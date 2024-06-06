EPDK'dan 18 şirkete lisans izni!
Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: Anadolu Ajansı
06 Haziran 2024 10:00 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 10:05
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik, doğal gaz ve petrol piyasalarında faaliyet gösteren 18 şirkete lisans verdi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
18 ŞİRKETE LİSAN VERİLDİ
Elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 3 şirkete tedarik lisansı, 3 şirkete de üretim lisansı verildi, 3 şirketin ise üretim lisansı iptal edildi. Ayrıca, 2 şirketin şarj ağı işletmeci lisansı alması uygun bulundu.
Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren 3 şirkete gaz dağıtım lisansı verilirken, 3 şirketin de lisansı sona erdirildi. Petrol piyasasında ise 4 şirkete ihrakiye teslimi, 1 şirkete depolama ve 2 şirkete madeni yağ lisansı verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı