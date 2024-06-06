EPDK'dan 18 şirkete lisans izni!

06 Haziran 2024 10:00 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 10:05

Benzin ve motorin fiyatında indirim beklentisi! 6 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları

Benzin ve motorin fiyatında indirim beklentisi! 6 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

18 ŞİRKETE LİSAN VERİLDİ

Elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 3 şirkete tedarik lisansı, 3 şirkete de üretim lisansı verildi, 3 şirketin ise üretim lisansı iptal edildi. Ayrıca, 2 şirketin şarj ağı işletmeci lisansı alması uygun bulundu.

Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren 3 şirkete gaz dağıtım lisansı verilirken, 3 şirketin de lisansı sona erdirildi. Petrol piyasasında ise 4 şirkete ihrakiye teslimi, 1 şirkete depolama ve 2 şirkete madeni yağ lisansı verildi.