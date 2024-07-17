Engelliler için ÖTV muafiyetli güncel araç fiyatları listesi belli oldu! 477.731 TL'ye kadar düştü
Engelli araç fiyatları listesi yenilendi. ÖTV muafiyeti ile alınabilecek araçlar 477.731 TL'ye kadar düştü. Renault, Dacia, Fiat, Hyundai, Kia, Citroen, Peugeot, Hyundai, Toyota, Honda, Skoda, Kia, Nissan, Seat, Opel, Volkswagen gibi markaların çeşitli modelleri ÖTV'siz araç muafiyeti listesinde yer aldı. En az yüzde 90 oranında engelli raporuna sahip olan bireyler cazip fiyatlardan yararlanabilir.
Engellilere ÖTV'siz araç muafiyeti devam ederken fiyat listeleri güncellendi. 2024 engelli araç güncel listesi yayınlandı. Araç piyasasında artan fiyatlar otomobil alacak vatandaşları endişelendirirken ÖTV muafiyeti ile alınabilecek araç fiyatları 477.731 TL'ye kadar düştü.
Renault, Dacia, Fiat, Hyundai, Kia, Citroen, Peugeot, Hyundai, Toyota, Honda, Skoda, Kia, Nissan, Seat, Opel, Volkswagen gibi markaların çeşitli modelleri ÖTV'siz araç muafiyeti listesinde yer aldı.
2024 YILI ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI
2024 yılında, engelli vatandaşlar için araç alımında uygulanan ÖTV muafiyeti üst limiti, yeniden değerleme oranı ile birlikte netleşti.
ÖTV muafiyetli araç alımı üst limiti, 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle 1 milyon 591 bin 255 TL olarak belirlendi.
Vatandaşlar, vergiler dahil söz konusu nihai fiyatı ve motor hacmi 1.6 litreyi geçmemek kaydıyla sıfır kilometre otomobil satın alabilecek.
Engelli araç fiyatlarında ÖTV muafiyeti ile alınabilecek otomobiller için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Buna göre;
ÖTV muafiyetinden yararlanan kişi, 5 yıllık süre içinde 2. bir araç satın alamayacak.
Araç alırken engelli raporunun ibraz edilmesi gerekecek.
Muafiyet hakkı sadece araç kullanacak engelli kişiye ait olacak.
ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR VE FİYATLARI
Yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar için engelli araç güncel listesi, araç fiyatları ve ÖTV'siz fiyatlar şöyle;
DACİA ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI
Dacia - Yeni Sandero
Dacia Stepway Expression
Güncel Fiyat: 1,088,000 TL
ÖTV'siz Fiyat: 750,345 TL
Dacia Stepway Extreme
Güncel Fiyat: 1,135,000 TL
ÖTV'siz Fiyat: 782,759 TL
Dacia Stepway Expression
Güncel Fiyat: 1,088,000 TL
ÖTV'siz Fiyat: 750,345 TL
Dacia Stepway Extreme
Güncel Fiyat: 1,135,000 TL
ÖTV'siz Fiyat: 782,759 TL
RENAULT ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI
Renault - Clio equilibre 1.0 TCe x-tronic 90 hp
Güncel Fiyat: 1,075,000 TL
ÖTV'siz Fiyat: 741,379 TL
Renault - Clio evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp
Güncel Fiyat: 1,101,000 TL
ÖTV'siz Fiyat: 759,310 TL
Renault - Clio techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp
Güncel Fiyat: 1,229,000 TL
ÖTV'siz Fiyat: 847,586 TL
Renault - Clio techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145hp
Güncel Fiyat: 1,495,900 TL
ÖTV'siz Fiyat: 1,031,310 TL
Renault - Taliant
Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg
Güncel Fiyat: 965,000 TL
ÖTV'siz Fiyat: 665,517 TL
Renault Taliant Icon
Güncel Fiyat: 1,562,000 TL
ÖTV'siz Fiyat: 1,077,931 TL
Renault Taliant Touch Plus
Güncel Fiyat: 1,415,900 TL
ÖTV'siz Fiyat: 976,483 TL
Renault - Megane Sedan
Güncel Fiyat: 1.031.900 TL
ÖTV'siz Fiyat: 477.731 TL
FİAT ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI
Fiat - Yeni Egea Sedan
Fiat Easy
Güncel Fiyat: 1,353,900 TL
ÖTV'siz Fiyat: 933,724 TL
Fiat Urban
Güncel Fiyat: 1,411,900 TL
ÖTV'siz Fiyat: 973,724 TL
Fiat Lounge
Güncel Fiyat: 1,425,900 TL
ÖTV'siz Fiyat: 983,379 TL
Fiat Limited
Güncel Fiyat: 1,480,900 TL
ÖTV'siz Fiyat: 1,021,310 TL
Fiat - Yeni Egea Hatchback
Fiat Easy 1.3 M.Jet 95 HP
Güncel Fiyat: 1,155,900 TL
ÖTV'siz Fiyat: 797,241 TL
Fiat Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT
Güncel Fiyat: 1,323,900 TL
ÖTV'siz Fiyat: 912,345 TL
Fiat Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT
Güncel Fiyat: 1,417,900 TL
ÖTV'siz Fiyat: 978,552 TL
Fiat Urban 1.4 Fire 95 HP
Güncel Fiyat: 1,004,900 TL
ÖTV'siz Fiyat: 693,724 TL
KİA ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI
Kia Stonic 1.0L 100 PS DCT
Güncel Fiyat: 1,344,000 TL
ÖTV'siz Fiyat: 926,897 TL
Kia Stonic 1.4L 100 PS Otomatik
Güncel Fiyat: 1,304,000 TL
ÖTV'siz Fiyat: 899,310 TL
Kia Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik)
Güncel Fiyat: 1,364,000 TL
ÖTV'siz Fiyat: 940,000 TL
Kia Stonic 1.0L 100 PS DCT (second variant)
Güncel Fiyat: 1,394,000 TL
ÖTV'siz Fiyat: 961,379 TL
Kia Cerato 1.6L 128 PS Otomatik Benzin
Güncel Fiyat: 1,313,000 TL
ÖTV'siz Fiyat: 905,517 TL
Kia - Ceed HB
Kia Ceed HB 1.5L 160 PS DCT (Otomatik) Benzin
Güncel Fiyat: 1,500,000 TL
ÖTV'siz Fiyat: 1,034,483 TL
Kia Ceed HB 1.5L 140 PS DCT Benzin
Güncel Fiyat: 1,570,000 TL
ÖTV'siz Fiyat: 1,082,759 TL
VOLKSWAGEN ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI
Volkswagen Polo 1.0 80 PS Manuel Impression
Güncel Fiyat: 1,109,000 TL
ÖTV'siz Fiyat: 764,138 TL
Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life
Güncel Fiyat: 1,230,000 TL
ÖTV'siz Fiyat: 848,276 TL
Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life
Güncel Fiyat: 1,326,000 TL
ÖTV'siz Fiyat: 914,483 TL
Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style
Güncel Fiyat: 1,530,000 TL
ÖTV'siz Fiyat: 1,055,172 TL
Volkswagen T-Cross
Güncel Fiyat: 1,608,392 TL
ÖTV'siz Fiyat: 1,109,924 TL
CİTROEN ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR
Citroen - AMI
Citroen - C3
Citroen - C3 Aircroos SUV
Citroen - C4
Citroen - C-Elysee
Citroen - C4 (Shine Bold Hariç)
HYUNDAİ ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR
Hyundai - Bayon
Hyundai - Kona
TOYOTA ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR
Toyota - Corolla
Toyota - Corolla Hybird (1.8 Hybird Pasion X-Pack e-CVT hariç )
Toyota - Yaris Cross
Toyota - Yaris Cross Hybird (Dream, Flame, Passion X-Pack hariç)
Toyota - Yaris
Toyota - Proace Ctiy
Toyota - Proace Ctiy Cargo
PEUGEOUT ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR
Peugeot - 208
Peugeot - Yeni 308 (GT 1.2 hariç)
Peugeot - SUV 2008 (GT 1.2 -GT 1.5 hariç)
Peugeot - Rifter
Peugeot - Paetner Van
Peugeot - Expert Van
Peugeot - Expert Combi Van
Peugeot - Expert Traveller
HONDA ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR
Honda - Jazz
Honda - City
NİSSAN ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR
Nissan - Qashqai (Sadece düz vites Tekna)
Nissan Juke (Platinum Premium hariç)
SKODA ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR
Skoda - Fabia
Skoda - Scala
Skoda - Kamiq