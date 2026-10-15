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Ekonomi
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Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 10:16

Erken emekli olmak isteyenler dikkat: 50-75 bin TL fark edecek

Erken emekli olmak ya da prim günlerini tamamlamak için borçlanma yapmayı planlayan sigortalılar ve esnaf için kritik süreç başladı. 1 Ocak 2027 itibarıyla asgari ücrete gelecek zam, askerlik, doğum ve Bağ-Kur ihya borçlanma maliyetlerini on binlerce lira artıracak. Yıl sonuna kadar başvuruda bulunanlar, ödemeyi yeni yılda yapsalar dahi 2026 tarifesinden yararlanarak 75 bin TL'ye varan zam farkından kurtulacak. İşte kuruşu kuruşuna zamlı hesap ve başvuruda hayat kurtaran detaylar...

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Erken emekli olmak isteyenler dikkat: 50-75 bin TL fark edecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 10:16

SGK borçlanması yapmayı planlayan sigortalılar ve Bağ-Kur'lu esnaf için yılın son avantajlı dönemi başladı. 1 Ocak 2027 itibarıyla asgari ücrete gelecek zam; askerlik, doğum ve ihya borçlanması maliyetlerini en az 50 bin ila 75 bin TL artıracak. Yıl bitmeden e-Devlet üzerinden başvuranlar, ödemeyi yeni yılda yapsalar dahi zamsız tarifeden yararlanacak. İşte borçlanma borçlanma kuruşu kuruşuna hesap...

Erken emekli olmak isteyenler dikkat: 50-75 bin TL fark edecek

BORÇLANMA SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR, KİME NE KAZANDIRIYOR?

Emeklilik hakkı elde etmek için iki temel şart var: Yaş ve prim gün sayısı. Eksik prim günü bulunan ya da işe başlama tarihini öne çekmek isteyen çalışanlar için kanunun sunduğu imkana hizmet borçlanması deniyor:

  • Erkek Çalışanlar (Askerlik Borçlanması): Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik sürelerinin borçlanılması, işe başlangıç tarihini geriye çeker. Bu işlem hem eksik prim günlerini tamamlar hem de yaş şartını düşürerek daha erken yaşta emekli olma imkanı sağlar.
  • Kadın Çalışanlar (Doğum Borçlanması): Sigorta başlangıcından sonra doğan çocuklar için kadın çalışanlar her çocuk başına 2 yıla (720 gün) kadar, toplam 3 çocukta 6 yıl (2.160 gün) prim satın alabilir. Yaşı doldurmuş ancak primi eksik kadınlar böylece emekliliğe hak kazanır.
  • Bağ-Kur’lu Esnaf (İhya / Gün Satın Alma): Prim borcu nedeniyle geçmişte dondurulan Bağ-Kur günleri, ihya sistemiyle satın alınarak tekrar emeklilik hesabına dahil edilir.
Erken emekli olmak isteyenler dikkat: 50-75 bin TL fark edecek

PARAM YOK DİYE ERTELEMEYİN: SADECE BAŞVURMAK YETİYOR!

Borçlanma yapacak vatandaşların en çok düştüğü yanılgı, "Cebimde hazır para yok, o yüzden başvurmayayım" düşüncesidir. Oysa SGK mevzuatında kritik kural şudur: Fiyatlandırma, parayı yatırdığınız tarihe göre değil, resmi başvuru yaptığınız tarihe göre belirlenir.

  1. Ekim-Kasım-Aralık ayı bitmeden e-Devlet veya SGK müdürlükleri üzerinden borçlanma başvurunuzu yapın.
  2. Başvurunuz incelendikten sonra SGK size yaklaşık 1 ay içinde resmi ödeme tebligatı gönderir.
  3. Tebligat elinize ulaştıktan sonra ödeme yapmanız için 1 ila 2 ay yasal süreniz bulunur.
  4. Böylece başvuruyu 2026 bitmeden yapıp ödemeyi Şubat veya Mart 2027’de yapsanız dahi, zamsız 2026 tarifesinden ödeme yaparsınız.

2027 ZAM SENARYOLARINA GÖRE BORÇLANMA MALİYETLERİ

Borçlanma tutarları doğrudan brüt asgari ücrete endekslidir. Orta Vadeli Program (OVP) ve piyasa beklentilerine göre yeni yılda asgari ücrete %25 ile %30 arasında zam yapılması bekleniyor.

OVP’deki %28,4 enflasyon tahmini baz alındığında ödenecek borçlanma tutarlarındaki değişim şöyle gerçekleşecek:

Borçlanma TürüŞu Anki Maliyet (2026)Yeni Yıl Tahmini (%28,4 Zam)Cepte Kalacak Zam Farkı
18 Ay Askerlik Borçlanması267.534 TL343.513 TL75.979 TL cebinizde kalır
24 Ay Doğum Borçlanması (1 Çocuk)253.656 TL325.694 TL72.038 TL cebinizde kalır
1 Yıllık Bağ-Kur İhya (Gün Satın Alma)178.356 TL229.009 TL50.653 TL cebinizde kalır

(Not: Olası asgari ücret zammı %25 olursa cebinizde kalacak kâr askerlikte 66.883 TL, doğumda 63.414 TL; %30 zam durumunda ise askerlikte 80.260 TL, doğumda 76.096 TL olacaktır.)

KİM NE KADAR ÖDÜYOR?

SGK borçlanmalarında günlük ödeme tutarları asgari ücret üzerinden şu oranlarla hesaplanmaktadır:

  • Doğum Borçlanması (%32): Günlük brüt asgari ücretin %32'si alınır.
  • Askerlik Borçlanması (%45): Günlük brüt asgari ücretin %45'i üzerinden hesaplanır.
  • Bağ-Kur İhya (%45): Günlük brüt asgari ücretin %45'i oranında uygulanır.

 

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