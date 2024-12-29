EPDK, elektrik piyasası lisans başvuru bedellerini açıkladı! Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında duyurdu

29 Aralık 2024 10:48 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 10:55

EPDK'dan önlisans ve inşaat süreleri için yeni düzenleme Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında açıklandı. Buna göre elektrik piyasası lisans başvuru bedelleri ile referans alınacak inşaat süreleri belli oldu.

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EPDK​ referans alınacak inşaat sürelerini belirledi. EPDK, elektrik​ piyasasında lisans​ başvuru bedelleri ve tesis tamamlama tarihlerine yönelik yeni düzenlemeler belli oldu. REFERANS ALINACAK İNŞAAT SÜRELERİ AÇIKLANDI Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında; Tedarik lisansı başvurusunda bulunacak tüzel kişiler için sermaye tutarı asgari 28 milyon lira,

Toplayıcı lisansı başvurusunda bulunacak tüzel kişiler için sermaye tutarı asgari 50 milyon lira,

Toplayıcılık faaliyeti kapsamında 2025'te uygulanacak lisans alma bedeli 10 milyon lira,

Lisans tadil bedeli 73 bin 450 lira ve lisans sureti çıkartma bedeli 15 bin 280 lira,

Toplayıcılık faaliyeti kapsamında satışı yapılan kilovatsaat başına 0,015 kuruş olarak belirlendi. ÖN LİSANS SÜRELERİ İLE TESİS TAMAMLAMA TARİHLERİ EPDK, ön lisans süreleri ile tesis tamamlama tarihlerinin belirlenmesinde referans alınacak inşaat süreleri de açıklandı. Buna göre, Ön lisans süresi, projenin kurulu gücüne göre 24-36 ay,

Termik üretim tesisleri için 18-66 ay,

Hidroelektrik tesisleri için 38-72 ay,

Diğer yenilenebilir kaynaklara dayalı üretim tesisleri için 18-46 ay arasında değişen referans süreleri esas alınacak. Depolamalı elektrik üretim tesisi kapsamındaki üretim lisansı başvurularında üretim tesisi için verilecek inşaat süresi depolama üniteleri için de geçerli olacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun bir diğer kararına göre, dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti izin bedeli 1 Nisan 2025-31 Mart 2026 dönemi için 266 bin 290 lira olacak. İlgili Haberler Elektrikte yeni dönem! Düzenli ödeme yapanlardan o ücret alınmayacak