Engelli raporu ile araç alacaklar dikkat! 2025 ÖTV muafiyeti için üst sınır artacak

05 Kasım 2024 12:13 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 12:16

Engelli vatandaşlara taşıt alımında yeni gelişme yaşandı. Engelli (ÖTV'siz) araç limiti belli oldu. 2025 ÖTV muafiyetlinden yararlanmak isteyen engelliler için araç limiti üst sınırı 2.3 milyon TL'ye çıkarılacak.

Engelliler için ÖTV muafiyetli güncel araç fiyatları listesi belli oldu! 477.731 TL'ye kadar düştü

Engelliler için ÖTV muafiyetli güncel araç fiyatları listesi belli oldu! 477.731 TL'ye kadar düştü

Engellilerin araç alımında 2025 yılı ÖTV muafiyeti üst limiti ocak ayı itibarıyla yükselecek. Engelli aracı almanın şartlarını sağlayan vatandaşlar için motorlu taşıt alımında sunulan hizmet şartları yeni yılla birlikte güncellenecek.

ENGELLİ VATANDAŞLARA TAŞIT ALIMI

Engelli bireyler, engellilik yüzdeleri %90 ve üzeri ise sıfır araç alırken ÖTV'den muaf tutuluyor. Dolayısıyla yüzde 90 özürlü raporu ile araba almak için ÖTV ödemek zorunda kalmıyor. Ancak %90 engelli bireylerin H sınıfı ehliyete sahip olması gerekiyor. Yüzde 90 ve üzeri engele sahip kişiler için bir yaş sınırlaması yok ve belirleyeceği kişiler de aracı kullanabiliyor. Engelli bireyin 18 yaşın altında olması veya sürüş yapamayacak durumda bulunması halinde, aile üyeleri hem aracı kullanabilir.

ÖTV'SİZ ARAÇLARDA UYGULANACAK YENİ ÜST LİMİT

TÜİK'in açıkladığı ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte 2025 yılı başından itibaren birçok fiyat düzenlemesi için dikkate alınan yeniden değerleme oranı da netleşti. Engelli vatandaşların satın alabileceği ÖTV'siz araçlarda uygulanacak yeni üst limit de belli oldu. ÖTV muafiyeti, 2025 yılında yeniden güncellenecek. 2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 oldu.

Yeniden değerleme oranının artmasıyla 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli araç alım limiti, 1 Ocak 2025 itibarıyla yüzde 43,93’lük bir artışla 2 milyon 247 bin 114 TL olacak. Ancak bu limitin geçerli olmasına henüz iki ay var.

ÖTV MUAFİYETİ HANGİ ARAÇ MODELLERİNDE GEÇERLİ?

ÖTV muafiyetli araç alımında motor silindir hacmi 1600cc ve altı binek otomobiller ile 2800cc ve altı hafif ticari ve tüm motosikletler kapsam dahilinde.