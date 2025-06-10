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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Kripto yatırımcıları dikkat! Bitcoin'de yeni rekorun ayak sesleri

ABD ile Çin arasında Londra’da başlayan ticaret müzakerelerinden gelen olumlu sinyaller, kripto para piyasalarında iyimserliği artırdı. Küresel piyasaların yakından izlediği görüşmeler, yatırımcıların risk iştahını canlandırarak kripto varlıklarda sert yükselişlere neden oldu.

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Kripto yatırımcıları dikkat! Bitcoin'de yeni rekorun ayak sesleri
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 09:46

Küresel piyasaların merakla takip ettiği ABD-Çin ticaret müzakereleri, kripto varlıklarda sert bir yükseliş dalgasını tetikledi. Görüşmelerin pozitif seyri, yatırımcıların risk iştahını artırırken, piyasanın lokomotifi Bitcoin 110 bin 587 dolara kadar çıkarak yeni bir rekorun eşiğine geldi.

Kripto yatırımcıları dikkat! Bitcoin'de yeni rekorun ayak sesleri

Piyasanın lokomotifi konumundaki Bitcoin, yüzde 4,1’lik günlük artışla 110 bin 587 dolara kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine bir adım daha yaklaştı. Bitcoin’in piyasa değeri bu yükselişle 2,19 trilyon dolara ulaşırken, kripto para piyasasının toplam değerinin yaklaşık yüzde 64’ünü oluşturdu. Bitcoin’in piyasa değeri, bu yükselişle birlikte 2,19 trilyon dolara ulaştı. Bu rakam, kripto piyasasının toplam değerinin yaklaşık yüzde 64’ünü oluşturuyor.

Kripto yatırımcıları dikkat! Bitcoin'de yeni rekorun ayak sesleri

BİTCOİN SON 24 SAATTE YÜZDE 4,1 DEĞER KAZANDI

Pazartesi günü itibarıyla kripto piyasasının toplam değeri yüzde 3,85 oranında artarken, Bitcoin son 24 saatte yüzde 4,1 değer kazandı. Ethereum yüzde 6’nın, Dogecoin ise yüzde 5,6’nın üzerinde artış gösterdi. Genel işlem hacmi ise bir önceki güne göre yüzde 43’e yakın artışla 119 milyar dolara ulaştı. Bu hareketlilik, altcoin piyasasını da yukarı taşıdı.

Kripto yatırımcıları dikkat! Bitcoin'de yeni rekorun ayak sesleri

Bitcoin vadeli işlem piyasasında açık pozisyon miktarı 696 bin BTC’ye çıkarak yaklaşık 76,7 milyar dolara ulaştı. Bu alanda liderliği elinde tutan CME, 151 bin BTC’lik açık pozisyonla yüzde 21,7’lik bir pazar payına sahipken, Binance 117 bin BTC ile ikinci sırada bulunuyor. Her iki platformda da açık pozisyonlardaki artış, kurumsal yatırımcıların piyasaya daha fazla giriş yaptığını ya da stratejik yeniden yapılanmalara gittiğini gösteriyor.

Kripto yatırımcıları dikkat! Bitcoin'de yeni rekorun ayak sesleri

BITCOIN YÜZÜNÜ REKORA ÇEVİRDİ

Opsiyon piyasasında da yükseliş eğilimi dikkat çekiyor. Açık pozisyonların yüzde 62’sinden fazlası alım opsiyonlarında (call) yoğunlaşmış durumda. Son 24 saatteki işlem dağılımı da benzer bir tablo çiziyor: İşlemlerin yaklaşık üçte ikisi alım yönlü gerçekleşti. Bu oranlar, yatırımcıların kısa vadede Bitcoin’den yukarı yönlü hareket beklediklerini ortaya koyuyor

Kripto yatırımcıları dikkat! Bitcoin'de yeni rekorun ayak sesleri

Tüm bu gelişmeler, Bitcoin’in yeni bir rekor kırma potansiyelini güçlendirirken, yatırımcılar açısından da kritik bir dönemece işaret ediyor. ABD-Çin görüşmelerinin seyri ve makroekonomik göstergeler, önümüzdeki günlerde kripto para piyasalarının yönünü belirleyecek en önemli etkenler arasında yer alacak.

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