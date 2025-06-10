Gümüş 13 yılın zirvesinde; Altın haftaya temkinli başladı

Yeni haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları hafif yükselişle ilerlerken, piyasadaki düşük hacim dikkat çekti. Gümüş ise gece saatlerinde 13 yılın en yüksek seviyesini test ederek güçlü bir ivme yakaladı.

Pazartesi günü öğle saatlerinde, ağustos vadeli altın 3,350,30 dolardan işlem görerek önceki güne göre 3,80 dolar yükseldi. Gümüşte ise durum çok daha hareketliydi. Temmuz vadeli gümüş fiyatı 0,621 dolarlık artışla 36,76 dolara ulaştı.

GÖZLER ABD-ÇİN GÖRÜŞMELERİNDE

ABD ile Çin arasında Londra’da gerçekleşen ticaret görüşmeleri piyasaların radarındaydı. Başkan Trump, toplantılar için “çok iyi geçmeli” yorumunda bulunarak beklentileri yükseltti. Ancak bu gelişme, şimdilik altın tarafında büyük bir dalgalanmaya yol açmış değil.

PİYASALARDA GÖRÜNÜM NASIL?

Dış piyasalarda dolar endeksi zayıflarken, NYMEX’te ham petrol fiyatları 64,75 dolar seviyelerinde hafif artış gösterdi. ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise %4,5 civarında seyrediyor.



TEKNİK GÖSTERGELER NE DİYOR?

Altın yatırımcıları için teknik analizde boğalar hâlâ kontrolü elinde tutuyor. Yakın vadede boğaların hedefi, geçen haftaki 3,427,70 dolarlık zirvenin üzerine çıkmak. Aşağıda ise 3,250 dolar seviyesi güçlü destek olarak öne çıkıyor. Bugünün direnç noktaları 3,353,50 ve 3,375,00 dolar; destek seviyeleri ise 3,313,10 ve 3,300,00 dolar.

WYCKOFF PİYASA DERECESİ: 7.0

Gümüşteki tablo ise daha güçlü. Yükselen trend dikkat çekiyor ve teknik avantaj boğalarda. 40 dolar direnci önemli hedef olarak gösteriliyor. Destek tarafında ise 34 dolar seviyesi kritik. İlk direnç noktaları 37,00 ve 37,50 dolar, destek seviyeleri 36,50 ve 36,00 dolar. Wyckoff Piyasa Derecesi: 8.5