 ton platin ithal ederek bir yılın en yüksek aylık alımını gerçekleştirdi. Bu durum, altının giderek daha pahalı hale gelmesiyle kuyumcuların yeni bir rotaya yöneldiğinin bir işareti. Businessinsider.com'daki detaylara göre BofA analistleri, altından platin takılara yüzde 1'lik bir geçişin bile beyaz metalin arz açığını iki katına çıkararak 1,6 milyon onsa çıkarabileceğini yazdı.



MÜCEVHERİN ÖTESİNDE

Mücevherin ötesinde platin, otomotiv endüstrisinden elektroniğe kadar uzanan uygulamalarıyla çeşitlendirilmiş bir talep tabanından yararlanıyor.

Altının ons fiyatı nisan ayında 3.500 doların üzerine çıkarak tarihi bir zirveye ulaştı. Altına olan ilgiden faydalanan tek değerli metal platin değil. Gümüş fiyatları da bu yıl yüzde 25 arttı, ancak güneş paneli üretimindeki yavaşlama nedeniyle ivme daha zayıf oldu.