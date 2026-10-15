Erken emekli olmak isteyenler dikkat: 50-75 bin TL fark edecek

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İstanbul
SGK borçlanması yapmayı planlayan sigortalılar ve Bağ-Kur'lu esnaf için yılın son avantajlı dönemi başladı. 1 Ocak 2027 itibarıyla asgari ücrete gelecek zam; askerlik, doğum ve ihya borçlanması maliyetlerini en az 50 bin ila 75 bin TL artıracak. Yıl bitmeden e-Devlet üzerinden başvuranlar, ödemeyi yeni yılda yapsalar dahi zamsız tarifeden yararlanacak. İşte borçlanma borçlanma kuruşu kuruşuna hesap...
Emeklilik hakkı elde etmek için iki temel şart var: Yaş ve prim gün sayısı. Eksik prim günü bulunan ya da işe başlama tarihini öne çekmek isteyen çalışanlar için kanunun sunduğu imkana hizmet borçlanması deniyor:
Borçlanma yapacak vatandaşların en çok düştüğü yanılgı, "Cebimde hazır para yok, o yüzden başvurmayayım" düşüncesidir. Oysa SGK mevzuatında kritik kural şudur: Fiyatlandırma, parayı yatırdığınız tarihe göre değil, resmi başvuru yaptığınız tarihe göre belirlenir.
Borçlanma tutarları doğrudan brüt asgari ücrete endekslidir. Orta Vadeli Program (OVP) ve piyasa beklentilerine göre yeni yılda asgari ücrete %25 ile %30 arasında zam yapılması bekleniyor.
OVP’deki %28,4 enflasyon tahmini baz alındığında ödenecek borçlanma tutarlarındaki değişim şöyle gerçekleşecek:
|Borçlanma Türü
|Şu Anki Maliyet (2026)
|Yeni Yıl Tahmini (%28,4 Zam)
|Cepte Kalacak Zam Farkı
|18 Ay Askerlik Borçlanması
|267.534 TL
|343.513 TL
|75.979 TL cebinizde kalır
|24 Ay Doğum Borçlanması (1 Çocuk)
|253.656 TL
|325.694 TL
|72.038 TL cebinizde kalır
|1 Yıllık Bağ-Kur İhya (Gün Satın Alma)
|178.356 TL
|229.009 TL
|50.653 TL cebinizde kalır
(Not: Olası asgari ücret zammı %25 olursa cebinizde kalacak kâr askerlikte 66.883 TL, doğumda 63.414 TL; %30 zam durumunda ise askerlikte 80.260 TL, doğumda 76.096 TL olacaktır.)
SGK borçlanmalarında günlük ödeme tutarları asgari ücret üzerinden şu oranlarla hesaplanmaktadır: