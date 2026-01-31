Menü Kapat
TGRT Haber
EPDK duyurdu: İşte Türkiye’nin 2026 yılında tüketim tahmini!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye'nin bu yıl için ulusal doğal gaz tüketim tahminini 58 milyar 511 milyon 978 bin 267 standart metreküp olarak belirledi.

EPDK duyurdu: İşte Türkiye’nin 2026 yılında tüketim tahmini!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.01.2026
saat ikonu 11:03
|
GÜNCELLEME:
31.01.2026
saat ikonu 11:03

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye'nin bu yıl için ulusal doğal gaz tüketim tahminini 58 milyar 511 milyon 978 bin 267 standart metreküp olarak açıklandı.

EPDK duyurdu: İşte Türkiye’nin 2026 yılında tüketim tahmini!

Buna göre, 2026 yılı ulusal doğal gaz tüketim tahmininin 58 milyar 511 milyon 978 bin 267 standart metreküp olarak belirlenmesine karar verildi. Tüketim tahmini hesaplamasında, doğal gazın metreküp başına 9 bin 155 kilokalori üst ısıl değeri esas alındı.

EPDK duyurdu: İşte Türkiye’nin 2026 yılında tüketim tahmini!

BOTAŞ ŞEBEKE YATIRIM TUTARI REVİZE EDİLDİ

Öte yandan, EPDK'nin bir diğer kurul kararıyla Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2025 yılı doğal gaz iletim şebekesi yatırım programında revizyona gidildi. Buna göre, daha önce 20 milyar 593 milyon 826 bin 500 lira olarak belirlenen toplam yatırım tutarı, 16 milyar 324 milyon 498 bin 500 lira olarak yeniden düzenlendi.

