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 | Bengü Sarıkuş

Ne zaman altın alalım? Tuna Kaya'dan çarpıcı tahmin!

TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulunan ekonomist Tuna Kaya, güncel altın fiyatları ve altın fiyatlarının yükselişi hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Kaya, aynı zaman Borsa İstanbul'da son durum ve Bitcoin fiyatları için önemli öngörülerde bulundu. İşte detaylar...

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KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 10:56
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 11:01

Ekonomist Tuna Kaya, TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Kaya, altın fiyatlarında sonra durum ve yıl sonu tahmini, Borsa İstanbul'da faiz indirimi beklentisi ve kripto para piyasalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

Ne zaman altın alalım? Tuna Kaya'dan çarpıcı tahmin!

ALTIN İÇİN YÜKSELİŞ ÖNGÖRÜSÜ

Kaya, 2017 yılında Donald Trump'ın ABD Başkanlığına seçilmesiyle altının 1.200 dolardan 1.900 dolara yükseldiğini hatırlatarak, benzer bir yükseliş trendinin yeniden yaşanabileceğini ifade etti. "Altın yıl sonu itibarıyla 3.700 doların üzerine çıkabilir. Ancak ons bazında zaman zaman düşüşler görebiliriz. Bu düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Elinde altın bulunduranlar, pozisyonlarını koruyabilir" dedi. TL bazında altının 3.900-4.000 TL bandına gelmesi durumunda bunun "son alım fırsatı" olabileceğini belirtti.

Ne zaman altın alalım? Tuna Kaya'dan çarpıcı tahmin!

BORSADA FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Borsa İstanbul’un haftaya yukarı yönlü başladığını belirten Kaya, enflasyonun yüzde 35 seviyelerine gerilediğini, politika faizinin ise yüzde 46'da bulunduğunu söyledi. Merkez Bankası’nın Haziran ayında en az 250 baz puanlık bir faiz indirimi yapması gerektiğini belirten Kaya, Temmuz ayında da benzer bir adım gelebileceğini öne sürdü.

"Enflasyonda düşüş sürecek. Ancak tüketici tarafında ciddi bir sıkışıklık söz konusu. Sanayide üretim de yavaşladı. Eğer faizler bu seviyede kalmaya devam ederse ekonomik anlamda bir kriz yaşanabilir" dedi.

Ne zaman altın alalım? Tuna Kaya'dan çarpıcı tahmin!

Yıl sonu itibarıyla enflasyonla aynı ölçekli bir faiz ortamına geçilebileceğini belirten Kaya, yaz aylarında Avrupa ve Asya borsalarının yatay ya da düşüş eğiliminde olabileceğini, buna karşın Borsa İstanbul’un yukarı yönlü hareket edebileceğini ancak bir "ralli" beklemediğini ifade etti.

Özellikle bankacılık hisselerinin ön plana çıkacağını vurgulayan Kaya, yatırımcıların bu hisselere yönelmesinin muhtemel olduğunu, düşüşlerin ise alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

Ne zaman altın alalım? Tuna Kaya'dan çarpıcı tahmin!

"BİTCOİN 170 BİN DOLARI GÖREBİLİR"

Kripto para piyasasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kaya, Bitcoin’in kurumsal talep gördüğünü ve piyasadan ayrıştığını söyledi. "FED'in faiz indiriminde gecikmesi altcoinleri baskılıyor. Ancak Bitcoin kurumsal alımlarla pozitif ayrıştı. Yıl sonu itibarıyla 130 bin ila 170 bin dolar arasında bir kapanış görebiliriz" dedi.

Bitcoin konusunda pozitif olduğunu vurgulayan Kaya, altcoinler için ise Eylül ayına kadar temkinli olunması gerektiğini ifade etti.

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