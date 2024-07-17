Engelliler için ÖTV muafiyetli güncel araç fiyatları listesi belli oldu! 477.731 TL'ye kadar düştü

17 Temmuz 2024 17:38 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 17:37

Engellilere ÖTV'siz araç muafiyeti devam ederken fiyat listeleri güncellendi. 2024 engelli araç güncel listesi yayınlandı. Araç piyasasında artan fiyatlar otomobil alacak vatandaşları endişelendirirken ÖTV muafiyeti ile alınabilecek araç fiyatları 477.731 TL'ye kadar düştü.

Renault, Dacia, Fiat, Hyundai, Kia, Citroen, Peugeot, Hyundai, Toyota, Honda, Skoda, Kia, Nissan, Seat, Opel, Volkswagen gibi markaların çeşitli modelleri ÖTV'siz araç muafiyeti listesinde yer aldı.

2024 YILI ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI

2024 yılında, engelli vatandaşlar için araç alımında uygulanan ÖTV muafiyeti üst limiti, yeniden değerleme oranı ile birlikte netleşti.

ÖTV muafiyetli araç alımı üst limiti, 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle 1 milyon 591 bin 255 TL olarak belirlendi.

Vatandaşlar, vergiler dahil söz konusu nihai fiyatı ve motor hacmi 1.6 litreyi geçmemek kaydıyla sıfır kilometre otomobil satın alabilecek.

Engelli araç fiyatlarında ÖTV muafiyeti ile alınabilecek otomobiller için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Buna göre;

ÖTV muafiyetinden yararlanan kişi, 5 yıllık süre içinde 2. bir araç satın alamayacak.

Araç alırken engelli raporunun ibraz edilmesi gerekecek.

Muafiyet hakkı sadece araç kullanacak engelli kişiye ait olacak.

ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR VE FİYATLARI

Yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar için engelli araç güncel listesi, araç fiyatları ve ÖTV'siz fiyatlar şöyle;

DACİA ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI

Dacia - Yeni Sandero

Dacia Stepway Expression

Güncel Fiyat: 1,088,000 TL

ÖTV'siz Fiyat: 750,345 TL

Dacia Stepway Extreme

Güncel Fiyat: 1,135,000 TL

ÖTV'siz Fiyat: 782,759 TL

Dacia Stepway Expression

Güncel Fiyat: 1,088,000 TL

ÖTV'siz Fiyat: 750,345 TL

Dacia Stepway Extreme

Güncel Fiyat: 1,135,000 TL

ÖTV'siz Fiyat: 782,759 TL

RENAULT ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI

Renault - Clio equilibre 1.0 TCe x-tronic 90 hp

Güncel Fiyat: 1,075,000 TL

ÖTV'siz Fiyat: 741,379 TL

Renault - Clio evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp

Güncel Fiyat: 1,101,000 TL

ÖTV'siz Fiyat: 759,310 TL

Renault - Clio techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp

Güncel Fiyat: 1,229,000 TL

ÖTV'siz Fiyat: 847,586 TL

Renault - Clio techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145hp

Güncel Fiyat: 1,495,900 TL

ÖTV'siz Fiyat: 1,031,310 TL

Renault - Taliant

Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg

Güncel Fiyat: 965,000 TL

ÖTV'siz Fiyat: 665,517 TL

Renault Taliant Icon

Güncel Fiyat: 1,562,000 TL

ÖTV'siz Fiyat: 1,077,931 TL

Renault Taliant Touch Plus

Güncel Fiyat: 1,415,900 TL

ÖTV'siz Fiyat: 976,483 TL

Renault - Megane Sedan

Güncel Fiyat: 1.031.900 TL

ÖTV'siz Fiyat: 477.731 TL

FİAT ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI

Fiat - Yeni Egea Sedan

Fiat Easy

Güncel Fiyat: 1,353,900 TL

ÖTV'siz Fiyat: 933,724 TL

Fiat Urban

Güncel Fiyat: 1,411,900 TL

ÖTV'siz Fiyat: 973,724 TL

Fiat Lounge

Güncel Fiyat: 1,425,900 TL

ÖTV'siz Fiyat: 983,379 TL

Fiat Limited

Güncel Fiyat: 1,480,900 TL

ÖTV'siz Fiyat: 1,021,310 TL

Fiat - Yeni Egea Hatchback

Fiat Easy 1.3 M.Jet 95 HP

Güncel Fiyat: 1,155,900 TL

ÖTV'siz Fiyat: 797,241 TL

Fiat Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT

Güncel Fiyat: 1,323,900 TL

ÖTV'siz Fiyat: 912,345 TL

Fiat Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT

Güncel Fiyat: 1,417,900 TL

ÖTV'siz Fiyat: 978,552 TL

Fiat Urban 1.4 Fire 95 HP

Güncel Fiyat: 1,004,900 TL

ÖTV'siz Fiyat: 693,724 TL

KİA ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI

Kia Stonic 1.0L 100 PS DCT

Güncel Fiyat: 1,344,000 TL

ÖTV'siz Fiyat: 926,897 TL

Kia Stonic 1.4L 100 PS Otomatik

Güncel Fiyat: 1,304,000 TL

ÖTV'siz Fiyat: 899,310 TL

Kia Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik)

Güncel Fiyat: 1,364,000 TL

ÖTV'siz Fiyat: 940,000 TL

Kia Stonic 1.0L 100 PS DCT (second variant)

Güncel Fiyat: 1,394,000 TL

ÖTV'siz Fiyat: 961,379 TL

Kia Cerato 1.6L 128 PS Otomatik Benzin

Güncel Fiyat: 1,313,000 TL

ÖTV'siz Fiyat: 905,517 TL

Kia - Ceed HB

Kia Ceed HB 1.5L 160 PS DCT (Otomatik) Benzin

Güncel Fiyat: 1,500,000 TL

ÖTV'siz Fiyat: 1,034,483 TL

Kia Ceed HB 1.5L 140 PS DCT Benzin

Güncel Fiyat: 1,570,000 TL

ÖTV'siz Fiyat: 1,082,759 TL

VOLKSWAGEN ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI

Volkswagen Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

Güncel Fiyat: 1,109,000 TL

ÖTV'siz Fiyat: 764,138 TL

Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

Güncel Fiyat: 1,230,000 TL

ÖTV'siz Fiyat: 848,276 TL

Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life

Güncel Fiyat: 1,326,000 TL

ÖTV'siz Fiyat: 914,483 TL

Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style

Güncel Fiyat: 1,530,000 TL

ÖTV'siz Fiyat: 1,055,172 TL

Volkswagen T-Cross

Güncel Fiyat: 1,608,392 TL

ÖTV'siz Fiyat: 1,109,924 TL

CİTROEN ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR

Citroen - AMI

Citroen - C3

Citroen - C3 Aircroos SUV

Citroen - C4

Citroen - C-Elysee

Citroen - C4 (Shine Bold Hariç)

HYUNDAİ ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR

Hyundai - Bayon

Hyundai - Kona

TOYOTA ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR

Toyota - Corolla

Toyota - Corolla Hybird (1.8 Hybird Pasion X-Pack e-CVT hariç )

Toyota - Yaris Cross

Toyota - Yaris Cross Hybird (Dream, Flame, Passion X-Pack hariç)

Toyota - Yaris

Toyota - Proace Ctiy

Toyota - Proace Ctiy Cargo

PEUGEOUT ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR

Peugeot - 208

Peugeot - Yeni 308 (GT 1.2 hariç)

Peugeot - SUV 2008 (GT 1.2 -GT 1.5 hariç)

Peugeot - Rifter

Peugeot - Paetner Van

Peugeot - Expert Van

Peugeot - Expert Combi Van

Peugeot - Expert Traveller

HONDA ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR

Honda - Jazz

Honda - City

NİSSAN ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR

Nissan - Qashqai (Sadece düz vites Tekna)

Nissan Juke (Platinum Premium hariç)

SKODA ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR

Skoda - Fabia

Skoda - Scala

Skoda - Kamiq